Индивидуальная
до 4 чел.
В стиле агента 007: к острову Джеймса Бонда - из Као Лака
Погрузиться в историю, посетить деревню морских цыган и прокатиться по мангровым зарослям
13 авг в 08:30
14 авг в 08:30
от $400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Чео Лан - с ночёвкой в плавучей деревне
Отключиться от мира, чтобы прочувствовать природу парка Кхао Нанай - из Као Лака
Начало: По договорённости
13 авг в 08:30
14 авг в 08:30
от $600 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
День в провинции Пханг Нга - из Као Лака
Водопад Лампи, Старый город, этичный слоновий центр и горячие источники - за 1 день
Начало: У отеля
«14:00–16:00 — горячие источники на пляже Натай»
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от $314
$330 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Мы с супругой посетили Тайланд, регион Као-Лак в феврале 26 года. Отпуск планировали за пару месяцев. Мы достаточно опытные путешественники
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Большое спасибо Якову, за отлично проведенный день. Ожидания оправдались, все наши пожелания учитывались, не было ни какой спешки, время для
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Всего 2 отзыва в Као Лаке в категории "Термальные источники"
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Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Термальные источники»
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