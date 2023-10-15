Приглашаю вас на насыщенную экскурсию по Бангкоку. Вы посетите буддистские храмы и небоскрёбы, прогуляетесь по местной «Уолл-стрит», полюбуетесь видом на город с высоты птичьего полёта. Я расскажу вам интересные факты о стране, людях, нравах, традициях, особенностях жизни и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.

Описание

Что вас ожидает

Между локациями мы будем перемещаться на автомобиле, чтобы успеть охватить максимум интересных мест. В большинстве туристических объектов национального значения Таиланда экскурсии могут проводить только их сотрудники, лингвисты, специалисты по истории. Поэтому экскурсоводов в нашей поездке будет 2: русскоговорящий лицензированный сотрудник и я. Итак, наша программа:

09:00 — Встречаемся в фойе вашего отеля.

10:00 — Знакомимся с нашим тайским сопровождающим и отправляемся изучать Большой Королевский дворец и Храм Изумрудного Будды.

12:00 — Едем в Храм Лежащего Будды — самый старый в столице монастырь, знаменитый своей историей и школой тайского массажа.

13:00 — Прощаемся с нашим тайским сопровождающим и едем на обед.

14:30 — Затем отправляемся в район Силом покорять «бангкокский Уолл-стрит». Мы окажемся в совершенно иной части города, где сверкающие небоскрёбы с названиями финансовых учреждений свободно соседствуют с храмами многих мировых конфессий. Сделаем остановки у главной римско-католической церкви Таиланда и индуистского храма в южно-индийском архитектурном стиле.

15:30 — Следующая остановка — небоскрёб Маханакхон с самой известной панорамной площадкой «Стеклянное небо» на рекордной высоте 314 метров. Это место идеально подходит для искателей приключений. Вы сможете сделать уникальные фото на высоте птичьего полёта с захватывающим видом на Сиамский залив.

17:00 — Едем 3 станции на небесном поезде до реки Чао Прайя. Там переправляемся на лодке к многофункциональному комплексу Айкон Сиам.

18:00 — Изучаем Айкон Сиам. Вы увидите самые дорогие отели и жилые дома в городе, полюбуетесь самыми высотными зданиями Таиланда, поднимитесь на смотровую площадку и насладитесь потрясающим видом на Бангкок. Затем я познакомлю вас с устройством крупнейшего в стране ТЦ и дам свободное время на шопинг.

19:00-20:00 — Выезд в отель.

Организационные детали

Посещение национальных храмов предполагает строгий дресс-код: закрытые плечи и ноги, отсутствие глубоких вырезов или разрезов

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mazda CX 3

Дополнительные расходы