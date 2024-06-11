Н Наталия

Отличная экскурсия, хотя это и экскурсией не назовешь! Получили дикий восторг! Интересно всем и детям и взрослым. Узнали много интересной информации по слоников, накормили, накупали их! Столько положительный эмоций! А после нас ждал очень вкусный обед.