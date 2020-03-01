Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Потрясающие виды и ландшафты

Наш маршрут будет проходить среди настоящих джунглей и плантаций экзотических фруктов. Мы посетим галерею бойцовых рыб и красивую парковую зону с прудами, мостиками, фонтанами и ухоженным садом, куда любят приезжать местные молодожены для фотосессий. В ботаническом саду Sri Nakhon Khuean Khan рассмотрим уникальные мангровые растения, которые способны жить в солоноватой воде. По деревянным мостикам мы проедем над водой и насладимся красивейшими ландшафтами, а затем поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается чудесный вид на полуостров.

Плавучий рынок и тайская кухня

Мимо приусадебных участков и фруктовых садов на воде мы доберемся до плавучего рынка. Здесь вы поближе познакомитесь с тайскими специями, благовониями, попробуете блюда национальной кухни и обязательно отведаете тайских сладостей и фруктов. А еще на территории рынка работает минизоопарк, где можно покормить животных с рук: например, угостить огромных карпов из детской бутылочки :)

Религии и храмы Таиланда

Мы посетим удивительный храм, где поклоняются пчеле. Пообщаемся с буддистским монахом, который проведет с нами ритуал на привлечение удачи и повяжет защитные нити на запястье. Затем отправимся в святилище Большого Ганеши – бога мудрости и благополучия. Здесь я поведаю вам интересную легенду о боге Шиве и его сыновьях, а также расскажу много интересного о религиях и традициях Королевства Таиланд.