Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

Потрясающие виды и ландшафты
Наш маршрут будет проходить среди настоящих джунглей и плантаций экзотических фруктов. Мы посетим галерею бойцовых рыб и красивую парковую зону с прудами, мостиками, фонтанами и ухоженным садом, куда любят приезжать местные молодожены для фотосессий. В ботаническом саду Sri Nakhon Khuean Khan рассмотрим уникальные мангровые растения, которые способны жить в солоноватой воде. По деревянным мостикам мы проедем над водой и насладимся красивейшими ландшафтами, а затем поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается чудесный вид на полуостров.
Плавучий рынок и тайская кухня
Мимо приусадебных участков и фруктовых садов на воде мы доберемся до плавучего рынка. Здесь вы поближе познакомитесь с тайскими специями, благовониями, попробуете блюда национальной кухни и обязательно отведаете тайских сладостей и фруктов. А еще на территории рынка работает минизоопарк, где можно покормить животных с рук: например, угостить огромных карпов из детской бутылочки :)
Религии и храмы Таиланда
Мы посетим удивительный храм, где поклоняются пчеле. Пообщаемся с буддистским монахом, который проведет с нами ритуал на привлечение удачи и повяжет защитные нити на запястье. Затем отправимся в святилище Большого Ганеши – бога мудрости и благополучия. Здесь я поведаю вам интересную легенду о боге Шиве и его сыновьях, а также расскажу много интересного о религиях и традициях Королевства Таиланд.
• Экскурсия начинается со встречи в холле вашего отеля в Бангкоке, либо в заранее условленном месте. Далее на такси мы добираемся до пирса на реке Чао Прайя, откуда перебираемся на полуостров Банг Крачао.
• В стоимость экскурсии включены трансфер из отеля в центре Бангкока, паром и аренда велосипеда.
• Отдельно оплачиваются корм для рыб и животных (10-20 бат); обед в ресторане (средний счет 150-200 бат с чел); личные расходы (сувениры, покупки); подношения монахам (на ваше усмотрение).
• Рекомендуем взять с собой фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнцезащитный крем, удобную обувь.