За один день вы увидите самые важные и известные достопримечательности Бангкока, а также узнаете историю королевства Таиланд.
Мы посетим Королевский дворец, храм Лежачего Будды, посмотрим на смену караула Королевской Гвардии, отправимся в путешествие по большому каналу Саен Сап — вас ждет максимально полная познавательная программа.
Мы посетим Королевский дворец, храм Лежачего Будды, посмотрим на смену караула Королевской Гвардии, отправимся в путешествие по большому каналу Саен Сап — вас ждет максимально полная познавательная программа.
Ближайшие даты:
3
янв
янв
4
янв
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5
янв
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7
янв
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8
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даты
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (от 2 до 11 лет)
|2 875 ฿
|Взрослый
|3 750 ฿
Что вас ожидает:
- Большой Королевский дворец
- Храм Лежачего Будды
- Храм Ват Пра Кео
- Небоскреб Байок Скай
- ТРЦ «Сиам Парагон»
Описание
Что вас ждетМир меняется слишком быстро, и новая культура вытесняет привычные представления о прекрасном, но сегодня у вас все еще есть шанс прикоснуться к тому, что не меняется тысячелетиями… Приглашаем на одну из самых популярных экскурсий последних лет. Всего за один день вы сможете увидеть все самые важные и известные достопримечательности столицы Таиланда и узнать историю королевства. Это самая полная историческая программа, которая только существует. Мы посетим Королевский дворец, храм Лежачего Будды, посмотрим на смену караула Королевской Гвардии, отправимся в путешествие по большому каналу Саен Сап. Мы побываем в небоскребе Байок Скай — посетим смотровую площадку и пообедаем в ресторане. Завершится экскурсия в ТРЦ «Сиам Парагон», где у вас будет час свободного времени. Организационные детали• В Королевском дворце и храмах экскурсию проводит тайский русскоговорящий гид, все остальное время программу ведет русский гид.
- При посещении Королевского дворца и храмов нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени.
- Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы.
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Работа профессионального русского гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Вкусный обед в небоскребе Байок Скай
- Катание на лодке по каналам
- Что не входит
- Входные билеты в Океанариум и/или музей Мадам Тюссо
- Трансфер от/до отеля
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: https: / / maps. app. goo. gl / 7D5h9WzcY4ay2Vfi9Завершение: ТРЦ «Сиам Парагон»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста будьте на связи в это время
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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