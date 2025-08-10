Добро пожаловать в Бангкок! Приглашаем вас на захватывающую и увлекательную экскурсию по достопримечательностям и самым интересным местам Бангкока.
Мы прокатимся на традиционных тук-туках, воздушном метро и на круизном лайнере по каналам и увидим самые красивые места города, окунёмся в историю и культуру Таиланда и, конечно же, попробуем местную кухню.
Описание трансфер
Столица Таиланда Предлагаем вам отправиться в нашей эксклюзивной программе только в самые лучшие знаковые места Бангкока. Вы увидите Большого Будду, парк Люмпини, небоскрёб Маханакхон, Азиатскую деревню, Шоу «Сиам Фэнтези» и многое другое, что запомнится вам надолго. Мы расскажем вам о Таиланде, его столице и традициях страны, вы увидите множество живописных мест, где сделаете потрясающие фотографии на память. Тайская кухня Также мы продегустируем с вами традиционные тайские блюда в макашнице со звездой гид Мишлен, и вы по-настоящему прочувствуете тот самый Таиланд. А к завершению программы на закате мы поужинаем на новейшем лайнере Royal Galaxy Cruise, проплывая по реке Чао Прая, после чего вы окончательно влюбитесь в эту страну с её традициями и культурой. Важная информация:
Доплата за программу осуществляется рублевым переводом за день до экскурсии или ранее.
По понедельникам и четвергам в 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой Будда
- Каналы и плавучий рынок
- Воздушное метро
- Парк Люмпини с варанами
- Небоскрёб Маханакхон
- Макашница с Мишленовской звездой
- Фестивальная Азиатская деревня
- Река Чао Прайя
- Шоу «Сиам Фэнтези»
Что включено
- Услуги русского гида
- Трансфер
- Входные билеты по маршруту
- Дегустация двух блюд в тайской макашнице
Что не входит в цену
- Прогулка на колесе обозрения
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Https://maps. app. goo. gl/Ct3JZXJhKSme1CaU6?g-st=ic
Завершение: Шоу «Сиам Фэнтези»
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и четвергам в 10:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Доплата за программу осуществляется рублевым переводом за день до экскурсии или ранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
P
Pavel
10 авг 2025
