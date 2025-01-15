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6 человек.

Смотрел за каждым, чтоб никто не потерялся.

Всегда сообщал сколько времени в пути и говорил, что увидим дальше.

Очень много раз делал приятные сюрпризы, то воды купит холодной и раздаст, то яблок. На рынке уже все закрылись, но пока мы катались на лодке, умудрился найти памелу, чтоб нас угостить. Обычно гиды относятся к людям, как к дровам, тут совершенно другой подход. Вроде мелочи, но неожиданно приятно. Вечером помог всем вызвать такси до отелей.

Сама экскурсия очень насыщенная. Мы увидели много локаций. Было несколько храмов, в каждом Федор рассказывал о традициях. Очень емко и точно, без воды.

Увидели каторжные работы при добыче соли.

Интересное место это рынок раскрывающихся зонтов. Необычно интересно, красивые фото с экспрессом.

Очень вкусный обед, в уютном чистом месте.

Не смогли увидеть плавающих торговцев только, то ли день недели не тот был, то ли время позднее.

Светлячков видели. Шикарное зрелище. Лодки чистые, приятно.

Водитель был четкий. Никаких заминок. Всегда оказывался там где надо.

Всем рекомендуем посетить!!!

Организаторам удачи!

Федор, большое спасибо за потрясающий день.