Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Бангкоку, где история и современность переплетаются в едином ритме.
Начните своё путешествие с восхитительных буддистских храмов, где каждый камень хранит частицу истории, и продолжите его,
Начните своё путешествие с восхитительных буддистских храмов, где каждый камень хранит частицу истории, и продолжите его,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏙️ Панорамные виды
- 🕌 Исторические храмы
- 🛍️ Шопинг в Айкон Сиам
- 📸 Уникальные фото
Что можно увидеть
- Большой Королевский дворец
- Храм Изумрудного Будды
- Храм Лежащего Будды
- Силом
- Небоскрёб Маханакхон
- Айкон Сиам
Описание экскурсии
Базовая пешеходная программа:
- 8:30 / 9:00 — Встреча в лобби вашего отеля
- 9:30 — Встреча с нашим тайским русскоговорящим экскурсоводом. Храм Лежащего Будды Wat Phra Chetupon и территория монастыря WatPo
- 11:00 — Тук-тук до Большого Королевского дворца
- 11:30 — Прогулка по территории дворца с посещением храма Изумрудного Будды Wat Phra Kheo
- Прощаемся с нашим тайским экскурсоводом
- Туристический кораблик до цветочного рынка Бангкока Pak Khlong Talat
- Тук-тук в старую часть города. Посещение храма Wat Prayurawongsawat Worawihan. Можем покормить храмовых черепах.
- Прогулка по району Kudi Chin и набережной Португальского квартала: португальская базилика Santa Cruz Church и музей истории квартала, атмосферный китайский алтарь Kuan An Keng Shrine храм Хоккиен, храм Wat Kalayanamit. В шлюзах садимся на длиннохвостую тайскую лодку и катаемся по каналам старой столицы один час
- Обед возможен в многофункциональном комплексе ICON Siam с открытой панорамной террасой, где вы можете сделать один из лучших кадров современной части Бангкока или мы можем выбрать другие варианты
- King Power Mahanakhon Sky Walk: уже ставший знаменитым архитектурный шедевр известного немецкого архитектора Ole Scheeren с самой известной панорамной площадкой «Стеклянное небо» на рекордной для Бангкока высоте 314 метров
- 19:00 — выезд в отель
Мы обязательно обсудим программу с вами, чтобы внести в нее все поправки, которые вы сочтёте необходимыми. Можем провести эту программу без башни King Power Mahanakhon, например, или с Китайским кварталом. Можем включить в неё храмы Wat Arun, Wat Traimit, или другие визитные карточки Бангкока. Насыщенность экскурсии зависит также и от того, какой формат экскурсии вы выберете: пешеходный или автомобильный.
Организационные детали
- Посещение некоторых туристических объектов национального значения Таиланда возможно только с лицензированными сотрудниками. Поэтому в Королевском дворце с вами будет тайский русскоговорящий сотрудник и я на весь остальной день.
- Посещение национальных храмов предполагает строгий дресс-код:
— брюки (муж/жен) только длинные, не выше лодыжки. Стиль может быть любой
— юбка (жен) должна быть до колена или ниже колена
— верхняя часть одежды (муж/жен) должна иметь рукав. Закрыть плечи всеми вариантами накидок без рукава нельзя. Рукав может быть любой длины, даже совсем короткий подойдёт.
— Есть прокат одежды (50 батов за вещь) и продажа одежды (100 батов за вещь)
Дополнительные расходы
- Мы можем использовать на экскурсии мой автомобиль Mazda CX-3 — 1500 батов за экскурсионный день (бензин, парковки, платные дороги)
- Расходы на общественный транспорт за вас и гида
- Услуги тайского экскурсовода от 2000 до 3000 батов (зависит от количества объектов количества человек в группе — оговаривается заранее)
- Все входные билеты только за вас:
— Большой Королевский дворец и статуя изумрудного Будды — 500 батов за человека
— Wat Po и статуя лежащего Будды — 300 батов за человека
— башня King Power Mahanakhon и панорамная площадка «Стеклянное небо» — 1080 батов за человека. Детям от 3 до 12 лет — 350 батов
- Еда и напитки за вас
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В фойе вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 622 туристов
Я искусствовед по образованию и профессиональный экскурсовод по роду деятельности с 2010 года. Искренне считаю Бангкок комфортным для жизни и туризма городом с уникальной смесью культур, гастрономических предпочтений, религиозных конфессий, национальных традиций, удобного транспорта и современных дорог. Я хотела бы показать вам Бангкок с его лучшей стороны, используя весь мой опыт и учитывая ваши пожелания, ибо красота в глазах смотрящего.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное удовольствие проучили и от города Бангкока и от Елены - гида по нему. Какое счастье - узнавать что - то новое под четким руководством гида. Привезли, увезли, объяснили, показали
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Елена профессионально провела экскурсию. Очень быстро отзывается по связи. Отвечает на вопросы, советует и самое главное план экскурсии получился очень продуманным и устраивающим нас на сто процентов. Масса полезной интересной информации и легкость изложения тоже плюс. С ней легко. Мы остались очень довольны. Спасибо. Советуем всем после очень положительного опыта.
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Хочу поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию. Было очень информативно и по истории Бангкока и по укладу жизни самих тайцев. Всегда очень приятно узнать не только об исторические факты, но и
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Е
Все прекрасно, спасибо огромное Елене! Быстро договорились, скорректировали программу с учетом моего времени. Первый раз встречаю, что программа экскурсии так подробно была описана. Все успели, все увидели. Интересно и познавательно. Очень было приятно общаться. Лучшие рекомендации. Елена, спасибо и успехов.
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E
Большое спасибо Елене за очень познавательную экскурсию. За один день мы получили основное представление о Бангкоке и взглянула на него совсем другими глазами. Очень понравилась тайский гид. она мастер своего дела и чувствуется что очень любит свою страну. это всегда очень приятно!!
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Это была сказка!!!
Елена нам индивидуально спланировала маршрут!!!!
Девушка (тайский гид по храмам) имя Би, замечательно говорит на русском! Так прикольно, рассказала такие мелочи, на которые Вы не обратите внимание!
Мы посетили все
Елена нам индивидуально спланировала маршрут!!!!
Девушка (тайский гид по храмам) имя Би, замечательно говорит на русском! Так прикольно, рассказала такие мелочи, на которые Вы не обратите внимание!
Мы посетили все
+1
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Входит в следующие категории Бангкока
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