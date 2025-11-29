Отправиться из Кхао Лака туда, где жизнь течёт по законам природы
Пханг Нга — маленький мир с огромной душой.
Вы увидите его не глазами обычного туриста, а как живое пространство, где природа, вера и человек сосуществуют в гармонии. Пройдёте путь от гор и храмов — к морю, древним рисункам, островам и водопадам. Я помогу вам ощутить дух этого края во всех его проявлениях.
Описание экскурсии
8:00 — Samet Nangshe Viewpoint — смотровая площадка. С высоты 200 метров видны залив Пханг Нга и более 40 островов, утопающих в утреннем тумане
9:00 — Wat Suwan Kuha — пещерный храм обезьян. Внутри — атмосфера покоя, а у входа — десятки обезьян, давно привыкших к людям
9:45 — Wat Tam Tapan — храм Рая и Ада. Скульптуры демонов, духов и небесных существ рассказывают о карме и последствиях поступков. Это философское место — одна из важнейших остановок на нашем маршруте
10:45 — Tha Dan Pier — пирс и выход в залив Пханг Нга. На традиционной лодке вы отправитесь сквозь мангровые леса
11:15 — холм Khao Khian. Древним рисункам на скалах более трёх тысяч лет. Это первые «страницы» истории Пханг Нга
11:45 — пещеры и лагуны Koh Talu Nok. На каноэ с проводником вы проплывёте под известняковыми арками и сталактитами
12:30 — остров Джеймса Бонда. Увидите легендарную скалу Khao Tapu, ставшую символом залива Пханг Нга
13:15 — Panyee Island — деревня морских цыган. Окажетесь в поселении прямо на воде — с мечетью, школой и плавучим футбольным полем. Вас ждёт шопинг на рынке жемчуга и обед с видом на залив
15:30 — Lampi Waterfall — водопад Лампи. В финале остановимся в тропическом лесу, где можно искупаться в естественных водных бассейнах
О чём поговорим в поездке:
о тайских легендах и духах-хранителях
уважении к воде, горам и лесу
добре и зле глазами тайцев, карме и перерождении. Эти истории помогут понять, почему тайцы существуют в состоянии внутреннего равновесия
балансе и о том, как важно успевать останавливаться и быть частью природного мира, а не просто наблюдать за ним
морских цыганах, который веками живут на воде, не зная границ и паспортов
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле MG5
Маршрут комфортный для пожилых людей и детей — активного трекинга нет
Дополнительно оплачиваются:
подъём на смотровую площадку Samet Nangshe — 150 батов за чел.
вход в пещерный храм Wat Suwan Kuha — 20 батов за чел.
аренда лодки long tail — 2500 батов за группу до 6 чел.
вход в национальный парк и аренда каноэ с проводником у Koh Talu Nok — по 300 батов за чел.
вход на водопад Lampi — 150 батов за чел.
обед в деревне морских цыган — по меню, примерно 200 батов за чел.
минивэн с водителем — $250, если ваша группа более 4 чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Денис — ваш гид в Као Лаке
Провёл экскурсии для 451 туриста
Я живу в Азии с 2015 года. Изучаю историю, культуру, философию Таиланда и применяю знания на практике. Мои экскурсии — это погружение в традиции без занудства и сухой теории, со мной будет легко, весело, интересно, а главное — полезно.
мной будет легко, весело, интересно, а главное — полезно.
Думаю, что залог хорошего отдыха — это понимание особенностей народа, у которого ты в гостях. Я с удовольствием делюсь своим опытом с путешественниками. Люблю природу, знаю самые красивые места и покажу их вам. Уверен, что во время осмотра достопримечательностей можно получить не только удовольствие, но и практические знания о стране, которые пригодятся на отдыхе.