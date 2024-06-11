Экскурсии от вашего отеля в Као Лаке

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Као Лаке, цены от $115, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
В гости к слонам (из Као Лака)
На автобусе
На микроавтобусе
1 отзыв
7 часов
Групповая
до 15 чел.
В гости к слонам (из Као Лака)
Помыть и покормить гигантов, а после отдохнуть на диком райском пляже (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
6 окт в 11:00
$129 за человека
Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
скидка
15%
10 часов
Водная прогулка
Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
Оценить великолепие тайской природы и поплавать со скатами и рыбками-клоунами
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
14 окт в 08:00
15 окт в 08:00
135$115 за человека
Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
8 часов
Водная прогулка
Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
Забраться в дикую пещеру, побывать на острове Джеймса Бонда и заглянуть в гости к морским цыганам
Начало: У вашего отеля
6 окт в 08:00
7 окт в 08:00
$375 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    11 июня 2024
    В гости к слонам (из Као Лака)
    Отличная экскурсия, хотя это и экскурсией не назовешь! Получили дикий восторг! Интересно всем и детям и взрослым. Узнали много интересной информации по слоников, накормили, накупали их! Столько положительный эмоций! А после нас ждал очень вкусный обед.
    Отличная экскурсия, хотя это и экскурсией не назовешь! Получили дикий восторг! Интересно всем и детям иОтличная экскурсия, хотя это и экскурсией не назовешь! Получили дикий восторг! Интересно всем и детям иОтличная экскурсия, хотя это и экскурсией не назовешь! Получили дикий восторг! Интересно всем и детям и

Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Као Лаке
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В гости к слонам (из Као Лака)
  2. Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
  3. Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
Сколько стоит экскурсия по Као Лаку в октябре 2024
Сейчас в Као Лаке в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 115 до 375 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Као Лаке на 2024 год по теме «От вашего отеля», 1 ⭐ отзыв, цены от $115. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам