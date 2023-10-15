Посетить исторические и современные достопримечательности города на автомобильной экскурсии
Вы посетите буддистские храмы и небоскрёбы, прогуляетесь по местной «Уолл-стрит», полюбуетесь видом на город с высоты птичьего полёта.
Я расскажу вам интересные факты о стране, людях, нравах, традициях, особенностях жизни и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Между локациями мы будем перемещаться на автомобиле, чтобы успеть охватить максимум интересных мест. В большинстве туристических объектов национального значения Таиланда экскурсии могут проводить только их сотрудники, лингвисты, специалисты по истории. Поэтому экскурсоводов в нашей поездке будет 2: русскоговорящий лицензированный сотрудник и я. Итак, наша программа:
09:00 — Встречаемся в фойе вашего отеля.
10:00 — Знакомимся с нашим тайским сопровождающим и отправляемся изучать Большой Королевский дворец и Храм Изумрудного Будды.
12:00 — Едем в Храм Лежащего Будды — самый старый в столице монастырь, знаменитый своей историей и школой тайского массажа.
13:00 — Прощаемся с нашим тайским сопровождающим и едем на обед.
14:30 — Затем отправляемся в район Силом покорять «бангкокский Уолл-стрит». Мы окажемся в совершенно иной части города, где сверкающие небоскрёбы с названиями финансовых учреждений свободно соседствуют с храмами многих мировых конфессий. Сделаем остановки у главной римско-католической церкви Таиланда и индуистского храма в южно-индийском архитектурном стиле.
15:30 — Следующая остановка — небоскрёб Маханакхон с самой известной панорамной площадкой «Стеклянное небо» на рекордной высоте 314 метров. Это место идеально подходит для искателей приключений. Вы сможете сделать уникальные фото на высоте птичьего полёта с захватывающим видом на Сиамский залив.
17:00 — Едем 3 станции на небесном поезде до реки Чао Прайя. Там переправляемся на лодке к многофункциональному комплексу Айкон Сиам.
18:00 — Изучаем Айкон Сиам. Вы увидите самые дорогие отели и жилые дома в городе, полюбуетесь самыми высотными зданиями Таиланда, поднимитесь на смотровую площадку и насладитесь потрясающим видом на Бангкок. Затем я познакомлю вас с устройством крупнейшего в стране ТЦ и дам свободное время на шопинг.
19:00-20:00 — Выезд в отель.
Организационные детали
- Посещение национальных храмов предполагает строгий дресс-код: закрытые плечи и ноги, отсутствие глубоких вырезов или разрезов
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mazda CX 3
Дополнительные расходы
- Услуги тайского экскурсовода от 2000 до 2500 батов (оговаривается заранее)
- Все входные билеты: Большой Королевский дворец и статуя изумрудного Будды — 500 батов/чел., Ват По и статуя лежащего Будды — 200 батов/чел., башня Маханакхон и панорамная площадка «Стеклянное небо» — 880 батов/чел.
- Обед — около 300 батов/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в фойе вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.