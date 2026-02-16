Отправляемся в уютное путешествие к тайскому колориту — в Ампхаву. Вы увидите уникальный храм, чьи стены хранят ужасающие воспоминания, и большой плавучий рынок, где торгуют красочными фруктами и овощами. Пообщаетесь с животными, которых спасли монахи Ват Бан Кунга, и на водной прогулке поразитесь волшебному мерцанию светлячков.

10:30-11:00 — выезд из отеля

11:30–12:30 — Храм Дракона. Вы услышите жуткие истории о жизни монахов и шокирующих ритуалах, которые проводили здесь не так давно

13:30–14:30 — путешествие на лодке по самому большому в Юго-Восточной Азии плавучему рынку Damnoen Saduak.

15:00–16:00 — рынок раскрывающихся зонтов на железнодорожных путях. Вы увидите прибытие «Тайского экспресса».

16:00–17:00 — обед (по желанию)

17:20–18:00 — монастырь Ват Бан Кунг, в котором живут спасённые монахами животные

18:30–19:00 — водная прогулка. Вы понаблюдаете за чудом природы — мерцанием светлячков на прибрежных деревьях.

21:00 — возвращение в отель

В путешествии мы расскажем:

как появился один из самых известных плавучих рынков Таиланда

почему уклад жизни лодочников почти не изменился за десятки лет

какими ремёслами здесь занимаются — от кокосовых садов до маленьких семейных мастерских

чем отличается ампхавская кухня от бангкокской и что обязательно стоит попробовать

какие праздники, обычаи и легенды хранит Ампхава

Организационные детали