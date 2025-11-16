Нацпарк Кхао Нанай - это уникальное место, где вы сможете насладиться тишиной и редкой природой, недоступной для групповых туров.



Ночь в плавучей деревне позволит полностью ощутить атмосферу озера, а утренний каякинг подарит незабываемые впечатления.



В программе: посещение пещерного храма, прогулка по парку Кхао Нанай, вечернее сафари и многое другое. Это путешествие для тех, кто ценит спокойствие и безопасность

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения озера Чео Лан - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и нет сильных дождей. В марте и апреле температура может быть выше, но всё ещё можно насладиться поездкой. С мая по октябрь возможны дожди, но природа в это время особенно зелёная и свежая, что тоже имеет свою прелесть.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.