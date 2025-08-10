Столица Таиланда Предлагаем вам отправиться в нашей эксклюзивной программе только в самые лучшие знаковые места Бангкока. Вы увидите Большого Будду, парк Люмпини, небоскрёб Маханакхон, Азиатскую деревню, Шоу «Сиам Фэнтези» и многое другое, что запомнится вам надолго. Мы расскажем вам о Таиланде, его столице и традициях страны, вы увидите множество живописных мест, где сделаете потрясающие фотографии на память. Тайская кухня Также мы продегустируем с вами традиционные тайские блюда в макашнице со звездой гид Мишлен, и вы по-настоящему прочувствуете тот самый Таиланд. А к завершению программы на закате мы поужинаем на новейшем лайнере Royal Galaxy Cruise, проплывая по реке Чао Прая, после чего вы окончательно влюбитесь в эту страну с её традициями и культурой. Важная информация:

Доплата за программу осуществляется рублевым переводом за день до экскурсии или ранее.