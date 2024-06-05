Храм Изумрудного Будды – экскурсии в Бангкоке

Найдено 10 экскурсий в категории «Храм Изумрудного Будды» в Бангкоке, цены от $125. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $299 за всё до 8 чел.
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Бангкок: Королевский дворец, храмы и река Чаупхрая - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$283 за всё до 10 чел.
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Посетите Большой Королевский дворец и отправьтесь на лодочную прогулку по каналам Тхонбури. Узнайте секреты королевской семьи и насладитесь видами на храмы
Начало: У Королевского дворца
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$145 за всё до 4 чел.
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
🚗 На машине
Круиз
8 часов
1 отзыв
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.
Новая классика современного Бангкока
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Новая классика современного Бангкока: храмы, небоскребы и культура
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от древних храмов до сияющих небоскребов. Экскурсия раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В фойе вашего отеля
Завтра в 18:30
10 июня в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Блистательный Бангкок: храмы и каналы с русскоговорящим гидом
Погрузитесь в великолепие Бангкока: от величественных храмов до живописных каналов Тхонбури в сопровождении опытного гида
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Большой Королевский дворец Бангкока: погружение в историю Таиланда
Знакомство с сердцем Таиланда: Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды. Познайте культуру и традиции через величественные постройки
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $150 за всё до 20 чел.
Королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
🚗 На машине
Групповая
10 часов
2 отзыва
Экскурсия Королевский Бангкок и небоскрёб Маханакхон: история и виды
Погрузитесь в великолепие Таиланда: от королевских резиденций до современных небоскрёбов, завершая день на высоте птичьего полета
Начало: Недалеко от Королевского дворца
$125 за человека
Бангкок на монетах
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Историческое путешествие по Бангкоку: от Храма Изумрудного Будды до Мраморного дворца
Погрузитесь в уникальный мир древних храмов и величественных дворцов Бангкока, каждый из которых украшен на тайских монетах
Начало: У Королевского дворца
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $250 за всё до 10 чел.
Контрасты Бангкока на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по контрастам Бангкока на авто
Познакомьтесь с Бангкоком: от королевских дворцов до современных небоскрёбов, от буддийских храмов до тайских гетто. Всё это в одной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$308 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Сегодня были на обзорной экскурсии по Бангкоку, отлично провели время! Спасибо Дмитрию за интересную программу и рассказ о городе и стране! Море
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    ярких впечатлений и эмоций за один день! Маршрут, организация, трансфер - все отлично! Помимо общеизвестных достопримечательностей, мы побывали в очень колоритных и атмосферных местах, сделали замечательные фото! Это был незабываемый день! Рекомендуем!!

  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
    Thank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. Olga spoke very interestingly and
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    lightly about the most iconic places in Bangkok, the history of the royal family and the difficult life of ordinary people. We took the best photos in crowded places, but without people, thanks to Olga. We received not only a guide for the excursion, but also a consultant and advisor on all everyday issues, this was very nice of Olga. For which we are especially grateful, we felt cared for by Olga 24/7. Next time, we will stay longer and be sure to be accompanied by Olga. It was interesting for everyone, both adults and children.

    Thank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. Olga
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Отличная экскурсия, спасибо большое Ольге, очень интересные места, особенно в восторге от черепашек, рынок цветов тоже поразил. Усы экскурсия составлена отлично
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Экскурсия понравилась, содержательная и насыщенная. Было интересно, узнали много фактов из истории Тайланда. Дмитрий доброжелательный и ответил на все интересующие нас вопросы:)
  • K
    KONDRICHINA
    20 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Спасибо большое! Очень все было увлекательно и совсем не утомительно. Посмотрели все главные достопримечательности, покатались и на национальной лодке и на тук туке, покормили рыб. Много приятных впечатлений и воспоминаний о том дне.
  • Д
    Дарья
    20 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Ольга подстроила маршрут по индивидуальному запросу, за что огромное спасибо, при этом все было как будто рядом и мы не
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    так много ходили, хотя ходить мы любим)) и в целом за один день мы посмотрели почти все достопримечательности но мне не хватило рассказов о городе, его истории, историй о самих достопримечательностях, хотелось бы больше фактов. Я наверно такой старовер, который привык к гидам, который как ходячая википедия))) Но возможно такая легкая прогулка по городу кому-то больше по душе) В любом случае Ольга очень отзывчивая и учитывала все наши пожелания и даже поменяла маршрут по дороге. Но т. к. мы хотели посмотреть все, получилось все очень бегом-бегом) в общем мы были довольны)

  • А
    Александр
    20 мая 2024
    Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
    Ольга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней в районе 11, в 15
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    она уже встречала меня в аэропорту с согласованной программой моего визита. Ольга опрятна, компетентна, знает город, знает историю, интересный собеседник, имеет постоянных подрядчиков. У меня было немного времени, но ей удалось продумать маршрут таким образом, что мы много всего успели. Ей можно смело доверять в планировании маршрута. Крайне доволен, рекомендую

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  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Мы решились на длинную восьмичасовую экскурсию по городу по маршруту, предложенному Дмитрием, и не пожалели. Несмотря на то, что день
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    был экстремально жарким, под 38 градусов, мы не устали и не утомились - логистика была организована замечательно, нам ни разу не пришлось ждать машину или лодку.. Дмитрий - прекрасный рассказчик, он обладает обширными знаниями обо всех аспектах истории и жизни страны, всегда готов развернуто ответить на любой вопрос. Он легко и сразу находит общий язык с клиентами и подстраивается под конкретные запросы. Мы очень оценили этот индивидуальный подход, также как большую увлеченность своим делом, личное обаяние и прекрасное чувство юмора. С Дмитрием можно отправится по любому маршруту, даже многодневному, и не беспокоиться ни о чем, с вами будет отличный организатор, замечательный гид и интересный собеседник.

  • О
    Ольга
    3 мая 2024
    Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
    Если соберетесь плыть по реке, берите одноразовые маски для защиты носа и рта от попадания воды. Все сточные воды из домов прям в реку и туалеты у них тоже над рекой….
  • Е
    Елена
    31 января 2024
    Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
    Мы провели два незабываемых дня в Бангкоке! Посетили две экскурсии, программа была для нас предложена Дмитрием индивидуальная, очень насыщенные дни,
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    много успели посмотреть и получить массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Первый день нас сопровождала Нина, сертифицированный гид из Тайланда со знанием русского языка, мы посетили Королевский дворец и основные храмы, узнали много интересного о традициях и обычаях, которые наверное можно узнать только от местного жителя. А на следующий день Дмитрий показал нам совсем другой Бангкок, мы бы самостоятельно никогда не попали в такие местечки, переулки, рынки, улицу механиков, это был совсем другой не туристический город. И,конечно, услышали об истории Тайланда, о Бангкоке, дополнили свои знания без языкового барьера. Дмитрию и всей команде гидов огромное спасибо за знакомство с Бангкоком, обязательно вернемся в этот город!

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Храм Изумрудного Будды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
  2. Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
  3. Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
  4. Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
  5. Новая классика современного Бангкока
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
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