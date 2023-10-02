Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

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Велотур по джунглям Банг Крачао

Погрузитесь в удивительный мир Банг Крачао: от плавучих рынков до встречи с буддистскими монахами - каждый момент этой экскурсии наполнен волшебством
Велотур по Банг Крачао предлагает уникальную возможность увидеть другую сторону Бангкока, скрытую от глаз большинства туристов.

Этот полуостров, часто называемый «легкими Бангкока», является настоящим природным райом среди городской суеты.

Вы прокатитесь по
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тенистым велодорожкам, окруженным пышной зеленью, исследуете ботанический сад с уникальными мангровыми растениями и насладитесь видами экзотических фруктовых плантаций.

Посещение плавучего рынка позволит вам познакомиться с богатством тайской кухни, а встреча с местными жителями и религиозными святилищами откроет культурное наследие Таиланда.

Эта экскурсия не только позволит вам прикоснуться к уникальной природе и культуре, но и предоставит возможность отдохнуть от городской суеты, погрузившись в мир тишины и спокойствия

5
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🚴‍♂️ Уникальный велотур по джунглям
  • 🌿 Экзотические растения и фруктовые плантации
  • 🍜 Дегустация блюд тайской кухни
  • 🏞 Потрясающие виды с высоты
  • 🛶 Посещение плавучего рынка
  • 🙏 Встреча с буддистским монахом
  • 🐠 Кормление животных в минизоопарке
Велотур по джунглям Банг Крачао
Велотур по джунглям Банг Крачао
Велотур по джунглям Банг Крачао

Что можно увидеть

  • Галерея бойцовых рыб
  • Ботанический сад Sri Nakhon Khuean Khan
  • Плавучий рынок
  • Храм, где поклоняются пчеле
  • Святилище Большого Ганеши

Описание экскурсии

Потрясающие виды и ландшафты

Наш маршрут будет проходить среди настоящих джунглей и плантаций экзотических фруктов. Мы посетим галерею бойцовых рыб и красивую парковую зону с прудами, мостиками, фонтанами и ухоженным садом, куда любят приезжать местные молодожены для фотосессий. В ботаническом саду Sri Nakhon Khuean Khan рассмотрим уникальные мангровые растения, которые способны жить в солоноватой воде. По деревянным мостикам мы проедем над водой и насладимся красивейшими ландшафтами, а затем поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается чудесный вид на полуостров.

Плавучий рынок и тайская кухня

Мимо приусадебных участков и фруктовых садов на воде мы доберемся до плавучего рынка. Здесь вы поближе познакомитесь с тайскими специями, благовониями, попробуете блюда национальной кухни и обязательно отведаете тайских сладостей и фруктов. А еще на территории рынка работает минизоопарк, где можно покормить животных с рук: например, угостить огромных карпов из детской бутылочки:)

Религии и храмы Таиланда

Мы посетим удивительный храм, где поклоняются пчеле. Пообщаемся с буддистским монахом, который проведет с нами ритуал на привлечение удачи и повяжет защитные нити на запястье. Затем отправимся в святилище Большого Ганеши – бога мудрости и благополучия. Здесь я поведаю вам интересную легенду о боге Шиве и его сыновьях, а также расскажу много интересного о религиях и традициях Королевства Таиланд.

Организационные детали

• Экскурсия начинается со встречи в холле вашего отеля в Бангкоке, либо в заранее условленном месте. Далее на такси мы добираемся до пирса на реке Чао Прайя, откуда перебираемся на полуостров Банг Крачао.
• В стоимость экскурсии включены трансфер из отеля в центре Бангкока, паром и аренда велосипеда.
• Отдельно оплачиваются корм для рыб и животных (10-20 батов); обед в ресторане (средний счет 150-200 батов с чел.); личные расходы (сувениры, покупки); подношения монахам (на ваше усмотрение).
• Рекомендуем взять с собой фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнцезащитный крем, удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1392 туристов
Всю сознательную жизнь я проработал на телевидении в Москве режиссёром, поэтому знаю, как сделать наши экскурсии познавательными и не занудными. В 2013 году перебрался жить в Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа).
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Полюбил этот регион, традиции и, конечно же, людей. За это время я организовал более двух десятков авторских маршрутов и уникальных экспедиций, сколотил отличную команду единомышленников — гидов и местных партнёров в туристическом бизнесе. Для каждого путешественника мы всегда стараемся сделать уникальную программу в зависимости от интересов. Наши необычные экскурсии позволяют погрузиться в настоящую атмосферу Азии, без туристических декораций и аттракционов. С нами вы увидите реальную жизнь глазами местных жителей, научитесь обходить туристические ловушки, не переплачивать и при этом ни в чём себе не отказывать. Желаем вам приятного отдыха!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Дмитрий! Браво! Спасибо! Вы умеете рассказывать и показывать то что интересно😍именно простым человеческим языком и показываете изнутри интересные фишки 😍очень понравилось! В Тайланде буду, надеюсь еще посетим что нибудь! Сегодня с Вами было Легко! Интересно! Обширно и познавательно в темпе который был комфортен мне 🙏благодарю
Дмитрий! Браво! Спасибо! Вы умеете рассказывать и показывать то что интересно😍именно простым человеческим языком и показываете
Дмитрий! Браво! Спасибо! Вы умеете рассказывать и показывать то что интересно😍именно простым человеческим языком и показываете
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