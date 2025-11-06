5:30–6:30 — сбор группы в Бангкоке, отправление от развязки Bang Khun Thian Interchange 8:00 — плавучий рынок Дамноен Садуак. Прогулка на лодке по крупнейшему действующему плавучему рынку в Юго-Восточной Азии 11:30 — обед (европейский шведский стол) 12:30 — водопад Эраван. Отдых 3–3,5 часа на живописном 7-уровневом водопаде протяжённостью 1700 м и высотой более 800 м. Возможность искупаться и насладиться природой национального парка 16:30 — термальные источники. Релакс в бассейнах под открытым небом с природной минеральной водой (30–40 минут) 18:00 — заселение в плавучий отеле на реке. Комфортабельные номера с кондиционером, горячей водой и бесплатным Wi-Fi. На территории есть бассейн 19:00 — ужин в отеле (шведский стол в традиционном тайском стиле)
День 2
7:00–9:00 — завтрак в отеле (шведский стол) 9:00 — сплав по реке. Путешествие на большом плоту 3 км против течения, затем сплав в спасательных жилетах 3 км вниз по течению 10:30 — выселение из отеля 11:15 — водопад Са Йок Нои. Одна из самых известных достопримечательностей национального парка Сай Йок 11:45 — «Дорога смерти». Мемориал с японским паровозом — напоминание о строительстве тайско-бирманской железной дороги во время Второй мировой войны 13:30 — обед (традиционная тайская кухня) 15:30 — храм Ват Там Сыа. Подъём на вершину горы к храму исполнения желаний. Панорамные виды и пещера с нетленным монахом 18:30–19:30 — окончание экскурсии на окраине Бангкока в удобной точке для возвращения в ваш отель
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на большом или микроавтобусе (зависит от количества путешественников), катание на лодке по плавучему рынку, сплав на плоту, питание по программе (1 день — обед и ужин; 2 день — завтрак и обед)
Дополнительно оплачиваются входные билеты и проживание в отеле: при двух-трехместном — 1540 батов с чел (для детей ниже 120 см — 1270 батов), при одноместном заселении — 2040 батов с чел.
Доплата за экскурсию осуществляется в день проведения только в тайских батах или заранее рублёвым переводом
Возможен выезд на программу из Бангкока, а завершение в Паттайе или наоборот
Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
Особенности формата
Мы оставляем за собой право менять порядок посещения мест в программе и не несём ответственности за частичное невыполнение программы из-за плохих погодных условий или задержки, связанные с пробками в праздничные дни
Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и вернуться в отель после окончания поездки
Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе развязки Bang Khun Thian
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 772 туристов
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайском читать дальше
и английском языках, знают и могут рассказать о нём на уровне местных жителей. Также мы организовываем индивидуальные экскурсии по вашему запросу и интересу и предоставляем услуги сопровождающего-переводчика для посещения различных мест и уголков Таиланда.
