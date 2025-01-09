Добро пожаловать в мир, где величие Королевского дворца и храмов Бангкока переплетается с повседневной жизнью тайцев. Эта индивидуальная водная прогулка проведет вас через сердце столицы Таиланда.Посетите храм Изумрудного Будды, полюбуйтесь

гигантской статуей Лежащего Будды и насладитесь видами с храма Утренней зари. Прогулка по каналам откроет вам жизнь местных жителей, живущих вдоль берегов. Это уникальная возможность узнать о культуре и традициях Таиланда, не упустите шанс забронировать

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание водной прогулки

Эта экскурсия — для ценителей культуры и истории. Для тех, кто не раз был в Таиланде, но не видел историческую часть Бангкока. И для тех, кто впервые в стране и хотел бы познакомиться с её духовным сердцем. Итак, в программе:

Королевский дворец и храм Изумрудного Будды

Наше путешествие начнётся с посещения Королевского дворца — величественного комплекса, символа тайской монархии. Пройдя через ворота, вы окажетесь в мире роскоши и изящества. Полюбуетесь архитектурными шедеврами, увидите храм Изумрудного Будды — Ват Пхра Кэо. В нём хранится статуя Будды из цельного нефрита.

Храм лежащего Будды Ват Пхо

Известен гигантской статуей Лежащего Будды, длина которой — 46 м. Она покрыта золотыми листами и украшена изысканными мозаиками. Прогуливаясь по храмовому комплексу, вы насладитесь умиротворением и узнаете о традициях тайского массажа в местной школе.

Храм зари Ват Арун

Самая известная визитная карточка Бангкока — храм Утренней зари. Он расположен на берегу реки Чао Прайя и впечатляет архитектурой и великолепными мозаиками из фарфора. Поднимаясь на центральную башню, вы сможете насладиться видом на город и реку, особенно во время заката, когда храм окутывает мягкий свет.

Прогулка по каналам

Завершим экскурсию на индивидуальной лодке, которая провезёт нас по живописным каналам исторической части Бангкока. Вы увидите традиционные деревянные дома на сваях и местные рынки, понаблюдаете за жизнью горожан вдоль берегов. Убедитесь, что у вас под рукой камера — такие виды запоминаются на всю жизнь!

Мы расскажем о строительстве и архитектурных стилях Королевского дворца, который был резиденцией тайских королей более 150 лет. Вы узнаете о религиозных традициях и духовных практиках тайского народа, а также об особенностях традиционного массажа.

Организационные детали

Одежда должна быть сдержанная: ноги прикрыты по щиколотку, торс, зона декольте, живот и руки прикрыты по локоть. Если у вас нет подходящей одежды, возле дворца можно приобрести одноразовые штаны и майки за 300-350 батов

Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы