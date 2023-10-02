Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

тенистым велодорожкам, окруженным пышной зеленью, исследуете ботанический сад с уникальными мангровыми растениями и насладитесь видами экзотических фруктовых плантаций. Посещение плавучего рынка позволит вам познакомиться с богатством тайской кухни, а встреча с местными жителями и религиозными святилищами откроет культурное наследие Таиланда. Эта экскурсия не только позволит вам прикоснуться к уникальной природе и культуре, но и предоставит возможность отдохнуть от городской суеты, погрузившись в мир тишины и спокойствия

Описание экскурсии

Потрясающие виды и ландшафты

Наш маршрут будет проходить среди настоящих джунглей и плантаций экзотических фруктов. Мы посетим галерею бойцовых рыб и красивую парковую зону с прудами, мостиками, фонтанами и ухоженным садом, куда любят приезжать местные молодожены для фотосессий. В ботаническом саду Sri Nakhon Khuean Khan рассмотрим уникальные мангровые растения, которые способны жить в солоноватой воде. По деревянным мостикам мы проедем над водой и насладимся красивейшими ландшафтами, а затем поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается чудесный вид на полуостров.

Плавучий рынок и тайская кухня

Мимо приусадебных участков и фруктовых садов на воде мы доберемся до плавучего рынка. Здесь вы поближе познакомитесь с тайскими специями, благовониями, попробуете блюда национальной кухни и обязательно отведаете тайских сладостей и фруктов. А еще на территории рынка работает минизоопарк, где можно покормить животных с рук: например, угостить огромных карпов из детской бутылочки:)

Религии и храмы Таиланда

Мы посетим удивительный храм, где поклоняются пчеле. Пообщаемся с буддистским монахом, который проведет с нами ритуал на привлечение удачи и повяжет защитные нити на запястье. Затем отправимся в святилище Большого Ганеши – бога мудрости и благополучия. Здесь я поведаю вам интересную легенду о боге Шиве и его сыновьях, а также расскажу много интересного о религиях и традициях Королевства Таиланд.

Организационные детали

• Экскурсия начинается со встречи в холле вашего отеля в Бангкоке, либо в заранее условленном месте. Далее на такси мы добираемся до пирса на реке Чао Прайя, откуда перебираемся на полуостров Банг Крачао.

• В стоимость экскурсии включены трансфер из отеля в центре Бангкока, паром и аренда велосипеда.

• Отдельно оплачиваются корм для рыб и животных (10-20 батов); обед в ресторане (средний счет 150-200 батов с чел.); личные расходы (сувениры, покупки); подношения монахам (на ваше усмотрение).

• Рекомендуем взять с собой фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнцезащитный крем, удобную обувь.