Мини-группа
до 12 чел.
Лучшие места в окрестностях Бангкока
Дёрнуть дракона за хвост, пережить извержение вулкана креветок и встретить закат в тайской Венеции
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$98 за человека
Индивидуальная
Велотур по джунглям Банг Крачао: экзотика и традиции Бангкока
Погрузитесь в удивительный мир Банг Крачао: от плавучих рынков до встречи с буддистскими монахами - каждый момент этой экскурсии наполнен волшебством
21 дек в 08:30
27 дек в 08:30
от $220 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по окрестностям Бангкока
Путешествие по уникальным местам Бангкока: розовый храм Дракона, рынок на ж/д путях и плавучий рынок. Узнайте о тайских традициях и мистических преданиях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$449 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Остров в сердце Бангкока
Отправьтесь на водную прогулку к зелёному острову Банг Крачао, где вас ждут каяки, плавучий рынок и индуистский храм. Ощутите спокойствие природы
Начало: У пирса в Бангкоке
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$52 за человека
Дмитрий! Браво! Спасибо! Вы умеете рассказывать и показывать то что интересно😍именно простым человеческим языком и показываете изнутри интересные фишки 😍очень
