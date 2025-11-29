Пханг Нга — маленький мир с огромной душой. Вы увидите его не глазами обычного туриста, а как живое пространство, где природа, вера и человек сосуществуют в гармонии. Пройдёте путь от гор и храмов — к морю, древним рисункам, островам и водопадам. Я помогу вам ощутить дух этого края во всех его проявлениях.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Као Лаке

Денис Ваш гид в Као Лаке

Описание экскурсии

8:00 — Samet Nangshe Viewpoint — смотровая площадка. С высоты 200 метров видны залив Пханг Нга и более 40 островов, утопающих в утреннем тумане

9:00 — Wat Suwan Kuha — пещерный храм обезьян. Внутри — атмосфера покоя, а у входа — десятки обезьян, давно привыкших к людям

9:45 — Wat Tam Tapan — храм Рая и Ада. Скульптуры демонов, духов и небесных существ рассказывают о карме и последствиях поступков. Это философское место — одна из важнейших остановок на нашем маршруте

10:45 — Tha Dan Pier — пирс и выход в залив Пханг Нга. На традиционной лодке вы отправитесь сквозь мангровые леса

11:15 — холм Khao Khian. Древним рисункам на скалах более трёх тысяч лет. Это первые «страницы» истории Пханг Нга

11:45 — пещеры и лагуны Koh Talu Nok. На каноэ с проводником вы проплывёте под известняковыми арками и сталактитами

12:30 — остров Джеймса Бонда. Увидите легендарную скалу Khao Tapu, ставшую символом залива Пханг Нга

13:15 — Panyee Island — деревня морских цыган. Окажетесь в поселении прямо на воде — с мечетью, школой и плавучим футбольным полем. Вас ждёт шопинг на рынке жемчуга и обед с видом на залив

15:30 — Lampi Waterfall — водопад Лампи. В финале остановимся в тропическом лесу, где можно искупаться в естественных водных бассейнах

О чём поговорим в поездке:

о тайских легендах и духах-хранителях

уважении к воде, горам и лесу

добре и зле глазами тайцев, карме и перерождении. Эти истории помогут понять, почему тайцы существуют в состоянии внутреннего равновесия

балансе и о том, как важно успевать останавливаться и быть частью природного мира, а не просто наблюдать за ним

морских цыганах, который веками живут на воде, не зная границ и паспортов

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле MG5

Маршрут комфортный для пожилых людей и детей — активного трекинга нет

Дополнительно оплачиваются: