Озеро Чео Лан - с ночёвкой в плавучей деревне (всё включено)
Индивидуальная экскурсия на озеро Чео Лан с ночёвкой в плавучей деревне подарит вам незабываемые впечатления и редкие моменты уединения с природой
Нацпарк Кхао Нанай - это уникальное место, где вы сможете насладиться тишиной и редкой природой, недоступной для групповых туров.
Ночь в плавучей деревне позволит полностью ощутить атмосферу озера, а утренний каякинг подарит незабываемые впечатления.
В программе: посещение пещерного храма, прогулка по парку Кхао Нанай, вечернее сафари и многое другое. Это путешествие для тех, кто ценит спокойствие и безопасность
5 причин купить эту экскурсию
🌿 Уникальная природа без толп туристов
🚣 Утренний каякинг на озере
🏞️ Ночь в плавучей деревне
🐒 Наблюдение за дикими обезьянами
🧘 Полное погружение в атмосферу джунглей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения озера Чео Лан - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и нет сильных дождей. В марте и апреле температура может быть выше, но всё ещё можно насладиться поездкой. С мая по октябрь возможны дожди, но природа в это время особенно зелёная и свежая, что тоже имеет свою прелесть.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пещерный храм
Парк Кхао Нанай
Смотровая площадка Нео вью поинт
Скала Гуининь
Описание экскурсии
Я заберу вас утром на автомобиле. От дальнего отеля до первой локации ехать около часа, от ближнего — 30–40 минут. Затем маршрут будет таким:
Первый день
9:00 — пещерный храм. Вы сможете понаблюдать за дикими обезьянами и покормить их 10:30 — парк Кхао Нанай и пешеходный подъём на пять вершин к пагодам на высоте более 500 метров 13:00 — смотровая площадка Нео вью поинт с видом на озеро 13:30 — отправление с причала в плавучую деревню 15:00 — заселение в бунгало 15:15 — обед 16:00 — свободное время 17:00 — вечернее сафари 19:00 — ужин, свободное время, ночёвка в бунгало
Второй день:
5:30 — прогулка на каяке 7:00 — завтрак 9:00 — выселение из отеля 10:00 — отправление на лодке к скале Гуининь и трём её «сёстрам» 11:00 — возвращение на пирс 12:30 — горячие термальные источники 14:00 — прогулка по историческим улицам старого города Такуа Па 16:30 — возвращение в отель
В поездке я расскажу:
О тайнах озера и затопленных храмах
Тайской религии
Коммунистической партии в королевстве
Пользе термальных источников
Жизни местных до развития туризма в регионе
Организационные детали
В поездке мы будем передвигаться на автомобиле Toyota Corolla и длиннохвостой лодке
Экскурсия проходит в формате «всё включено»
Дополнительные расходы — чаевые сотрудникам при желании, сувениры, кофе, мороженое
На озере нет связи и интернета
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Яков — ваш гид в Као Лаке
Провёл экскурсии для 151 туриста
Я живу на острове Пхукет с декабря 2015 года. Занимаюсь организацией путешествий. Я настолько полюбил Таиланд, Пхукет и Малаккский полуостров, особенно своих Гостей и впоследствии Друзей, что с большой радостью организую безопасные, интересные, комфортные поездки! Познакомлю вас с жизнью и традициями Таиланда. Имею большой опыт работы в сфере обслуживания и умею угадывать желания своих Гостей.