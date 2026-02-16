Отправляемся в уютное путешествие к тайскому колориту — в Ампхаву.
Вы увидите уникальный храм, чьи стены хранят ужасающие воспоминания, и большой плавучий рынок, где торгуют красочными фруктами и овощами.
Пообщаетесь с животными, которых спасли монахи Ват Бан Кунга, и на водной прогулке поразитесь волшебному мерцанию светлячков.
Описание экскурсии
10:30-11:00 — выезд из отеля
11:30–12:30 — Храм Дракона. Вы услышите жуткие истории о жизни монахов и шокирующих ритуалах, которые проводили здесь не так давно
13:30–14:30 — путешествие на лодке по самому большому в Юго-Восточной Азии плавучему рынку Damnoen Saduak.
15:00–16:00 — рынок раскрывающихся зонтов на железнодорожных путях. Вы увидите прибытие «Тайского экспресса».
16:00–17:00 — обед (по желанию)
17:20–18:00 — монастырь Ват Бан Кунг, в котором живут спасённые монахами животные
18:30–19:00 — водная прогулка. Вы понаблюдаете за чудом природы — мерцанием светлячков на прибрежных деревьях.
21:00 — возвращение в отель
В путешествии мы расскажем:
- как появился один из самых известных плавучих рынков Таиланда
- почему уклад жизни лодочников почти не изменился за десятки лет
- какими ремёслами здесь занимаются — от кокосовых садов до маленьких семейных мастерских
- чем отличается ампхавская кухня от бангкокской и что обязательно стоит попробовать
- какие праздники, обычаи и легенды хранит Ампхава
Организационные детали
- Едем на Suzuki Ertiga
- Обед и личные покупки оплачиваются дополнительно и по желанию
- Для посещения храмов нужна закрытая одежда
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Бангкоке
Ваш гид в Таиланде с опытом работы с 2018 года. Говорю на русском и английском языках. Хотите увидеть настоящий Таиланд, а не только туристические витрины? Наша команда знает сотни мест, куда
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
16 фев 2026
Хочу поделиться впечатлениями от поездки с Александром 15.02.2026.
Нас было 4 женщины, нам хватило места в машине, хотя мы не худые, воспользовались третьим рядом сидений. Программа тура очень интересная, но не
Нас было 4 женщины, нам хватило места в машине, хотя мы не худые, воспользовались третьим рядом сидений. Программа тура очень интересная, но не
