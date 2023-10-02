Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

Наш маршрут будет проходить среди настоящих джунглей и плантаций экзотических фруктов. Мы посетим галерею бойцовых рыб и красивую парковую зону с прудами, мостиками, фонтанами и ухоженным садом, куда любят приезжать местные молодожены для фотосессий. В ботаническом саду Sri Nakhon Khuean Khan рассмотрим уникальные мангровые растения, которые способны жить в солоноватой воде. По деревянным мостикам мы проедем над водой и насладимся красивейшими ландшафтами, а затем поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается чудесный вид на полуостров.
Плавучий рынок и тайская кухня
Мимо приусадебных участков и фруктовых садов на воде мы доберемся до плавучего рынка. Здесь вы поближе познакомитесь с тайскими специями, благовониями, попробуете блюда национальной кухни и обязательно отведаете тайских сладостей и фруктов. А еще на территории рынка работает минизоопарк, где можно покормить животных с рук: например, угостить огромных карпов из детской бутылочки:)
Религии и храмы Таиланда
Мы посетим удивительный храм, где поклоняются пчеле. Пообщаемся с буддистским монахом, который проведет с нами ритуал на привлечение удачи и повяжет защитные нити на запястье. Затем отправимся в святилище Большого Ганеши – бога мудрости и благополучия. Здесь я поведаю вам интересную легенду о боге Шиве и его сыновьях, а также расскажу много интересного о религиях и традициях Королевства Таиланд.
Организационные детали
• Экскурсия начинается со встречи в холле вашего отеля в Бангкоке, либо в заранее условленном месте. Далее на такси мы добираемся до пирса на реке Чао Прайя, откуда перебираемся на полуостров Банг Крачао. • В стоимость экскурсии включены трансфер из отеля в центре Бангкока, паром и аренда велосипеда. • Отдельно оплачиваются корм для рыб и животных (10-20 батов); обед в ресторане (средний счет 150-200 батов с чел.); личные расходы (сувениры, покупки); подношения монахам (на ваше усмотрение). • Рекомендуем взять с собой фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнцезащитный крем, удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1392 туристов
Всю сознательную жизнь я проработал на телевидении в Москве режиссёром, поэтому знаю, как сделать наши экскурсии познавательными и не занудными.
В 2013 году перебрался жить в Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа). читать дальшеуменьшить
Полюбил этот регион, традиции и, конечно же, людей. За это время я организовал более двух десятков авторских маршрутов и уникальных экспедиций, сколотил отличную команду единомышленников — гидов и местных партнёров в туристическом бизнесе.
Для каждого путешественника мы всегда стараемся сделать уникальную программу в зависимости от интересов. Наши необычные экскурсии позволяют погрузиться в настоящую атмосферу Азии, без туристических декораций и аттракционов. С нами вы увидите реальную жизнь глазами местных жителей, научитесь обходить туристические ловушки, не переплачивать и при этом ни в чём себе не отказывать.
Желаем вам приятного отдыха!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инна
Дмитрий! Браво! Спасибо! Вы умеете рассказывать и показывать то что интересно😍именно простым человеческим языком и показываете изнутри интересные фишки 😍очень понравилось! В Тайланде буду, надеюсь еще посетим что нибудь! Сегодня с Вами было Легко! Интересно! Обширно и познавательно в темпе который был комфортен мне 🙏благодарю
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