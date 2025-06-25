Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као Лака - к озеру Чео Лан
Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: утёсы, фруктовые сады и озеро Чео Лан. Уникальные тайские ритуалы и отдых в ресторане с видом на джунгли
Начало: От вашего отеля
«Как устроены водные системы национального парка»
Завтра в 07:00
16 июл в 07:00
$560 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Пять скал и одно озеро: в нацпарк Као Сок из Као Лака (всё включено)
Увидеть дамбу Ратчапрапха, озеро Чео Лан и подняться по лестнице в 1000 ступеней
«8:00 — выезжаем из вашего отеля и отправляемся в сторону национального парка Као Сок»
17 июл в 08:00
18 июл в 08:00
$540
$600 за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Чео Лан - с ночёвкой в плавучей деревне
Индивидуальная экскурсия на озеро Чео Лан с ночёвкой в плавучей деревне подарит вам незабываемые впечатления и редкие моменты уединения с природой
Начало: По договорённости
16 июл в 08:30
17 июл в 08:30
$1190
$1400 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMariia25 июня 2025Экскурсия шикарная получилась!!! Ездили в низкий сезон. Половина дороги лил ливень, были переживания что экскурсия не состоится. Но наш гид
- ММарина14 января 2025Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)Очень насыщенная и интересная экскурсия: и пещеры, и купание в водопаде, и подъем к пещерам по почти диким джунглям - такое остается в памяти навсегда! Сабри - отличный рассказчик и организатор!
- ЕЕвгений28 декабря 2024Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)Спасибо огромное за прекрасно проведенное путешествие по провинции Пханг Нга и ее удивительным пещерам, паркам, храмам и водопадам! Мы получили
- ППопов21 ноября 2024Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)Замечательная экскурсия, любителям нетрадиционных маршрутов - рекомендую! Больше всего впечатлило путешествие по пещерной реке в провинции Пханг Нга. Мы прошли
Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Парки»
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