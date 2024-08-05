Королевский дворец в Бангкоке – экскурсии в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Королевский дворец в Бангкоке» в Бангкоке, цены от 3750 ฿. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
На автобусе
1 отзыв
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия по Королевскому дворцу и храмам Бангкока
Посетите самые известные достопримечательности Бангкока за один день: Большой королевский дворец, храмы и небоскреб Маханакхон с панорамной площадкой
Начало: Точка встречи недалеко от Королевского дворца
Расписание: ежедневно в 09:30
15 дек в 09:00
17 дек в 09:00
4375฿ за человека
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Пешая
На автобусе
4 отзыва
5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия Королевский Бангкок и обед в Байок Скай: путешествие и вкус
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Королевскому Бангкоку с обедом в небоскребе Байок Скай, где культура и история оживают
Начало: Bonchon Tha Maharaj, Trok Maha That
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:00
15 дек в 09:00
3750฿ за человека
Classic Krung Thep Maha Nakhon: Погружение в душу Бангкока
Пешая
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
Классика «Крунг-Тхеп-Маха-Накхон»
Путешествие в сердце Таиланда, где мегаполис и древние традиции встречаются. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и очищая карму
Начало: Встречу вас в лобби отеля
Расписание: Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 8:00 по местному времени.
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
10 500฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 августа 2024
    Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
    Отличная экскурсия. Содержательная, затрагивает много экскурсинных объектов Бангкока, практически все средства передвижения (минивэн, тук-тук, метро, кораблик). Замечательный гид Наталия, ненавязчивая, с чувством юмора. Все,, что было заявлено агенством, выполнено на 100%. Спасибо!
  • А
    Алла
    7 июля 2023
    Исторический Бангкок
    Плюсы - за четыре часа удалось посмотреть Храм Утренней зари, Храм лежащего Будды, китайский квартал, прокатиться на речном трамвайчике и
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    метро. Сами бы с этой программой за такое время не справились. Спасибо! Минусы - маловато информации, хотелось бы, чтобы гид не просто провел нас, обозначив парой слов, что перед нами, а рассказал побольше интересных фактов

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Королевский дворец в Бангкоке»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
  2. Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
  3. Classic Krung Thep Maha Nakhon: Погружение в душу Бангкока
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
  9. Храм Рассвета (Ват Арун)
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в декабре 2024
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