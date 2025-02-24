Мои заказы

Музеи и искусство Бангкока

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Бангкоке, цены от $258. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
На машине
8 часов
2 отзыва
Круиз
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
«А также посетите музей королевских регалий и оружия разных эпох»
3 ноя в 09:00
4 ноя в 09:00
от $400 за человека
Душа и легенды старого Бангкока - с профессиональным чайным мастером
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Душа и легенды старого Бангкока - с профессиональным чайным мастером
Окунуться в тайскую жизнь и расслышать духов прошлого в шелесте шёлка и аромате чая
«Ориентировочный тайминг прогулки:10:00 — дом-музей Джима Томпсона: антиквариат, сады и шёлк ручной работы11:00 — прогулка на лодке по каналу Сэн-Сэп»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $258 за всё до 5 чел.
Вечерний Бангкок c круизом
Музыкальные теплоходы
9 часов
Круиз
Вечерний Бангкок c круизом
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
29 окт в 09:00
30 окт в 09:00
20 000 ฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    24 февраля 2025
    Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
    Мы побывали в Бангкоке, и увидели его с разных сторон, и королевской и простой с плавучими рынками.
    Нашим гидом был Кай.
    читать дальше

    Он хорошо говорит по русски, доброжелательный и весёлый. Интересно рассказывает.
    Сама экскурсия хорошо спланирована по маршруту и программе, есть возможность увидеть многое за один день.
    Спасибо большое, за такую прекрасную экскурсию и организатору Дмитрию и нашему гиду Каю!!

  • Л
    Людмила
    18 апреля 2023
    Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
    Мы побывали в Бангкоке на этой экскурсии. Экскурсия понравилась, экскурсовод очень хорошо говорила по русски, с хорошим чувством юмора. Было
    читать дальше

    легко общаться. Очень познавательно по королевской резиденции, узнали много нового для себя, нафоторгафировались. Впечатления незабываемые, и затем на лодке прокатились по каналам. Это тоже очень впечатляющее путешествие начиная с самой лодки и заканчивая видами на берегах. Даже покормили сомиков прямо с борта лодки. Радовались как дети. Очень понравилось. Единственно очень долго не могли согласовать трансфер от лайнера до города и обратно, но в конечном итоге все сложилось наилучшим образом.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
  2. Душа и легенды старого Бангкока - с профессиональным чайным мастером
  3. Вечерний Бангкок c круизом
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
  9. Храм Рассвета (Ват Арун)
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в октябре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 258 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2025 год по теме «Музеи», 2 ⭐ отзыва, цены от $258. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь