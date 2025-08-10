Мои заказы

Бангкок «Премиум»

Добро пожаловать в Бангкок! Приглашаем вас на захватывающую и увлекательную экскурсию по достопримечательностям и самым интересным местам Бангкока.

Мы прокатимся на традиционных тук-туках, воздушном метро и на круизном лайнере по каналам и увидим самые красивые места города, окунёмся в историю и культуру Таиланда и, конечно же, попробуем местную кухню.
5
1 оценка
Бангкок «Премиум»
Бангкок «Премиум»
Бангкок «Премиум»
Ближайшие даты:
17
ноя20
ноя24
ноя27
ноя1
дек4
дек8
дек
Время начала: 10:00

Описание трансфер

Столица Таиланда Предлагаем вам отправиться в нашей эксклюзивной программе только в самые лучшие знаковые места Бангкока. Вы увидите Большого Будду, парк Люмпини, небоскрёб Маханакхон, Азиатскую деревню, Шоу «Сиам Фэнтези» и многое другое, что запомнится вам надолго. Мы расскажем вам о Таиланде, его столице и традициях страны, вы увидите множество живописных мест, где сделаете потрясающие фотографии на память. Тайская кухня Также мы продегустируем с вами традиционные тайские блюда в макашнице со звездой гид Мишлен, и вы по-настоящему прочувствуете тот самый Таиланд. А к завершению программы на закате мы поужинаем на новейшем лайнере Royal Galaxy Cruise, проплывая по реке Чао Прая, после чего вы окончательно влюбитесь в эту страну с её традициями и культурой. Важная информация:
Доплата за программу осуществляется рублевым переводом за день до экскурсии или ранее.

По понедельникам и четвергам в 10:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большой Будда
  • Каналы и плавучий рынок
  • Воздушное метро
  • Парк Люмпини с варанами
  • Небоскрёб Маханакхон
  • Макашница с Мишленовской звездой
  • Фестивальная Азиатская деревня
  • Река Чао Прайя
  • Шоу «Сиам Фэнтези»
Что включено
  • Услуги русского гида
  • Трансфер
  • Входные билеты по маршруту
  • Дегустация двух блюд в тайской макашнице
Что не входит в цену
  • Прогулка на колесе обозрения
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Https://maps. app. goo. gl/Ct3JZXJhKSme1CaU6?g-st=ic
Завершение: Шоу «Сиам Фэнтези»
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и четвергам в 10:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Доплата за программу осуществляется рублевым переводом за день до экскурсии или ранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
P
Pavel
10 авг 2025

Входит в следующие категории Бангкока

Похожие экскурсии из Бангкока

Бангкок по максимуму
5.5 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Бангкок по максимуму
Прокатиться по колоритным местам города на метро и речном трамвае и подняться на крышу
Завтра в 15:00
12 ноя в 15:00
от $400 за всё до 5 чел.
Бангкок на ваших кадрах
На машине
8 часов
-
25%
17 отзывов
Круиз
Бангкок на ваших кадрах
Лучшие виды Бангкока, сад камней и круиз пореке Чао Прайя c ужином - за 1 день
Начало: У небоскреба МахаНакхон
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
12 ноя в 13:30
$67$89 за человека
Темные грани Бангкока
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока
Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
от $320 за человека
У нас ещё много экскурсий в Бангкоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бангкоке