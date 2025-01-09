Королевский Бангкок

Откройте для себя величие Королевского дворца и храмы Бангкока. Погрузитесь в историю и культуру, наблюдая за жизнью тайцев вдоль каналов
Добро пожаловать в мир, где величие Королевского дворца и храмов Бангкока переплетается с повседневной жизнью тайцев. Эта индивидуальная водная прогулка проведет вас через сердце столицы Таиланда.

Посетите храм Изумрудного Будды, полюбуйтесь
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гигантской статуей Лежащего Будды и насладитесь видами с храма Утренней зари. Прогулка по каналам откроет вам жизнь местных жителей, живущих вдоль берегов. Это уникальная возможность узнать о культуре и традициях Таиланда, не упустите шанс забронировать

4.5
4 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🏰 Посещение Королевского дворца
  • 🕌 Храм Изумрудного Будды
  • 🛶 Прогулка по каналам
  • 🌅 Вид на закат с храма Утренней зари
  • 🎨 Изучение мозаик и архитектуры
Королевский Бангкок
Королевский Бангкок
Королевский Бангкок
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Храм Изумрудного Будды
  • Храм лежащего Будды Ват Пхо
  • Храм зари Ват Арун

Описание водной прогулки

Эта экскурсия — для ценителей культуры и истории. Для тех, кто не раз был в Таиланде, но не видел историческую часть Бангкока. И для тех, кто впервые в стране и хотел бы познакомиться с её духовным сердцем. Итак, в программе:

Королевский дворец и храм Изумрудного Будды

Наше путешествие начнётся с посещения Королевского дворца — величественного комплекса, символа тайской монархии. Пройдя через ворота, вы окажетесь в мире роскоши и изящества. Полюбуетесь архитектурными шедеврами, увидите храм Изумрудного Будды — Ват Пхра Кэо. В нём хранится статуя Будды из цельного нефрита.

Храм лежащего Будды Ват Пхо

Известен гигантской статуей Лежащего Будды, длина которой — 46 м. Она покрыта золотыми листами и украшена изысканными мозаиками. Прогуливаясь по храмовому комплексу, вы насладитесь умиротворением и узнаете о традициях тайского массажа в местной школе.

Храм зари Ват Арун

Самая известная визитная карточка Бангкока — храм Утренней зари. Он расположен на берегу реки Чао Прайя и впечатляет архитектурой и великолепными мозаиками из фарфора. Поднимаясь на центральную башню, вы сможете насладиться видом на город и реку, особенно во время заката, когда храм окутывает мягкий свет.

Прогулка по каналам

Завершим экскурсию на индивидуальной лодке, которая провезёт нас по живописным каналам исторической части Бангкока. Вы увидите традиционные деревянные дома на сваях и местные рынки, понаблюдаете за жизнью горожан вдоль берегов. Убедитесь, что у вас под рукой камера — такие виды запоминаются на всю жизнь!

Мы расскажем о строительстве и архитектурных стилях Королевского дворца, который был резиденцией тайских королей более 150 лет. Вы узнаете о религиозных традициях и духовных практиках тайского народа, а также об особенностях традиционного массажа.

Организационные детали

  • Одежда должна быть сдержанная: ноги прикрыты по щиколотку, торс, зона декольте, живот и руки прикрыты по локоть. Если у вас нет подходящей одежды, возле дворца можно приобрести одноразовые штаны и майки за 300-350 батов
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Королевский дворец — 500 батов
  • Храм Ват Пхо — 300 батов
  • Храм Ват Арун — 200 батов
  • Обед — по желанию
  • Трансфер от отеля до Королевского дворца и обратно (по желанию) — 2200 батов
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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2
1
Н
9 янв 2025
Была на экскурсии с тайским гидом Лили, которая хорошо говорит на русском языке. Все понравилось, рассказ был структурированный и Лили всегда отвечала на все дополнительные вопросы. Очень впечатлил своей красотой
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Королевский дворец и Храмы, поездка на лодке по реке и каналом была просто потрясающая! Рекомендую брать экскурсию во второй половине дня, так как уже нет такой жары и можно полюбоваться на храмы при закатных лучах. Лили очень внимательная и услужливая! На территории Королевского дворца официально экскурсии могут проводить только тайские гиды, поэтому находчивые тайцы учат русский язык)

Елена
8 янв 2025
Я не назвала бы это экскурсией, скорее сопровождение во дворцы, потому что гид плохо говорит по русски, а понимает еще хуже)) пишу этот отзыв для других, чтобы люди понимали с
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чем столкнутся и не ждали особо ничего. 600 долларов (это даже без входа в музеи) дороговато, у нас было 5 детей разных возрастов они ни слова не поняли. Дмитрий наш гид, который писал нам с трипстера, накануне сообщил, что все гиды не русские, а тайцы, просил проявить понимание. Девушка гид очень старалась, но что она говорила, почти ничего непонятно.

Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Добрый день! Я благодарю за ваш отзыв, для нас это очень важно чтобы улучшать качество нашего сервиса, всей нашей туристической
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компании!

Я очень расстроен узнав, что экскурсия вам не совсем понравилась! Да, мы сделали вам существенную скидку, понимая, что у вас большая группа. Но к сожалению, иностранные гиды не могут проводить экскурсию в храмах и дворцах Таиланда, это могут делать только тайцы. Сейчас высокий сезон и очень хорошие гиды, прекрасно владеющие русским языком быстро бронируются. Мы постарались подобрать гида, который, как нам казалось, владеет прекрасно русским языком, проведя с ним собеседование по телефону на русском языке. Но по вашему отзыву, оказалось что это не так. Мы безусловно приняли меры и данный гид не будет использоваться на наших экскурсиях больше. Другие наши штатные тайские гиды работают на таких направлениях, как Аюттайя, и получают великолепные отзывы, которые есть на сайте Трипстер.

Я и моя команда приносим вам извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за обратную связь, чтобы мы могли быть всегда лучше и оказывать качественный туристический сервис!

Наших дорогих путешественников просим не беспокоиться поэтому поводу, мы окажем для вас лучший сервис, но просим бронировать заранее, чтобы мы предоставили вам нашего штатного гида – переводчика!

М
2 дек 2024
Большое спасибо Дмитрию, как организатору нашей экскурсии, все чётко и,главное, как мы хотели. Экскурсия была составлена очень правильно, и даже ребёнок 11 лет не устал. У нас была замечательная экскурсовод! Рассказала не только о достопримечательностях, но и о Таиланде, Бангкоке, тайцах и традициях. Спасибо!
Большое спасибо Дмитрию, как организатору нашей экскурсии, все чётко и,главное, как мы хотели. Экскурсия была составленаБольшое спасибо Дмитрию, как организатору нашей экскурсии, все чётко и,главное, как мы хотели. Экскурсия была составленаБольшое спасибо Дмитрию, как организатору нашей экскурсии, все чётко и,главное, как мы хотели. Экскурсия была составлена
А
30 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия. Все отлично организовано, без проволочек и лишних ожиданий в очередях. Спасибо гиду Нью за интересные факты и юмор!

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