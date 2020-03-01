Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

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Знакомство с дикими ландшафтами, кухней, традициями и религией Таиланда на велопрогулке

Дмитрий
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Дмитрий – представитель гидов
Банг Крачао — огромная парковая зона в каменных джунглях Бангкока, о которой не ведает большинство путешественников.

По специальным велодорожкам мы исследуем полуостров, проедем по ботаническому саду и фруктовым плантациям, посетим плавучий рынок и попробуем изыски тайской ухни.

Вы познакомитесь с бытом и традициями местных жителей, побываете в удивительном храме, где почитается пчела, пообщаетесь с буддистским монахом и увидите индуистское святилище Большого Ганеши.
От $200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На велосипеде
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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Велотур по джунглям Банг Крачао
Велотур по джунглям Банг Крачао

Что вас ожидает

Потрясающие виды и ландшафты
Наш маршрут будет проходить среди настоящих джунглей и плантаций экзотических фруктов. Мы посетим галерею бойцовых рыб и красивую парковую зону с прудами, мостиками, фонтанами и ухоженным садом, куда любят приезжать местные молодожены для фотосессий. В ботаническом саду Sri Nakhon Khuean Khan рассмотрим уникальные мангровые растения, которые способны жить в солоноватой воде. По деревянным мостикам мы проедем над водой и насладимся красивейшими ландшафтами, а затем поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается чудесный вид на полуостров.

Плавучий рынок и тайская кухня
Мимо приусадебных участков и фруктовых садов на воде мы доберемся до плавучего рынка. Здесь вы поближе познакомитесь с тайскими специями, благовониями, попробуете блюда национальной кухни и обязательно отведаете тайских сладостей и фруктов. А еще на территории рынка работает минизоопарк, где можно покормить животных с рук: например, угостить огромных карпов из детской бутылочки :)

Религии и храмы Таиланда
Мы посетим удивительный храм, где поклоняются пчеле. Пообщаемся с буддистским монахом, который проведет с нами ритуал на привлечение удачи и повяжет защитные нити на запястье. Затем отправимся в святилище Большого Ганеши – бога мудрости и благополучия. Здесь я поведаю вам интересную легенду о боге Шиве и его сыновьях, а также расскажу много интересного о религиях и традициях Королевства Таиланд.

Организационные детали

• Экскурсия начинается со встречи в холле вашего отеля в Бангкоке, либо в заранее условленном месте. Далее на такси мы добираемся до пирса на реке Чао Прайя, откуда перебираемся на полуостров Банг Крачао.
• В стоимость экскурсии включены трансфер из отеля в центре Бангкока, паром и аренда велосипеда.
• Отдельно оплачиваются корм для рыб и животных (10-20 бат); обед в ресторане (средний счет 150-200 бат с чел); личные расходы (сувениры, покупки); подношения монахам (на ваше усмотрение).
• Рекомендуем взять с собой фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнцезащитный крем, удобную обувь.

Велотур по джунглям Банг Крачао
Велотур по джунглям Банг Крачао
Велотур по джунглям Банг Крачао
Велотур по джунглям Банг Крачао
Велотур по джунглям Банг Крачао
Велотур по джунглям Банг Крачао
Велотур по джунглям Банг Крачао
Велотур по джунглям Банг Крачао
Велотур по джунглям Банг Крачао
Велотур по джунглям Банг Крачао
Велотур по джунглям Банг Крачао
Велотур по джунглям Банг Крачао
Велотур по джунглям Банг Крачао
Велотур по джунглям Банг Крачао

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий. Всю сознательную жизнь проработал на телевидении в Москве режиссером, поэтому знаю, как сделать наши экскурсии познавательными и не занудными. В 2013-ом году перебрался жить в Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа). Полюбил этот регион, традиции и, конечно же, людей. За это время я организовал более двух десятков авторских маршрутов и уникальных экспедиций, сколотил отличную команду единомышленников — гидов и местных партнёров в туристическом бизнесе. Для каждого туриста мы всегда стараемся сделать уникальную программу в зависимости от интересов. Наши необычные экскурсии позволяют погрузиться в настоящую атмосферу Азии, без туристических декораций и аттракционов. С нами вы увидите реальную жизнь глазами местных жителей, научитесь обходить туристические ловушки, не переплачивать и при этом ни в чём себе не отказывать на путешествиях. Желаем вам приятного отдыха!
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Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

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