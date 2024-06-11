7 часов
Групповая
до 15 чел.
В гости к слонам (из Као Лака)
Помыть и покормить гигантов, а после отдохнуть на диком райском пляже (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
6 окт в 11:00
$129 за человека
скидка
15%
10 часов
Водная прогулка
Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
Оценить великолепие тайской природы и поплавать со скатами и рыбками-клоунами
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
14 окт в 08:00
15 окт в 08:00
135$115 за человека
8 часов
Водная прогулка
Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
Забраться в дикую пещеру, побывать на острове Джеймса Бонда и заглянуть в гости к морским цыганам
Начало: У вашего отеля
6 окт в 08:00
7 окт в 08:00
$375 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия11 июня 2024Отличная экскурсия, хотя это и экскурсией не назовешь! Получили дикий восторг! Интересно всем и детям и взрослым. Узнали много интересной информации по слоников, накормили, накупали их! Столько положительный эмоций! А после нас ждал очень вкусный обед.
Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «От вашего отеля»
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