Новая классика современного Бангкока

Посетить исторические и современные достопримечательности города на автомобильной экскурсии

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Приглашаю вас на насыщенную экскурсию по Бангкоку.

Вы посетите буддистские храмы и небоскрёбы, прогуляетесь по местной «Уолл-стрит», полюбуетесь видом на город с высоты птичьего полёта.

Я расскажу вам интересные факты о стране, людях, нравах, традициях, особенностях жизни и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Новая классика современного Бангкока
Новая классика современного Бангкока
Новая классика современного Бангкока
Новая классика современного Бангкока
Новая классика современного Бангкока
Новая классика современного Бангкока
Новая классика современного Бангкока
Новая классика современного Бангкока
Новая классика современного Бангкока
Ближайшие даты:
15
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Между локациями мы будем перемещаться на автомобиле, чтобы успеть охватить максимум интересных мест. В большинстве туристических объектов национального значения Таиланда экскурсии могут проводить только их сотрудники, лингвисты, специалисты по истории. Поэтому экскурсоводов в нашей поездке будет 2: русскоговорящий лицензированный сотрудник и я. Итак, наша программа:

09:00 — Встречаемся в фойе вашего отеля.
10:00 — Знакомимся с нашим тайским сопровождающим и отправляемся изучать Большой Королевский дворец и Храм Изумрудного Будды.
12:00 — Едем в Храм Лежащего Будды — самый старый в столице монастырь, знаменитый своей историей и школой тайского массажа.
13:00 — Прощаемся с нашим тайским сопровождающим и едем на обед.
14:30 — Затем отправляемся в район Силом покорять «бангкокский Уолл-стрит». Мы окажемся в совершенно иной части города, где сверкающие небоскрёбы с названиями финансовых учреждений свободно соседствуют с храмами многих мировых конфессий. Сделаем остановки у главной римско-католической церкви Таиланда и индуистского храма в южно-индийском архитектурном стиле.
15:30 — Следующая остановка — небоскрёб Маханакхон с самой известной панорамной площадкой «Стеклянное небо» на рекордной высоте 314 метров. Это место идеально подходит для искателей приключений. Вы сможете сделать уникальные фото на высоте птичьего полёта с захватывающим видом на Сиамский залив.
17:00 — Едем 3 станции на небесном поезде до реки Чао Прайя. Там переправляемся на лодке к многофункциональному комплексу Айкон Сиам.
18:00 — Изучаем Айкон Сиам. Вы увидите самые дорогие отели и жилые дома в городе, полюбуетесь самыми высотными зданиями Таиланда, поднимитесь на смотровую площадку и насладитесь потрясающим видом на Бангкок. Затем я познакомлю вас с устройством крупнейшего в стране ТЦ и дам свободное время на шопинг.
19:00-20:00 — Выезд в отель.

Организационные детали

  • Посещение национальных храмов предполагает строгий дресс-код: закрытые плечи и ноги, отсутствие глубоких вырезов или разрезов
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mazda CX 3

Дополнительные расходы

  • Услуги тайского экскурсовода от 2000 до 2500 батов (оговаривается заранее)
  • Все входные билеты: Большой Королевский дворец и статуя изумрудного Будды — 500 батов/чел., Ват По и статуя лежащего Будды — 200 батов/чел., башня Маханакхон и панорамная площадка «Стеклянное небо» — 880 батов/чел.
  • Обед — около 300 батов/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в фойе вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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