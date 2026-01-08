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основные храмы, потом храмы дополнительно, какие я не знала. Португальский квартал, китайский квартал, поездка на всех видах транспорта! Кормили черепах, рыбок! У меня нет слов! Я вспоминаю где мы были и думаю, как мы все успели!!!????



Мы и покушали в заведении с отзывом Мишлен!



Я сейчас пишу и думаю, что я забыла 100% еще 5 мест, где мы были.



Я довольна как слон! За один день столько впечатлений!!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Буду еще раз в Бангкоке - Вы мой Гид!!!