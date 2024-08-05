8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия по Королевскому дворцу и храмам Бангкока
Посетите самые известные достопримечательности Бангкока за один день: Большой королевский дворец, храмы и небоскреб Маханакхон с панорамной площадкой
Начало: Точка встречи недалеко от Королевского дворца
Расписание: ежедневно в 09:30
15 дек в 09:00
17 дек в 09:00
4375฿ за человека
5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия Королевский Бангкок и обед в Байок Скай: путешествие и вкус
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Королевскому Бангкоку с обедом в небоскребе Байок Скай, где культура и история оживают
Начало: Bonchon Tha Maharaj, Trok Maha That
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:00
15 дек в 09:00
3750฿ за человека
8 часов
Индивидуальная
Классика «Крунг-Тхеп-Маха-Накхон»
Путешествие в сердце Таиланда, где мегаполис и древние традиции встречаются. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и очищая карму
Начало: Встречу вас в лобби отеля
Расписание: Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 8:00 по местному времени.
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
10 500฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 августа 2024Отличная экскурсия. Содержательная, затрагивает много экскурсинных объектов Бангкока, практически все средства передвижения (минивэн, тук-тук, метро, кораблик). Замечательный гид Наталия, ненавязчивая, с чувством юмора. Все,, что было заявлено агенством, выполнено на 100%. Спасибо!
- ААлла7 июля 2023Исторический БангкокПлюсы - за четыре часа удалось посмотреть Храм Утренней зари, Храм лежащего Будды, китайский квартал, прокатиться на речном трамвайчике и
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Королевский дворец в Бангкоке»
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