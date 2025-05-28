Мои заказы

VIP-экскурсии в Бангкоке с премиальным подходом

Найдено 3 экскурсии в категории «VIP-туры» в Бангкоке, цены от 4750 ฿. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Эксклюзивный дневной тур по 2 старинным храмам и ужин на лодке или на крыше отеля (все включено)
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Эксклюзивный дневной тур по 2 старинным храмам и ужин на лодке или на крыше отеля (все включено)
Начало: Гостиница клиента
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
6300 ฿ за всё до 10 чел.
Бангкок «Премиум»
12 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Бангкок «Премиум»
Начало: Https://maps. app. goo. gl/Ct3JZXJhKSme1CaU6?g-st=...
Расписание: По понедельникам и четвергам в 10:00.
29 сен в 10:00
2 окт в 10:00
4750 ฿ за человека
Бангкок VIP
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Бангкок VIP
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 15:00
26 сен в 09:00
21 800 ฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    28 мая 2025
    Эксклюзивный дневной тур по 2 старинным храмам и ужин на лодке или на крыше отеля (все включено)
    Нашей группе и мне лично всё очень понравилось! Наш гид Никита учёл все мои пожелания при заказе тура и сделал
    читать дальше

    всё, чтобы мы получили максимум новых знаний и положительных эмоций! Он провёл нас по историческим скрытым улочкам Бангкока, открыл для нас великолепие буддийских храмов, рассказал множество исторических фактов и показал нам древнюю и современную жизнь Тайцев! Спасибо огромное Никите, это было очень познавательное, яркое и незабываемое путешествие!!! 👍👍👍

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «VIP-туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Эксклюзивный дневной тур по 2 старинным храмам и ужин на лодке или на крыше отеля (все включено)
  2. Бангкок «Премиум»
  3. Бангкок VIP
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
  9. Храм Рассвета (Ват Арун)
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в сентябре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 4750 до 21 800. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Предлагаем Вам абсолютно новый вид туристического опыта - ВИП-туры в Бангкоке. Предоставляем профессиональные гиды, которые познакомят Вас с достопримечательностями Бангкока. Закажите и купите туры по лучшей цене сейчас!