Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока

Групповая экскурсия в Бангкоке
За один день вы увидите самые важные и известные достопримечательности Бангкока, а также узнаете историю королевства Таиланд.

Мы посетим Королевский дворец, храм Лежачего Будды, посмотрим на смену караула Королевской Гвардии, отправимся в путешествие по большому каналу Саен Сап — вас ждет максимально полная познавательная программа.
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский (от 2 до 11 лет)2 875 ฿
Взрослый3 750 ฿

Что вас ожидает:

  • Большой Королевский дворец
  • Храм Лежачего Будды
  • Храм Ват Пра Кео
  • Небоскреб Байок Скай
  • ТРЦ «Сиам Парагон»

Описание

Что вас ждет

Мир меняется слишком быстро, и новая культура вытесняет привычные представления о прекрасном, но сегодня у вас все еще есть шанс прикоснуться к тому, что не меняется тысячелетиями… Приглашаем на одну из самых популярных экскурсий последних лет. Всего за один день вы сможете увидеть все самые важные и известные достопримечательности столицы Таиланда и узнать историю королевства. Это самая полная историческая программа, которая только существует. Мы посетим Королевский дворец, храм Лежачего Будды, посмотрим на смену караула Королевской Гвардии, отправимся в путешествие по большому каналу Саен Сап. Мы побываем в небоскребе Байок Скай — посетим смотровую площадку и пообедаем в ресторане. Завершится экскурсия в ТРЦ «Сиам Парагон», где у вас будет час свободного времени. Организационные детали• В Королевском дворце и храмах экскурсию проводит тайский русскоговорящий гид, все остальное время программу ведет русский гид.
  • При посещении Королевского дворца и храмов нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени.
  • Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы.

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Работа профессионального русского гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • Вкусный обед в небоскребе Байок Скай
  • Катание на лодке по каналам
Что не входит
  • Входные билеты в Океанариум и/или музей Мадам Тюссо
  • Трансфер от/до отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: https: / / maps. app. goo. gl / 7D5h9WzcY4ay2Vfi9
Завершение: ТРЦ «Сиам Парагон»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста будьте на связи в это время
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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