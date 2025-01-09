Посетите храм Изумрудного Будды, полюбуйтесь
5 причин купить эту прогулку
- 🏰 Посещение Королевского дворца
- 🕌 Храм Изумрудного Будды
- 🛶 Прогулка по каналам
- 🌅 Вид на закат с храма Утренней зари
- 🎨 Изучение мозаик и архитектуры
Что можно увидеть
- Королевский дворец
- Храм Изумрудного Будды
- Храм лежащего Будды Ват Пхо
- Храм зари Ват Арун
Описание водной прогулки
Эта экскурсия — для ценителей культуры и истории. Для тех, кто не раз был в Таиланде, но не видел историческую часть Бангкока. И для тех, кто впервые в стране и хотел бы познакомиться с её духовным сердцем. Итак, в программе:
Королевский дворец и храм Изумрудного Будды
Наше путешествие начнётся с посещения Королевского дворца — величественного комплекса, символа тайской монархии. Пройдя через ворота, вы окажетесь в мире роскоши и изящества. Полюбуетесь архитектурными шедеврами, увидите храм Изумрудного Будды — Ват Пхра Кэо. В нём хранится статуя Будды из цельного нефрита.
Храм лежащего Будды Ват Пхо
Известен гигантской статуей Лежащего Будды, длина которой — 46 м. Она покрыта золотыми листами и украшена изысканными мозаиками. Прогуливаясь по храмовому комплексу, вы насладитесь умиротворением и узнаете о традициях тайского массажа в местной школе.
Храм зари Ват Арун
Самая известная визитная карточка Бангкока — храм Утренней зари. Он расположен на берегу реки Чао Прайя и впечатляет архитектурой и великолепными мозаиками из фарфора. Поднимаясь на центральную башню, вы сможете насладиться видом на город и реку, особенно во время заката, когда храм окутывает мягкий свет.
Прогулка по каналам
Завершим экскурсию на индивидуальной лодке, которая провезёт нас по живописным каналам исторической части Бангкока. Вы увидите традиционные деревянные дома на сваях и местные рынки, понаблюдаете за жизнью горожан вдоль берегов. Убедитесь, что у вас под рукой камера — такие виды запоминаются на всю жизнь!
Мы расскажем о строительстве и архитектурных стилях Королевского дворца, который был резиденцией тайских королей более 150 лет. Вы узнаете о религиозных традициях и духовных практиках тайского народа, а также об особенностях традиционного массажа.
Организационные детали
- Одежда должна быть сдержанная: ноги прикрыты по щиколотку, торс, зона декольте, живот и руки прикрыты по локоть. Если у вас нет подходящей одежды, возле дворца можно приобрести одноразовые штаны и майки за 300-350 батов
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Королевский дворец — 500 батов
- Храм Ват Пхо — 300 батов
- Храм Ват Арун — 200 батов
- Обед — по желанию
- Трансфер от отеля до Королевского дворца и обратно (по желанию) — 2200 батов