Канчанабури — это гармония дикой природы, истории и буддийских святынь. Вы подниметесь к храму на вершине горы и познакомитесь с легендами военного прошлого «Дороги смерти». Вас ждёт ночь в плавучем отеле на реке, купание в водопадах, сплав и прогулки среди природных ландшафтов, которые делают этот регион одним из самых живописных в Таиланде.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Примерный тайминг поездки:

День 1

5:30–6:30 — сбор группы в Бангкоке, отправление от развязки Bang Khun Thian Interchange

8:00 — плавучий рынок Дамноен Садуак. Прогулка на лодке по крупнейшему действующему плавучему рынку в Юго-Восточной Азии

11:30 — обед (европейский шведский стол)

12:30 — водопад Эраван. Отдых 3–3,5 часа на живописном 7-уровневом водопаде протяжённостью 1700 м и высотой более 800 м. Возможность искупаться и насладиться природой национального парка

16:30 — термальные источники. Релакс в бассейнах под открытым небом с природной минеральной водой (30–40 минут)

18:00 — заселение в плавучий отеле на реке. Комфортабельные номера с кондиционером, горячей водой и бесплатным Wi-Fi. На территории есть бассейн

19:00 — ужин в отеле (шведский стол в традиционном тайском стиле)

День 2

7:00–9:00 — завтрак в отеле (шведский стол)

9:00 — сплав по реке. Путешествие на большом плоту 3 км против течения, затем сплав в спасательных жилетах 3 км вниз по течению

10:30 — выселение из отеля

11:15 — водопад Са Йок Нои. Одна из самых известных достопримечательностей национального парка Сай Йок

11:45 — «Дорога смерти». Мемориал с японским паровозом — напоминание о строительстве тайско-бирманской железной дороги во время Второй мировой войны

13:30 — обед (традиционная тайская кухня)

15:30 — храм Ват Там Сыа. Подъём на вершину горы к храму исполнения желаний. Панорамные виды и пещера с нетленным монахом

18:30–19:30 — окончание экскурсии на окраине Бангкока в удобной точке для возвращения в ваш отель

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на большом или микроавтобусе (зависит от количества путешественников), катание на лодке по плавучему рынку, сплав на плоту, питание по программе (1 день — обед и ужин; 2 день — завтрак и обед)

Дополнительно оплачиваются входные билеты и проживание в отеле : при двух-трехместном — 1540 батов с чел (для детей ниже 120 см — 1270 батов), при одноместном заселении — 2040 батов с чел.

: при двух-трехместном — 1540 батов с чел (для детей ниже 120 см — 1270 батов), при одноместном заселении — 2040 батов с чел. Доплата за экскурсию осуществляется в день проведения только в тайских батах или заранее рублёвым переводом

Возможен выезд на программу из Бангкока, а завершение в Паттайе или наоборот

Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды

Особенности формата

Мы оставляем за собой право менять порядок посещения мест в программе и не несём ответственности за частичное невыполнение программы из-за плохих погодных условий или задержки, связанные с пробками в праздничные дни

Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и вернуться в отель после окончания поездки

Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату

Дополнительные расходы в отеле, по желанию