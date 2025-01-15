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Многоликий Таиланд

За 1 день увидеть огромное количество достопримечательностей
Вы посетите пять исторических провинций Таиланда и увидите невероятные места: рынок, через который мчится поезд, тайскую Венецию, приют спасённых животных и пещеру со 170 статуями Будды. Узнаете много необычного о жизни, культуре и традициях тайцев.

Выпьете кофе на соляных полях, понаблюдаете мерцание миллиардов светлячков — и точно запомните этот день навсегда!
4.8
20 отзывов
Многоликий Таиланд
Многоликий Таиланд
Многоликий Таиланд

Описание экскурсии

  • Пещера Тхам Кхао Луанг длиной около 1 км, в которой находится множество подземных залов, действующий храм и более 170 статуй Будды.
  • Соляные прииски, где на затопленных водой полях-резервуарах морскую соль превращают в пищевую.
  • Городок Самут Сонгхрам. На центральной площади города находится Рынок раскрывающихся зонтов. Вы станете свидетелем удивительного действа: звучит удар гонга, и весь рынок мгновенно сворачивается — ведь именно через него проходят железнодорожные пути, по которым проезжает Самут-Сонгкранский экспресс. После того, как поезд проедет, торговцы рынка вновь возвращаются на места.
  • Монастырь Муай Тай и мини-зоопарк спасённых животных. Когда-то монахи подобрали, вылечили и выкормили несколько больных животных. С тех пор в монастырь начали приносить других зверей, иногда абсолютно здоровых. Однако символическое название приюта сохранилось до сих пор.
  • Ампхава — тайская Венеция. Вы сами поймёте, насколько это название подходит местному городу на воде.
  • Путешествие на лодке сквозь прибрежный мангровый лес к племенам обезьян-крабоедов, которые плавают в реке.

Программа экскурсии:

07:30 — Начало экскурсии от точки сбора в Бангкоке
10.30 — Пещерный храм
12.00 — Соляные прииски. Попьём кофе в потрясающем месте посреди соляных полей
13.00 — Вкусный обед в уютном национальном ресторане
14.00 — Река обезьян
15.00 — Прибытие поезда на Рынок раскрывающихся зонтов
16.00 — Ват Бан Кунг. Монастырь Муай Тай, мини-зоопарк спасённых животных, часовня под фикусом
18.00 — Прогулка по Волкин-стрит тайской Венеции — городу Ампхава
18.30 — Вечерняя прогулка на лодке по каналам Ампхавы и наблюдение за мерцанием светлячков на прибрежных деревьях
19:15 — Отправление в Бангкок
21:00 — Окончание экскурсии на окраине Бангкока — в месте, откуда проще и быстрее добраться до вашего отеля

Организационные детали

  • Доплата перед началом программы осуществляется только в тайских батах, также возможна оплата рублёвым переводом заранее
  • Экскурсия проходит в автопешеходном формате
  • В день накануне выезда с 20:00 до 22:00 с вами свяжется гид и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста, будьте на связи в это время!
  • В стоимость входит: транспортное обслуживание на комфортабельном автомобиле Toyota или минивэне, услуги профессионального русского гида, все входные билеты и специальные сборы, вкусный обед в национальном ресторане на берегу реки.
  • Дополнительно оплачивается такси до точки сбора — от центра города это примерно 150-200 батов в одну сторону
  • В мини-зоопарке спасённых животных, в основном, находятся брошенные животные в больном или немощном состоянии. Монахи стараются их вылечить, а миряне специально приезжают покормить, т. к. по тайским канонам именно забота о немощных живых существах «очищает» карму и позволяет человеку переродиться в следующей жизни в лучшей ипостаси.

во вторник и субботу в 08:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$129
Дети до 11 лет$116
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У заправочной станции PTT
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 08:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — Организатор в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 3175 туристов
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Artemii
Замечательная экскурсия! Наш гид Вячеслав проявил себя как настоящий профессионал. Особенно впечатлило его внимательное отношение к группе – он грамотно адаптировал темп маршрута под наши возможности. Маршрут был продуман до
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мелочей, а подача материала сочеталась с легкой атмосферой и юмором, благодаря чему экскурсия прошла на одном дыхании. Отдельно хочется отметить вежливость и тактичность гида.

Рекомендую эту экскурсию всем, кто ценит профессиональный подход и комфортную атмосферу во время познавательных прогулок. Подойдет как для индивидуальных туристов, так и для небольших групп.

