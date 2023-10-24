За 1 день увидеть огромное количество достопримечательностей
Вы посетите пять исторических провинций Таиланда и увидите невероятные места: рынок, через который мчится поезд, тайскую Венецию, приют спасённых животных и пещеру со 170 статуями Будды. Узнаете много необычного о жизни, культуре и традициях тайцев.
Выпьете кофе на соляных полях, понаблюдаете мерцание миллиардов светлячков — и точно запомните этот день навсегда!
Выпьете кофе на соляных полях, понаблюдаете мерцание миллиардов светлячков — и точно запомните этот день навсегда!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Пещера Тхам Кхао Луанг длиной около 1 км, в которой находится множество подземных залов, действующий храм и более 170 статуй Будды.
- Соляные прииски, где на затопленных водой полях-резервуарах морскую соль превращают в пищевую.
- Городок Самут Сонгхрам. На центральной площади города находится Рынок раскрывающихся зонтов. Вы станете свидетелем удивительного действа: звучит удар гонга, и весь рынок мгновенно сворачивается — ведь именно через него проходят железнодорожные пути, по которым проезжает Самут-Сонгкранский экспресс. После того, как поезд проедет, торговцы рынка вновь возвращаются на места.
- Монастырь Муай Тай и мини-зоопарк спасённых животных. Когда-то монахи подобрали, вылечили и выкормили несколько больных животных. С тех пор в монастырь начали приносить других зверей, иногда абсолютно здоровых. Однако символическое название приюта сохранилось до сих пор.
- Ампхава — тайская Венеция. Вы сами поймёте, насколько это название подходит местному городу на воде.
- Собор Девы Марии, он же — резиденция епископа Ратчабурийского. Величественный католический собор расположен в месте, напоминающем уголок Европы в центральной Азии.
Программа экскурсии:
07:30 — Начало экскурсии от точки сбора в Бангкоке
10.30 — Пещерный храм
12.00 — Соляные прииски. Попьём кофе в потрясающем месте посреди соляных полей
13.00 — Вкусный обед в уютном национальном ресторане
14.00 — Прибытие поезда на Рынок раскрывающихся зонтов
15.30 — Ват Бан Кунг. Монастырь Муай Тай, мини-зоопарк спасённых животных, часовня под фикусом
17.00 — Резиденция епископа Ратчабурийского
18.00 — Прогулка по Волкин-стрит тайской Венеции — городу Ампхава
18.30 — Вечерняя прогулка на лодке по каналам Ампхавы и наблюдение за мерцанием светлячков на прибрежных деревьях
19:15 — Отправление в Бангкок
21:00 — Окончание экскурсии на окраине Бангкока — в месте, откуда проще и быстрее добраться до вашего отеля
Организационные детали
- В день накануне выезда с 20:00 до 22:00 с вами свяжется гид и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста, будьте на связи в это время!
- В стоимость входит: транспортное обслуживание на комфортабельном автомобиле Toyota или минивэне, услуги профессионального русского гида, все входные билеты и специальные сборы, вкусный обед в национальном ресторане на берегу реки.
- Дополнительно оплачивается такси до точки сбора — от центра города это примерно 150-200 батов в одну сторону.
во вторник и субботу в 08:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у заправочной станции PTT
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и субботу в 08:15Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Бангкоке
Провёл экскурсии для 271 туриста
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир: с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
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