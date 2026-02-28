Мои заказы

Экскурсии на горячие термальные источники в Као Лаке

Найдено 3 экскурсии в категории «Термальные источники» в Као Лаке, цены от $314, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
В стиле агента 007: к острову Джеймса Бонда - из Као Лака
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
В стиле агента 007: к острову Джеймса Бонда - из Као Лака
Погрузиться в историю, посетить деревню морских цыган и прокатиться по мангровым зарослям
13 авг в 08:30
14 авг в 08:30
от $400 за всё до 4 чел.
Озеро Чео Лан - с ночёвкой в плавучей деревне
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Чео Лан - с ночёвкой в плавучей деревне
Отключиться от мира, чтобы прочувствовать природу парка Кхао Нанай - из Као Лака
Начало: По договорённости
13 авг в 08:30
14 авг в 08:30
от $600 за всё до 4 чел.
День в провинции Пханг Нга - из Као Лака
На машине
6 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
День в провинции Пханг Нга - из Као Лака
Водопад Лампи, Старый город, этичный слоновий центр и горячие источники - за 1 день
Начало: У отеля
«14:00–16:00 — горячие источники на пляже Натай»
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от $314$330 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Антон
Озеро Чео Лан - с ночёвкой в плавучей деревне
Мы с супругой посетили Тайланд, регион Као-Лак в феврале 26 года. Отпуск планировали за пару месяцев. Мы достаточно опытные путешественники
читать дальшеуменьшить

и стараемся прорабатывать свой маршрут посещения знаковых мест сами. Читая про Тайланд узнали о местечке под названием Чео-Лан. Вдохновились картинками и начали искать варианты как там побывать с ночевкой. На данном ресурсе наткнулись на индивидуальную экскурсию от Якова в это удивительное место. Подумали и решили, что не хотим заморачиваться с поиском маршрута и решением всяких проблем, а тем более прокатиться с экспертом этих мест. Экскурсию забронировали заранее, это очень важный момент, потому что домики на озере разбирают быстро. В назначенный день Яков забрал нас из отеля и повез по красивым местам по дороге на это озеро Чео-Лан. Он показал нам удивительные места, учел многие индивидуальные моменты. По приезду на озеро мы обомлели от видов. Рекомендация посетить это великолепное место! Причем точно с ночевкой. В нашем в списке оно теперь в топе. Сначала переживали за уровень этих домиков и всей деревни, но напрасно, не шик уровень, но оно того стоит - увидеть, услышать эту природу в разное время суток незабываемое впечатление!
На обратной дороге Яков так же завез в другие красивые места, где мы погуляли, пофоткались.
В общем, Якова мы рекомендуем! Индивидуальная экскурсия это нечто новый уровень для наших путешествий, Яков закрыл все вопросы, мы остались очень довольны. Еще раз, спасибо Яков, были рады! п. с. фото не прикрепляются (

Вам был полезен этот отзыв?
Нинель
В стиле агента 007: к острову Джеймса Бонда - из Као Лака
Большое спасибо Якову, за отлично проведенный день. Ожидания оправдались, все наши пожелания учитывались, не было ни какой спешки, время для
читать дальшеуменьшить

осмотра понравившихся объектов не ограничивалось. Яков приятный и вежливый собеседник, отвечал на все интересующие вопросы, честно информируя про официальные версии и его видение некоторых исторических событий) Данную экскурсию рекомендую к посещению, за один день посетили несколько самых интересных локаций!

Большое спасибо Якову, за отлично проведенный день. Ожидания оправдались, все наши пожелания учитывались, не было ни
Большое спасибо Якову, за отлично проведенный день. Ожидания оправдались, все наши пожелания учитывались, не было ни
Большое спасибо Якову, за отлично проведенный день. Ожидания оправдались, все наши пожелания учитывались, не было ни
Большое спасибо Якову, за отлично проведенный день. Ожидания оправдались, все наши пожелания учитывались, не было ни+1
Большое спасибо Якову, за отлично проведенный день. Ожидания оправдались, все наши пожелания учитывались, не было ни
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 2 отзыва в Као Лаке в категории "Термальные источники"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Термальные источники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Као Лаке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. В стиле агента 007: к острову Джеймса Бонда - из Као Лака;
  2. Озеро Чео Лан - с ночёвкой в плавучей деревне;
  3. День в провинции Пханг Нга - из Као Лака.
Какие места ещё посмотреть в Као Лаке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Чео Лан;
  2. Остров Джеймса Бонда.
Сколько стоит экскурсия по Као Лаку в августе 2026
Сейчас в Као Лаке в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 314 до 600 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Као Лаке на 2026 год по теме «Термальные источники», 2 ⭐ отзыва, цены от $314. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь