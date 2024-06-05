1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $299 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Бангкок: Королевский дворец, храмы и река Чаупхрая - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$283 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Посетите Большой Королевский дворец и отправьтесь на лодочную прогулку по каналам Тхонбури. Узнайте секреты королевской семьи и насладитесь видами на храмы
Начало: У Королевского дворца
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$145 за всё до 4 чел.
Круиз
8 часов
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Новая классика современного Бангкока: храмы, небоскребы и культура
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от древних храмов до сияющих небоскребов. Экскурсия раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В фойе вашего отеля
Завтра в 18:30
10 июня в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Блистательный Бангкок: храмы и каналы с русскоговорящим гидом
Погрузитесь в великолепие Бангкока: от величественных храмов до живописных каналов Тхонбури в сопровождении опытного гида
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Большой Королевский дворец Бангкока: погружение в историю Таиланда
Знакомство с сердцем Таиланда: Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды. Познайте культуру и традиции через величественные постройки
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $150 за всё до 20 чел.
Групповая
10 часов
Экскурсия Королевский Бангкок и небоскрёб Маханакхон: история и виды
Погрузитесь в великолепие Таиланда: от королевских резиденций до современных небоскрёбов, завершая день на высоте птичьего полета
Начало: Недалеко от Королевского дворца
$125 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Историческое путешествие по Бангкоку: от Храма Изумрудного Будды до Мраморного дворца
Погрузитесь в уникальный мир древних храмов и величественных дворцов Бангкока, каждый из которых украшен на тайских монетах
Начало: У Королевского дворца
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по контрастам Бангкока на авто
Познакомьтесь с Бангкоком: от королевских дворцов до современных небоскрёбов, от буддийских храмов до тайских гетто. Всё это в одной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$308 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Сегодня были на обзорной экскурсии по Бангкоку, отлично провели время! Спасибо Дмитрию за интересную программу и рассказ о городе и стране! Море
- ООксана2 июня 2024Thank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. Olga spoke very interestingly and
- ММария31 мая 2024Отличная экскурсия, спасибо большое Ольге, очень интересные места, особенно в восторге от черепашек, рынок цветов тоже поразил. Усы экскурсия составлена отлично
- ЮЮлия27 мая 2024Экскурсия понравилась, содержательная и насыщенная. Было интересно, узнали много фактов из истории Тайланда. Дмитрий доброжелательный и ответил на все интересующие нас вопросы:)
- KKONDRICHINA20 мая 2024Спасибо большое! Очень все было увлекательно и совсем не утомительно. Посмотрели все главные достопримечательности, покатались и на национальной лодке и на тук туке, покормили рыб. Много приятных впечатлений и воспоминаний о том дне.
- ДДарья20 мая 2024Ольга подстроила маршрут по индивидуальному запросу, за что огромное спасибо, при этом все было как будто рядом и мы не
- ААлександр20 мая 2024Ольга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней в районе 11, в 15
- ССергей14 мая 2024Мы решились на длинную восьмичасовую экскурсию по городу по маршруту, предложенному Дмитрием, и не пожалели. Несмотря на то, что день
- ООльга3 мая 2024Если соберетесь плыть по реке, берите одноразовые маски для защиты носа и рта от попадания воды. Все сточные воды из домов прям в реку и туалеты у них тоже над рекой….
- ЕЕлена31 января 2024Мы провели два незабываемых дня в Бангкоке! Посетили две экскурсии, программа была для нас предложена Дмитрием индивидуальная, очень насыщенные дни,
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Храм Изумрудного Будды»
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