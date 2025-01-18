Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия в Ратчабури: альпаки и горячие источники
Провинция Ратчабури подарит вам уникальные впечатления: альпаки, гигантские крысы, сталактитовые пещеры и горячие источники ждут вас
Начало: На заправочной станции PTT
«Вы познакомитесь с альпаками и увидите крыс размером с кабана, побываете в пещере с подземной рекой, окунётесь в горячий источник в джунглях и станете свидетелями необычного природного явления»
Расписание: во вторник в 07:00
Завтра в 07:00
25 мар в 07:00
$110 за человека
Групповая
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня)
Исследуйте заповедные уголки Таиланда, от древних храмов до термальных источников
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
«Возможность искупаться и насладиться природой национального парка16:30 — Термальные источники»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
19 мар в 06:00
$100 за человека
Водная прогулка
Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian Interchange
Расписание: ежедневно в 06:30
$132 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLiudmila18 января 2025большое спасибо Андрею за проведенную экскурсию. было очень интересно, на все вопросы Андрей отвечал, рассказал много нового о жизни и жителях
- ССергей11 сентября 2024Это было незабываемо!!! Я так наполнился, просто не передать словами, 7ми уровненный водопад Эраван прекрасен, каждая чаша и каждый уровень
- ААлександр20 декабря 2023Спасибо за прекрасный день! Мы с мужем и 8летним сыном получили удовольствие от экскурсии!
- ООльга6 декабря 2023Всем рекомендую данную экскурсию. Все было организовано и продуманно. Очень интересно и разнообразно. Природа шикарная. Животные милые. Обед вкусный. Отдельная благодарность экскурсоводу Людмиле.
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Термальные источники»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в марте 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 132. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2025 год по теме «Термальные источники», 5 ⭐ отзывов, цены от $100. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май