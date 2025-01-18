Экскурсии на горячие термальные источники в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Термальные источники» в Бангкоке, цены от $100. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры
На машине
На микроавтобусе
13 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия в Ратчабури: альпаки и горячие источники
Провинция Ратчабури подарит вам уникальные впечатления: альпаки, гигантские крысы, сталактитовые пещеры и горячие источники ждут вас
Начало: На заправочной станции PTT
«Вы познакомитесь с альпаками и увидите крыс размером с кабана, побываете в пещере с подземной рекой, окунётесь в горячий источник в джунглях и станете свидетелями необычного природного явления»
Расписание: во вторник в 07:00
Завтра в 07:00
25 мар в 07:00
$110 за человека
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня)
На автобусе
13 часов
Групповая
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня)
Исследуйте заповедные уголки Таиланда, от древних храмов до термальных источников
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
«Возможность искупаться и насладиться природой национального парка16:30 — Термальные источники»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
19 мар в 06:00
$100 за человека
Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
На автобусе
13 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian Interchange
Расписание: ежедневно в 06:30
$132 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Liudmila
    18 января 2025
    Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
    большое спасибо Андрею за проведенную экскурсию. было очень интересно, на все вопросы Андрей отвечал, рассказал много нового о жизни и жителях
    читать дальше

    Тайланда. отель на воде аутентичный, без изысков, на переночевать в походных условиях) но того стоит. там же мы посетили массаж и поющие чаши. рекомендую. отдельно отмечу купание со слонами, все были в восторге. кататься мы не стали, тк это- мучение для животных. оч красивый водопад ЭрРаван. экскурсию рекомендую!

    большое спасибо Андрею за проведенную экскурсиюбольшое спасибо Андрею за проведенную экскурсиюбольшое спасибо Андрею за проведенную экскурсиюбольшое спасибо Андрею за проведенную экскурсиюбольшое спасибо Андрею за проведенную экскурсию
  • С
    Сергей
    11 сентября 2024
    Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
    Это было незабываемо!!! Я так наполнился, просто не передать словами, 7ми уровненный водопад Эраван прекрасен, каждая чаша и каждый уровень
    читать дальше

    имеет свой цвет, до 7го уровня добрался только я)) сплав по реке это отдельное приключения, домики на воде с гамаками ❤️кормили хорошо, рассказывали тоже хорошо, мне прям зашло. Остался доволен

  • А
    Александр
    20 декабря 2023
    Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры
    Спасибо за прекрасный день! Мы с мужем и 8летним сыном получили удовольствие от экскурсии!
  • О
    Ольга
    6 декабря 2023
    Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры
    Всем рекомендую данную экскурсию. Все было организовано и продуманно. Очень интересно и разнообразно. Природа шикарная. Животные милые. Обед вкусный. Отдельная благодарность экскурсоводу Людмиле.
    Всем рекомендую данную экскурсию. Все было организовано и продуманно. Очень интересно и разнообразно. Природа шикарная. Животные милые. Обед вкусныйВсем рекомендую данную экскурсию. Все было организовано и продуманно. Очень интересно и разнообразно. Природа шикарная. Животные милые. Обед вкусныйВсем рекомендую данную экскурсию. Все было организовано и продуманно. Очень интересно и разнообразно. Природа шикарная. Животные милые. Обед вкусныйВсем рекомендую данную экскурсию. Все было организовано и продуманно. Очень интересно и разнообразно. Природа шикарная. Животные милые. Обед вкусныйВсем рекомендую данную экскурсию. Все было организовано и продуманно. Очень интересно и разнообразно. Природа шикарная. Животные милые. Обед вкусныйВсем рекомендую данную экскурсию. Все было организовано и продуманно. Очень интересно и разнообразно. Природа шикарная. Животные милые. Обед вкусныйВсем рекомендую данную экскурсию. Все было организовано и продуманно. Очень интересно и разнообразно. Природа шикарная. Животные милые. Обед вкусный

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Термальные источники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры
  2. Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня)
  3. Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
  9. Храм Рассвета (Ват Арун)
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в марте 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 132. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2025 год по теме «Термальные источники», 5 ⭐ отзывов, цены от $100. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май