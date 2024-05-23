Парк Люмпини – экскурсии в Бангкоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Парк Люмпини» в Бангкоке, цены от $109. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
169 отзывов
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
Бангкок - город контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Бангкок - город контрастов: от парка Люмпини до мишленовского ресторана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бангкока: от величественных варанов в парке Люмпини до изысканного падтая в мишленовском ресторане
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $250 за всё до 4 чел.
Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $275 за всё до 8 чел.
Бангкок: приключения в городе ангелов
Групповая
13 часов
Бангкок: приключения в городе ангелов
Погрузитесь в атмосферу Бангкока с гидом-историком: парки, храмы, небоскрёбы и круиз по реке Чао Прайя. Откройте для себя город с разных сторон
Начало: У парка Люмпини
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$109 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    23 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Очень интересно и нестандартно - действительно, формат "прогулка с другом"! Время пролетело незаметно! Не смотря на длинную прогулку, не устали. Отличные впечатления сохраним об экскурсии по Бангкоку!
  • C
    Christina
    20 мая 2024
    Бангкок - город контрастов
    Хорошо органиванная экскурсия, нам очень понравилось!
    Хорошо органиванная экскурсия, нам очень понравилось!
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Организация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужную точку и вообще куда
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    конкретно. Владимир сказал, что маршрут совсем другой нежели написано на сайте. С обеденным перерывом как то было сложно. . не было конкретного места, приличного поесть и пришлось несколько раз сообщить, что нужен перекус. По информативности от самого гида было рассказано достаточно много.

    Организация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужную
  • А
    Алена
    13 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Большая удача - провести день в Бангкоке с Владимиром! Все четко, внятно, быстро))) без лишних слов и телодвижений. В таком
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    формате как провел экскурсию Владимир мы сэкономили немало времени, что очень важно при однодневном визите в Бангкок. Рекомендую!!! И благодарим за отличную компанию!!!

    Большая удача - провести день в Бангкоке с Владимиром! Все четко, внятно, быстро))) без лишних слов
  • А
    Анна
    6 мая 2024
    Бангкок - город контрастов
    Прилетали в Бангкок в 5 вечера, на следующее утро уже нужно было лететь дальше. Хотелось бы провести вечер с пользой)
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    Поэтому на tripster начали заранее искать возможные варианты досуга. Списались с Дмитрием, он предложил экскурсию по вечернему Бангкоку, договорились, что встретит из отеля и отвезёт обратно. Приехал вовремя, на комфортабельной машине. Дмитрий - профессионал своего дела, экскурсия началась с посещения уникального кафе, где мы смогли не только поесть, но и посмотреть процесс приготовления тайских блюд. Это было очень увлекательное зрелище!) Далее проехали по центру города, посмотрели храмы, посетили парк и китайский квартал, где Дмитрий угостил нас местными сладостями. Дмитрий профессиональный гид, много узнали об истории, культуре, быте тайцев. Дмитрий открытый, общительный человек, расставались друзьями! Планируем на обратном пути продолжить ознакомление с Бангкоком с ним.

  • М
    Максим
    10 апреля 2024
    Бангкок - город контрастов
    Дмитрий - прекрасный гид. У нас было мало времени насладиться Бангкоком, так Дмитрий нас сразу с самолёта и повез. Очень интересно, очень познавательно.
  • И
    Иван
    23 марта 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Отличный гид, интересно слушать, может легко ответить на различные вопросы, программа развлечений понравилась.
  • Л
    Лилия
    9 марта 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Хочу выразить благодарность гиду Дмитрию за чудесный день, проведенный в Бангкоке. Мы с мужем опасались, что жара не даст нам
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    возможность побывать на всей 8-ми часовой программе экскурсии, но Дмитрий очень грамотно сформировал схему посещения достопримечательностей Бангкока и теперь мы с большим удовольствием вспоминаем этот день.

  • И
    Игорь
    26 февраля 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Все очень понравилось, экскурсия интересная и познавательная! Посетили много интересных мест, узнали много нового и интересного, день прошел очень быстро =)

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Парк Люмпини»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
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  3. Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
  4. Бангкок: приключения в городе ангелов
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Парк Люмпини" можно забронировать 4 экскурсии от 109 до 295. Туристы уже оставили гидам 181 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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