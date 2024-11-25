Большое путешествие – туры в Бангкоке

Найдено 3 тура в категории «Большое путешествие» в Бангкоке, цены от 2 090 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
7 отзывов
14 дней
Лучший выбор
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
222 200 за человека
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
1 отзыв
15 дней
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Посетить дворцы, храмы, пляжи и вулкан, увидеть «Световую рапсодию» и насладиться морепродуктами
Начало: Бангкок, время по договорённости
14 дек в 10:00
8 янв в 10:00
$2 475 за человека
Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Музыкальные теплоходы
12 дней
Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Насладиться круизами по живописным рекам, погулять по Садам Аватара и исследовать пещеры Бату
Начало: Аэропорт Бангкока, до 12:00
15 фев в 12:00
1 мар в 12:00
$2 090 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юрий
    25 ноября 2024
    Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
    5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно рекомендую это путешествие все еще колеблющимся. Нам всем очень понравилось. Денис (гид) - в порядке! Квалифицированный и позитивный.
    5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно5 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно
  • В
    Вадим
    19 ноября 2024
    Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
    Готовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это же именно то, что мы
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    искали! Давно хотели побывать в Азии, и этот тур открыл нам её со всех сторон. Это было максимально интересное путешествие. Азия – совершенно другой мир - мы прикоснулись к абсолютно непохожей культуре, которая вызвала и восторг, и непонимание одновременно. Тур очень насыщенный и объемный по информации и локациям. Не представляем, какой это огромный труд организаторов – за что им большое спасибо! Все заботы и «головные боли» организаторы взяли на себя – билеты, транспорт, сим-ки, бронирования (отмечу тут, что отели достаточно комфортабельные), билеты на локации, время посещения локаций. Такой тур точно сложно составить самим, не зная всех тонкостей. Нашим гидом был Виктор – с ним всегда ощущали себя безопасно и комфортно. Спасибо, Виктор, за твое спокойствие и терпение!

    Готовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это же
  • E
    Elena
    1 апреля 2024
    Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
    Невероятно интересный тур,хорошо организован,Денис очень внимателен и очень ответственный!!! Интересно с ним общаться и мы узнали многое о странах которые
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    посетили!!! Группа была веселая,мы отлично провели время. уже думаем о следующем туре с вами. рекомедуем всем кому интересны удобные приключения!!!! Спасибо большое за все!!! 🩷

  • Ю
    Юрий
    13 марта 2024
    Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
    С клубом путешественников в первый раз и после путешествия по 5 странам ЮВА нахожусь в полном восторге. Отличная команда профессионалов,
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    которые знают свое дело. Организация всех размещений и трансферов на пять балов. Очень интересная и насыщенная программа. На мой взгляд, это один из тех туров, который точно стоит попробовать тем, кто любит приключения и активный отдых. Отдельная благодарность инструктору - Денису.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Большое путешествие»

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Сколько стоит тур в Бангкоке в ноябре 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Большое путешествие" можно забронировать 3 тура от 2 090 до 222 200. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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