5
9
4
–
3
–
2
–
1
–
Т
Татьяна
6 ноя 2025
Хотелось бы высказать не просто мнение, а объявить благодарность организаторам экскурсии. Информацию по экскурсии предоставили структурировано, быстро и подробно, я о даже вопросов и не осталось. Сразу стало понятно, что читать дальше
мы в надежных руках. Всегда на связи и предвосхищали возможные вопросы-доп траты, одежда, режим остановок, температура в автобусе и прочие. С гидом несказанно повезло. Молодой, улыбчивый, ответственный ДЭН сразу расположил к себе, ответил на все вопросы по экскурсии и не только, создавал дружескую атмосферу в автобусе и заряжал энергией и задором во время купаний в реке. Он не гидом был для нас, а тем кто в компании «ведет стол», даже самые серьезные и зажатые люди охотно общались и веселились со слонами в процессе купания. Рассказы были увлекательными, как будто он только что сам узнал об интересных фактах и с удовольствием делится историей своего путешествия с друзьями, влюбляя нас в эту прекрасную страну. Это талант-однозначно!!!! Спасибо 🫶
Виктория
11 окт 2025
Во время пребывания в Бангкоке запланировали путешествие на реку Квай 08.10.2025. Нашим гидом был Равиль-эрудированный рассказчик и великолепный собеседник. Маршрут насыщен эмоциями и очень хорошо продуман, не утомляет. Рынок складывающихся читать дальше
зонтов, плавучий рынок наполнены экзотикой страны. Сочетание природной красоты национального парка с многоуровневым водопадом, уведенной птицей-носорогом и посещение буддийского храма добавило колорит в поездке. Ночевка в плавучих домиках с гамаками на террасе была в уютном живописном отеле. Посещение русской баньки с шикарным паром, бамбуковами вениками, печкой из жадеита оставило яркое впечатление. За что Равилю отдельное огромное спасибо!!!! Хочется вернуться, когда завершится отделка хамама. Он уже великолепен! Для сплава по реке поднимают вверх по течению, а потом в жилетах плывём вниз к отелю. Главное, чтоб получить удовольствие от приключения- не бояться прыгнуть в воду с плота. Река после дождя была полноводной, чистой, теплой и не глубокой. Рекомендуем!!! Рекомендуем!!! Рекомендуем!!!
В
Виктория
13 авг 2025
Елена — фантастический гид. Превосходная программа. Рекомендую
М
Марат
5 авг 2025
Очень интересное и насыщенное мероприятие. Отличное время провождение, природа🔥🔥🔥. Организационные моменты на высшем уровне. Еда отличная, массажи качественные, катание и купание со слонами балдежно. Шикарный гид Елена, ей отдельная благодарность, знает практически все, рассказывает интересно. Без внимания не останетесь. Рекомендую, не пожалеете!!!!!
Н
Наталья
31 июл 2025
Гид Елена, мне кажется ее знания затмят любой ИИ. Манеры, хорошо поставленная речь, старалась уделить внимание каждому из гостей, шесть звезд из пяти доступных. Великолепно.
А
Андрей
15 июл 2025
Очень классная экскурсия! Великолепные места, отличная организации и работа гида. Очень понравилось.
К
Кирилл
26 мая 2025
Доброго времени суток! Очень рекомендую экскурсию на реку Квай. Это было незабываемо🔥 Очень быстро забронировал, сразу же дали всю информацию. Леониду-большое спасибо✊🏾 С нами на экскурсии был Равиль-ТОП-Человек! Все супер-круто Рекомендую
Д
Диана
20 мая 2025
Просто замечательнейшее место. Не передать словами как всё красиво! Гид Никита обладает широкими познаниями о Таиланде, её культуре и традициях. Речь четкая, понятная, когда поступали вопросы, то на всё отвечал. Рекомендую включить эту экскурсию в свои планы, природа шикарна, думаю это необходимо увидеть своими глазами.
С
Сергей
25 мар 2025
Экскурсия потрясающая! Во-первых, всё было отлично организовано. Леонид постоянно на связи по WhatsApp, и сразу отвечает на любые вопросы. Были чёткие инструкции о том как добраться до точки сбора в Бангкоке. читать дальше
Автобус пришёл вовремя. И на всём протяжении экскурсии соблюдался чёткий график. Не возникло никаких организационных накладок. Замечательный гид Татьяна. Сколько всего интересного рассказала! Чувствуется, что человек не отбывает номер, а знает и любит Тайланд, и умеет о нём рассказать. Программа очень интересная. И что приятно, то в каждой локации предоставляют оптимальное количество времени. Нет никакой гонки и спешки, как это часто бывает на коллективных экскурсиях. Автобус комфортный. Номер в отеле на ночевке тоже комфортный. Очень вкусный ужин в отеле. Причём, можно подходить к шведскому столу неограниченное количество раз в течение вечера. За отдельную небольшую плату можно заказать баню и массаж. Эти процедуры тоже добавили хорошего впечатления к поездке. Так что, твёрдая пятёрка. А минусов я не нашёл.