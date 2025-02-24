Круиз
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
«А также посетите музей королевских регалий и оружия разных эпох»
3 ноя в 09:00
4 ноя в 09:00
от $400 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Душа и легенды старого Бангкока - с профессиональным чайным мастером
Окунуться в тайскую жизнь и расслышать духов прошлого в шелесте шёлка и аромате чая
«Ориентировочный тайминг прогулки:10:00 — дом-музей Джима Томпсона: антиквариат, сады и шёлк ручной работы11:00 — прогулка на лодке по каналу Сэн-Сэп»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $258 за всё до 5 чел.
Круиз
Вечерний Бангкок c круизом
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
29 окт в 09:00
30 окт в 09:00
20 000 ฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна24 февраля 2025Мы побывали в Бангкоке, и увидели его с разных сторон, и королевской и простой с плавучими рынками.
Нашим гидом был Кай.
- ЛЛюдмила18 апреля 2023Мы побывали в Бангкоке на этой экскурсии. Экскурсия понравилась, экскурсовод очень хорошо говорила по русски, с хорошим чувством юмора. Было
