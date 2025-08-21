Начните свое путешествие по Бангкоку, столице Таиланда, с интересной программы, которая за один день познакомит вас с ключевыми достопримечательностями города.
Исследуя мегаполис на воздушном метро и тук-туках, вы насладитесь великолепными панорамами с небоскребов и реки Чао Прая, а также встретите закат в одном из знаковых мест столицы.
Исследуя мегаполис на воздушном метро и тук-туках, вы насладитесь великолепными панорамами с небоскребов и реки Чао Прая, а также встретите закат в одном из знаковых мест столицы.
Описание экскурсии
Что вас ожидает?
- Большой Королевский дворец — главная резиденция королей Таиланда начиная с XVIII века.
- Храм Изумрудного Будды — место, где хранится Изумрудный Будда, являющийся для тайцев священной статуей-оберегом, от которой зависит безопасность столицы и нации в целом.
- Храм Утренней зари — переправа через реку Чао Прая к Малому Королевскому дворцу и осмотр храма, имеющего уникальную для Таиланда архитектуру и являющимся один из самых красивых храмов Бангкока.
- Обед — шведский стол, тайские не острые блюда.
- Панорамная площадка небоскреба Маханакхон — открытая площадка со стеклянным полом на высоте 314 метров, с которой открываются великолепные виды на весь Бангкок и реку Чао Прая.
- «Маханакхон Оазис» — футуристический виртуальный зоопарк из 9-ти залов, наполненных дикой природой и разнообразными обитателями морей и суши. С ними можно взаимодействовать в специальных интерактивных зонах.
- Переезд к пирсу на воздушном метро (BTS) — по пути вы насладитесь видами на настоящий Бангкок — такой, как он есть, увидите храм Ват Ян Нава и, проходя через футуристический мост, полюбуетесь знаковыми высотками столицы.
- Путешествие по реке Чао Прая — прогулка на пассажирском корабле с панорамной верхней палубой через историческую часть города.
Остановка для фотосессии — 30-тиминутная остановка для фотографирования у храма Железного дворца, с видом на Храм золотой горы. Примечание: данная экскурсия имеет продолжение — Обзорная по Бангкоку 2: продолжение, где вы сможете продолжить путешествие по Бангкоку с того места, где завершится эта экскурсия и исследуете все оставшиеся знаковые локации Бангкока, которые не успели посетить в первой части. Важная информация:.
Остановка для фотосессии — 30-тиминутная остановка для фотографирования у храма Железного дворца, с видом на Храм золотой горы. Примечание: данная экскурсия имеет продолжение — Обзорная по Бангкоку 2: продолжение, где вы сможете продолжить путешествие по Бангкоку с того места, где завершится эта экскурсия и исследуете все оставшиеся знаковые локации Бангкока, которые не успели посетить в первой части. Важная информация:.
• Остановка для фотосессии — 30-тиминутная остановка для фотографирования у храма Железного дворца, с видом на Храм золотой горы. Примечание: данная экскурсия имеет продолжение — Обзорная по Бангкоку 2: продолжение, где вы сможете продолжить путешествие по Бангкоку с того места, где завершится эта экскурсия и исследуете все оставшиеся знаковые локации Бангкока, которые не успели посетить в первой части. Важная информация:
- Обратите внимание эта программа не является отдельной экскурсией из Бангкока, большую часть группы составляют гости из Паттайи, к которым вы присоединяетесь в точке собора. Цена одинаковая для всех, так как для гостей из Паттайи мы предоставляем бесплатный групповой трансфер к точке сбора в Бангкоке • Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
- В Королевском дворце и храмах экскурсию проводят работающие там тайские русскоговорящие гиды. Всё остальное время программу ведёт русский гид.
- Тайские гиды могут объединять несколько групп в одну при проведении экскурсии. Это связано с ограниченным количеством сотрудников и не зависит от нас.
- Тайские русскоговорящие гиды, работающие при дворце, владеют русским языком на базовом/среднем уровне.
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату.
- Железный дворец осматривается только внешне, посещение самого дворца не входит в экскурсию.
Вт, Чт, Вс — 09:00-10:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой Королевский дворец
- Храм Изумрудного Будды
- Храм Утренней зари
- Панорамная площадка небоскреба Маханакхон
- Виртуальный зоопарк «Маханакхон Оазис»
- Воздушное метро (BTS)
- Железный дворец
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Услуги тайского русскоговорящего сопровождающего во дворце и храмах
- Трансферное обслуживание
- Обед
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются входные и проездные билеты по программе - 1900 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: Https://maps. app. goo. gl/tVy72yEkAtwxYduJ8
Завершение: Возле Железного дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Вт, Чт, Вс — 09:00-10:00
Экскурсия длится около 8.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Обратите внимание эта программа не является отдельной экскурсией из Бангкока, большую часть группы составляют гости из Паттайи, к которым вы присоединяетесь в точке собора. Цена одинаковая для всех, так как для гостей из Паттайи мы предоставляем бесплатный групповой трансфер к точке сбора в Бангкоке
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом
- В Королевском дворце и храмах экскурсию проводят работающие там тайские русскоговорящие гиды. Всё остальное время программу ведёт русский гид
- Тайские гиды могут объединять несколько групп в одну при проведении экскурсии. Это связано с ограниченным количеством сотрудников и не зависит от нас
- Тайские русскоговорящие гиды, работающие при дворце, владеют русским языком на базовом/среднем уровне
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату
- Железный дворец осматривается только внешне, посещение самого дворца не входит в экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
21 авг 2025
Всё прошло хорошо! Нам всё очень понравилось!
П
Павел
27 июл 2025
Экскурсия понравилась. Гид -супер
М
Марина
6 июл 2025
Экскурсия отличная. Дождь нас на полчаса замедлил, но это внешние обстоятельства, их нельзя контролировать)) Гид Костя отличный.
М
Мария
6 июл 2025
Я только что вернулась из потрясающей экскурсии по Бангкоку и не могу не поделиться своими впечатлениями! Программа была просто великолепной: мы пешком исследовали город, передвигались на тук-туках и даже наслаждались
А
Алексей
1 июл 2025
Всё прошло замечательно. Погода нас пожалела - дождь начался уже после окончания программы на открытом воздухе.
Входит в следующие категории Бангкока
Похожие экскурсии из Бангкока
Индивидуальная
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
от $299 за человека
Индивидуальная
Бангкок: эмоциональное путешествие по следам дракона
Познакомьтесь с духом Таиланда, его традициями и кулинарией в уникальной экскурсии по Бангкоку
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
от $310 за человека
Круиз
От заката Айютайи до рассвета Таиланда
Путешествие из Бангкока к древним храмам Айютайи. Ощутите дух Сиама и насладитесь круизом по реке Чао Прайя с обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
от $500 за всё до 8 чел.