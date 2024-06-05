Храм Лежащего Будды – экскурсии в Бангкоке

Найдено 9 экскурсий в категории «Храм Лежащего Будды» в Бангкоке, цены от $80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
169 отзывов
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $299 за всё до 8 чел.
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Бангкок: Королевский дворец, храмы и река Чаупхрая - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$283 за всё до 10 чел.
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
11 отзывов
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю: погружение в историю храмов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Аюттайи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У станции Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$80 за человека
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
🚗 На машине
Круиз
8 часов
1 отзыв
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.
Новая классика современного Бангкока
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Новая классика современного Бангкока: храмы, небоскребы и культура
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от древних храмов до сияющих небоскребов. Экскурсия раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В фойе вашего отеля
Завтра в 18:30
10 июня в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Блистательный Бангкок: храмы и каналы с русскоговорящим гидом
Погрузитесь в великолепие Бангкока: от величественных храмов до живописных каналов Тхонбури в сопровождении опытного гида
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
Королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
🚗 На машине
Групповая
10 часов
2 отзыва
Экскурсия Королевский Бангкок и небоскрёб Маханакхон: история и виды
Погрузитесь в великолепие Таиланда: от королевских резиденций до современных небоскрёбов, завершая день на высоте птичьего полета
Начало: Недалеко от Королевского дворца
$125 за человека
Вечерний Бангкок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерний Бангкок: храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Вечерний Бангкок - идеальное время для знакомства с городом. Погрузитесь в атмосферу, посетив храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
$190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Сегодня были на обзорной экскурсии по Бангкоку, отлично провели время! Спасибо Дмитрию за интересную программу и рассказ о городе и стране! Море
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    ярких впечатлений и эмоций за один день! Маршрут, организация, трансфер - все отлично! Помимо общеизвестных достопримечательностей, мы побывали в очень колоритных и атмосферных местах, сделали замечательные фото! Это был незабываемый день! Рекомендуем!!

  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Отличная экскурсия, спасибо большое Ольге, очень интересные места, особенно в восторге от черепашек, рынок цветов тоже поразил. Усы экскурсия составлена отлично
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Экскурсия понравилась, содержательная и насыщенная. Было интересно, узнали много фактов из истории Тайланда. Дмитрий доброжелательный и ответил на все интересующие нас вопросы:)
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
    Очень ремендую данную экскурсию,если сомневаетесь. Красиво, атмосферно,необычно.. Айюттая когда то была столицей Тайланда и пала в очередном сражении с бирманами, с
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    которыми находилась в постоянном конфликте. На данный момент сохранились полуразрушенные а так же действующие кремовые комплексы. Один раз увидеть точно стоит . В Бангкоке нас забрал гид русскоговорящий, далее в пути к нам присоединился тайский гид,который очень мило на забавном русском языке собственно и вёл экскурсию (в Тайланде право на лицензию имеют только местные,мы так поняли). В конце у нас был довольно вкусный поздний тайский обед Из минусов - было очень очень жарко, практически хаммам,поэтому надевайте всё максимально впитывающее,закрывайте плечи,голову и запасайтесь водой и не забудьте внешнюю подзарядку для вашего телефона или камер. Снимать действительно есть что.

  • А
    Андрей
    23 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Очень интересно и нестандартно - действительно, формат "прогулка с другом"! Время пролетело незаметно! Не смотря на длинную прогулку, не устали. Отличные впечатления сохраним об экскурсии по Бангкоку!
  • K
    KONDRICHINA
    20 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Спасибо большое! Очень все было увлекательно и совсем не утомительно. Посмотрели все главные достопримечательности, покатались и на национальной лодке и на тук туке, покормили рыб. Много приятных впечатлений и воспоминаний о том дне.
  • Д
    Дарья
    20 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Ольга подстроила маршрут по индивидуальному запросу, за что огромное спасибо, при этом все было как будто рядом и мы не
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    так много ходили, хотя ходить мы любим)) и в целом за один день мы посмотрели почти все достопримечательности но мне не хватило рассказов о городе, его истории, историй о самих достопримечательностях, хотелось бы больше фактов. Я наверно такой старовер, который привык к гидам, который как ходячая википедия))) Но возможно такая легкая прогулка по городу кому-то больше по душе) В любом случае Ольга очень отзывчивая и учитывала все наши пожелания и даже поменяла маршрут по дороге. Но т. к. мы хотели посмотреть все, получилось все очень бегом-бегом) в общем мы были довольны)

  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Организация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужную точку и вообще куда
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    конкретно. Владимир сказал, что маршрут совсем другой нежели написано на сайте. С обеденным перерывом как то было сложно. . не было конкретного места, приличного поесть и пришлось несколько раз сообщить, что нужен перекус. По информативности от самого гида было рассказано достаточно много.

    Организация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужную
  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Мы решились на длинную восьмичасовую экскурсию по городу по маршруту, предложенному Дмитрием, и не пожалели. Несмотря на то, что день
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    был экстремально жарким, под 38 градусов, мы не устали и не утомились - логистика была организована замечательно, нам ни разу не пришлось ждать машину или лодку.. Дмитрий - прекрасный рассказчик, он обладает обширными знаниями обо всех аспектах истории и жизни страны, всегда готов развернуто ответить на любой вопрос. Он легко и сразу находит общий язык с клиентами и подстраивается под конкретные запросы. Мы очень оценили этот индивидуальный подход, также как большую увлеченность своим делом, личное обаяние и прекрасное чувство юмора. С Дмитрием можно отправится по любому маршруту, даже многодневному, и не беспокоиться ни о чем, с вами будет отличный организатор, замечательный гид и интересный собеседник.

  • А
    Алена
    13 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Большая удача - провести день в Бангкоке с Владимиром! Все четко, внятно, быстро))) без лишних слов и телодвижений. В таком
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    формате как провел экскурсию Владимир мы сэкономили немало времени, что очень важно при однодневном визите в Бангкок. Рекомендую!!! И благодарим за отличную компанию!!!

    Большая удача - провести день в Бангкоке с Владимиром! Все четко, внятно, быстро))) без лишних слов

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Храм Лежащего Будды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
  2. В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
  3. Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
  4. В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
  5. Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Храм Лежащего Будды" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 80 до 400. Туристы уже оставили гидам 212 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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