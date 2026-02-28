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и стараемся прорабатывать свой маршрут посещения знаковых мест сами. Читая про Тайланд узнали о местечке под названием Чео-Лан. Вдохновились картинками и начали искать варианты как там побывать с ночевкой. На данном ресурсе наткнулись на индивидуальную экскурсию от Якова в это удивительное место. Подумали и решили, что не хотим заморачиваться с поиском маршрута и решением всяких проблем, а тем более прокатиться с экспертом этих мест. Экскурсию забронировали заранее, это очень важный момент, потому что домики на озере разбирают быстро. В назначенный день Яков забрал нас из отеля и повез по красивым местам по дороге на это озеро Чео-Лан. Он показал нам удивительные места, учел многие индивидуальные моменты. По приезду на озеро мы обомлели от видов. Рекомендация посетить это великолепное место! Причем точно с ночевкой. В нашем в списке оно теперь в топе. Сначала переживали за уровень этих домиков и всей деревни, но напрасно, не шик уровень, но оно того стоит - увидеть, услышать эту природу в разное время суток незабываемое впечатление!

На обратной дороге Яков так же завез в другие красивые места, где мы погуляли, пофоткались.

В общем, Якова мы рекомендуем! Индивидуальная экскурсия это нечто новый уровень для наших путешествий, Яков закрыл все вопросы, мы остались очень довольны. Еще раз, спасибо Яков, были рады! п. с. фото не прикрепляются (