Предлагаем всего за один день увидеть самые важные и известные достопримечательности столицы Таиланда.
Мы посетим Королевский дворец, храм Лежачего Будды, посмотрим на смену караула Королевской Гвардии, отправимся в путешествие по большому каналу Саен Сап — вас ждет интересная и познавательная программа.
Мы посетим Королевский дворец, храм Лежачего Будды, посмотрим на смену караула Королевской Гвардии, отправимся в путешествие по большому каналу Саен Сап — вас ждет интересная и познавательная программа.
Описание экскурсии
Что вас ждет
Мир меняется слишком быстро, и новая культура вытесняет привычные представления о прекрасном, но сегодня у вас все еще есть шанс прикоснуться к тому, что не меняется тысячелетиями… Приглашаем на одну из самых популярных экскурсий последних лет. Всего за один день вы сможете увидеть все самые важные и известные достопримечательности столицы Таиланда. Мы посетим Королевский дворец, храм Лежачего Будды, посмотрим на смену караула Королевской Гвардии, отправимся в путешествие по большому каналу Саен Сап. Мы побываем в небоскребе Байок Скай — посетим смотровую площадку и пообедаем в ресторане. Завершится экскурсия в ТРЦ «Сиам Парагон», где у вас будет час свободного времени. Организационные детали • При посещении Королевского дворца и храмов нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени.
Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы.
Рекомендуем брать с собой на программу зонт от солнца и веер, можно заблаговременно заморозить небольшую пластиковую бутылку с водой и взять с собой, это, в какой-то мере, поможет вам бороться с жарой. Важная информация:.
• Способы оплаты на месте:
Рекомендуем брать с собой на программу зонт от солнца и веер, можно заблаговременно заморозить небольшую пластиковую бутылку с водой и взять с собой, это, в какой-то мере, поможет вам бороться с жарой. Важная информация:.
наличными THB — российской картой онлайн • Также программу можно оплатить заранее рублевым переводом.
ежедневно в 09:15 - 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой Королевский дворец
- Храм Лежачего Будды
- Храм Ват Пра Кео
- Небоскреб Байок Скай
- ТРЦ «Сиам Парагон»
Что включено
- Работа русскоговорящего гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Вкусный обед в небоскребе Байок Скай
- Катание на лодке по каналам
Что не входит в цену
- Входные билеты в Океанариум и/или музей Мадам Тюссо
- Трансфер от/до отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бончон Та Махарадж, Трок Маха Зат
Завершение: ТРЦ «Сиам Парагон»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15 - 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличными THB
- Российской картой онлайн
- Также программу можно оплатить заранее рублевым переводом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Отличный вариант для быстрого знакомства с Бангкоком! Гиды молодцы (их было двое - русский и русскоговорящий таец), очень интересно было послушать об истории города и страны, о местных жителях. С организацией все отлично, никаких задержек, на всё времени хватило. Обед отличный! В общем, тур рекомендую!
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A
Очень насыщенная и интересная экскурсия, внимательные экскурсоводы.
Понравилось кормить рыб с лодки и лежачий Будда.
Шведский стол в небоскребе, половина еды была не вкусной, надо знать, что брать(.
Понравилось кормить рыб с лодки и лежачий Будда.
Шведский стол в небоскребе, половина еды была не вкусной, надо знать, что брать(.
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А
Очень насыщенная и интересная экскурсия, внимательные экскурсоводы.
Понравилось кормить рыб с лодки и лежачий Будда.
Шведский стол в небоскребе, половина еды была не вкусной, надо знать, что брать(.
Понравилось кормить рыб с лодки и лежачий Будда.
Шведский стол в небоскребе, половина еды была не вкусной, надо знать, что брать(.
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M
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Е
Стоит ли это своих денег? Два храма и куча народу. Интересно. Гид старался, рассказывал. Дали старые билеты, пришлось выяснять на проходе. Я не для этого беру экскурсию с билетами. Если
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K
Стоит ли это своих денег? Два храма и куча народу. Интересно. Гид старался, рассказывал. Дали старые билеты, пришлось выяснять на проходе. Я не для этого беру экскурсию с билетами. Если
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