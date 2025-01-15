Вы посетите пять исторических провинций Таиланда и увидите невероятные места: рынок, через который мчится поезд, тайскую Венецию, приют спасённых животных и пещеру со 170 статуями Будды. Узнаете много необычного о жизни, культуре и традициях тайцев.
Выпьете кофе на соляных полях, понаблюдаете мерцание миллиардов светлячков — и точно запомните этот день навсегда!
Выпьете кофе на соляных полях, понаблюдаете мерцание миллиардов светлячков — и точно запомните этот день навсегда!
Описание экскурсии
- Пещера Тхам Кхао Луанг длиной около 1 км, в которой находится множество подземных залов, действующий храм и более 170 статуй Будды.
- Соляные прииски, где на затопленных водой полях-резервуарах морскую соль превращают в пищевую.
- Городок Самут Сонгхрам. На центральной площади города находится Рынок раскрывающихся зонтов. Вы станете свидетелем удивительного действа: звучит удар гонга, и весь рынок мгновенно сворачивается — ведь именно через него проходят железнодорожные пути, по которым проезжает Самут-Сонгкранский экспресс. После того, как поезд проедет, торговцы рынка вновь возвращаются на места.
- Монастырь Муай Тай и мини-зоопарк спасённых животных. Когда-то монахи подобрали, вылечили и выкормили несколько больных животных. С тех пор в монастырь начали приносить других зверей, иногда абсолютно здоровых. Однако символическое название приюта сохранилось до сих пор.
- Ампхава — тайская Венеция. Вы сами поймёте, насколько это название подходит местному городу на воде.
- Путешествие на лодке сквозь прибрежный мангровый лес к племенам обезьян-крабоедов, которые плавают в реке.
Программа экскурсии:
07:30 — Начало экскурсии от точки сбора в Бангкоке
10.30 — Пещерный храм
12.00 — Соляные прииски. Попьём кофе в потрясающем месте посреди соляных полей
13.00 — Вкусный обед в уютном национальном ресторане
14.00 — Река обезьян
15.00 — Прибытие поезда на Рынок раскрывающихся зонтов
16.00 — Ват Бан Кунг. Монастырь Муай Тай, мини-зоопарк спасённых животных, часовня под фикусом
18.00 — Прогулка по Волкин-стрит тайской Венеции — городу Ампхава
18.30 — Вечерняя прогулка на лодке по каналам Ампхавы и наблюдение за мерцанием светлячков на прибрежных деревьях
19:15 — Отправление в Бангкок
21:00 — Окончание экскурсии на окраине Бангкока — в месте, откуда проще и быстрее добраться до вашего отеля
Организационные детали
- Доплата перед началом программы осуществляется только в тайских батах, также возможна оплата рублёвым переводом заранее
- Экскурсия проходит в автопешеходном формате
- В день накануне выезда с 20:00 до 22:00 с вами свяжется гид и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста, будьте на связи в это время!
- В стоимость входит: транспортное обслуживание на комфортабельном автомобиле Toyota или минивэне, услуги профессионального русского гида, все входные билеты и специальные сборы, вкусный обед в национальном ресторане на берегу реки.
- Дополнительно оплачивается такси до точки сбора — от центра города это примерно 150-200 батов в одну сторону
- В мини-зоопарке спасённых животных, в основном, находятся брошенные животные в больном или немощном состоянии. Монахи стараются их вылечить, а миряне специально приезжают покормить, т. к. по тайским канонам именно забота о немощных живых существах «очищает» карму и позволяет человеку переродиться в следующей жизни в лучшей ипостаси.
во вторник и субботу в 08:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$129
|Дети до 11 лет
|$116
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У заправочной станции PTT
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 08:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 3175 туристов
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная экскурсия! Наш гид Вячеслав проявил себя как настоящий профессионал. Особенно впечатлило его внимательное отношение к группе – он грамотно адаптировал темп маршрута под наши возможности. Маршрут был продуман до
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Очень порадовала экскурсия Многоликий Таиланд, организованная турагентством, в котором мне вообще очень помогли при моей первой встрече с Таиландом (менеджер Александр). Гид Роман четко и грамотно организовал посещение большого количества
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Очень круто и позитивно! Все пролетело как мгновение:) усталые,довольные,сытые возвращаемся домой!
Спасибо огромное всем! Особенно Федору Потрясно и классно 🤗
Спасибо огромное всем! Особенно Федору Потрясно и классно 🤗
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Р
Многоликий
Экскурсию проводил Федор. Отличный парень. Знает все, ответил на все вопросы.
Накануне вечером написал приветственное сообщение, напомнил место и время встречи.
Утром из-за аварии задержался автобус, о чем он сообщил.
Группа была небольшая,
Экскурсию проводил Федор. Отличный парень. Знает все, ответил на все вопросы.
Накануне вечером написал приветственное сообщение, напомнил место и время встречи.
Утром из-за аварии задержался автобус, о чем он сообщил.
Группа была небольшая,
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А
Замечательная экскурсия!
С нами ездила гид Людмила. Оооочень много и интересно рассказывала об истории Тайланда всю дорогу. Это была увлекательная и насыщенная экскурсия! Особенно впечатлило кормление обезьян, рынок на железной дороге и река со светлячками (их там много! и даже удалось поймать и отпустить несколько, они не пугливые, подлетают близко).
Однозначно рекомендуем взять эту экскурсию!
Особенно если гидом будет Людмила!!!
С нами ездила гид Людмила. Оооочень много и интересно рассказывала об истории Тайланда всю дорогу. Это была увлекательная и насыщенная экскурсия! Особенно впечатлило кормление обезьян, рынок на железной дороге и река со светлячками (их там много! и даже удалось поймать и отпустить несколько, они не пугливые, подлетают близко).
Однозначно рекомендуем взять эту экскурсию!
Особенно если гидом будет Людмила!!!
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Т
Все соответстваволо описанию.
Экскурсия может занять вас на целый день.
Экскурсия может занять вас на целый день.
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Входит в следующие категории Бангкока
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