Замечательная экскурсия! Наш гид Вячеслав проявил себя как настоящий профессионал. Особенно впечатлило его внимательное отношение к
Замечательная экскурсия! Наш гид Вячеслав проявил себя как настоящий профессионал. Особенно впечатлило его внимательное отношение к
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Андрей
Очень порадовала экскурсия Многоликий Таиланд, организованная турагентством, в котором мне вообще очень помогли при моей первой встрече с Таиландом (менеджер Александр). Гид Роман четко и грамотно организовал посещение большого количества
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храмов, включая храм тайского бокса и собственно китайский (см фото), прогулку на лодке, отправление поезда, едущего через рынок и др. Весьма рекомендую экскурсию всем, кто уже повидал Бангкок, Паттайю и проч., и хочет увидеть настоящую тайскую провинцию…

Очень порадовала экскурсия Многоликий Таиланд, организованная турагентством, в котором мне вообще очень помогли при моей первой
Очень порадовала экскурсия Многоликий Таиланд, организованная турагентством, в котором мне вообще очень помогли при моей первой
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Александр
Очень круто и позитивно! Все пролетело как мгновение:) усталые,довольные,сытые возвращаемся домой!
Спасибо огромное всем! Особенно Федору Потрясно и классно 🤗
Очень круто и позитивно! Все пролетело как мгновение:) усталые,довольные,сытые возвращаемся домой!
Очень круто и позитивно! Все пролетело как мгновение:) усталые,довольные,сытые возвращаемся домой!
Очень круто и позитивно! Все пролетело как мгновение:) усталые,довольные,сытые возвращаемся домой!
Очень круто и позитивно! Все пролетело как мгновение:) усталые,довольные,сытые возвращаемся домой!
Очень круто и позитивно! Все пролетело как мгновение:) усталые,довольные,сытые возвращаемся домой!
Очень круто и позитивно! Все пролетело как мгновение:) усталые,довольные,сытые возвращаемся домой!
Очень круто и позитивно! Все пролетело как мгновение:) усталые,довольные,сытые возвращаемся домой!
Очень круто и позитивно! Все пролетело как мгновение:) усталые,довольные,сытые возвращаемся домой!
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Р
Многоликий

Экскурсию проводил Федор. Отличный парень. Знает все, ответил на все вопросы.
Накануне вечером написал приветственное сообщение, напомнил место и время встречи.
Утром из-за аварии задержался автобус, о чем он сообщил.
Группа была небольшая,
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6 человек.
Смотрел за каждым, чтоб никто не потерялся.
Всегда сообщал сколько времени в пути и говорил, что увидим дальше.
Очень много раз делал приятные сюрпризы, то воды купит холодной и раздаст, то яблок. На рынке уже все закрылись, но пока мы катались на лодке, умудрился найти памелу, чтоб нас угостить. Обычно гиды относятся к людям, как к дровам, тут совершенно другой подход. Вроде мелочи, но неожиданно приятно. Вечером помог всем вызвать такси до отелей.
Сама экскурсия очень насыщенная. Мы увидели много локаций. Было несколько храмов, в каждом Федор рассказывал о традициях. Очень емко и точно, без воды.
Увидели каторжные работы при добыче соли.
Интересное место это рынок раскрывающихся зонтов. Необычно интересно, красивые фото с экспрессом.
Очень вкусный обед, в уютном чистом месте.
Не смогли увидеть плавающих торговцев только, то ли день недели не тот был, то ли время позднее.
Светлячков видели. Шикарное зрелище. Лодки чистые, приятно.
Водитель был четкий. Никаких заминок. Всегда оказывался там где надо.
Всем рекомендуем посетить!!!
Организаторам удачи!
Федор, большое спасибо за потрясающий день.

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А
Замечательная экскурсия!
С нами ездила гид Людмила. Оооочень много и интересно рассказывала об истории Тайланда всю дорогу. Это была увлекательная и насыщенная экскурсия! Особенно впечатлило кормление обезьян, рынок на железной дороге и река со светлячками (их там много! и даже удалось поймать и отпустить несколько, они не пугливые, подлетают близко).
Однозначно рекомендуем взять эту экскурсию!
Особенно если гидом будет Людмила!!!
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Т
Все соответстваволо описанию.
Экскурсия может занять вас на целый день.
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