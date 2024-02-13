Что вас ждет

Мир меняется слишком быстро, и новая культура вытесняет привычные представления о прекрасном, но сегодня у вас все еще есть шанс прикоснуться к тому, что не меняется тысячелетиями… Приглашаем на одну из самых популярных экскурсий последних лет. Всего за один день вы сможете увидеть все самые важные и известные достопримечательности столицы Таиланда. Мы посетим Королевский дворец, храм Лежачего Будды, посмотрим на смену караула Королевской Гвардии, отправимся в путешествие по большому каналу Саен Сап. Мы побываем в небоскребе Байок Скай — посетим смотровую площадку и пообедаем в ресторане. Завершится экскурсия в ТРЦ «Сиам Парагон», где у вас будет час свободного времени. Организационные детали • При посещении Королевского дворца и храмов нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени.

Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы.

Рекомендуем брать с собой на программу зонт от солнца и веер, можно заблаговременно заморозить небольшую пластиковую бутылку с водой и взять с собой, это, в какой-то мере, поможет вам бороться с жарой. Важная информация:.

• Способы оплаты на месте:

Рекомендуем брать с собой на программу зонт от солнца и веер, можно заблаговременно заморозить небольшую пластиковую бутылку с водой и взять с собой, это, в какой-то мере, поможет вам бороться с жарой. Важная информация:.

наличными THB — российской картой онлайн • Также программу можно оплатить заранее рублевым переводом.