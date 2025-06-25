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Экскурсии по паркам Као Лака

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Као Лаке, цены от $540, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Из Као Лака - к озеру Чео Лан
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као Лака - к озеру Чео Лан
Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: утёсы, фруктовые сады и озеро Чео Лан. Уникальные тайские ритуалы и отдых в ресторане с видом на джунгли
Начало: От вашего отеля
«Как устроены водные системы национального парка»
Завтра в 07:00
16 июл в 07:00
$560 за всё до 4 чел.
Пять скал и одно озеро: в нацпарк Као Сок из Као Лака (всё включено)
На машине
10 часов
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Пять скал и одно озеро: в нацпарк Као Сок из Као Лака (всё включено)
Увидеть дамбу Ратчапрапха, озеро Чео Лан и подняться по лестнице в 1000 ступеней
«8:00 — выезжаем из вашего отеля и отправляемся в сторону национального парка Као Сок»
17 июл в 08:00
18 июл в 08:00
$540$600 за всё до 3 чел.
Озеро Чео Лан - с ночёвкой в плавучей деревне (всё включено)
На машине
13 часов
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Чео Лан - с ночёвкой в плавучей деревне
Индивидуальная экскурсия на озеро Чео Лан с ночёвкой в плавучей деревне подарит вам незабываемые впечатления и редкие моменты уединения с природой
Начало: По договорённости
16 июл в 08:30
17 июл в 08:30
$1190$1400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Mariia
    25 июня 2025
    Из Као Лака - к озеру Чео Лан
    Экскурсия шикарная получилась!!! Ездили в низкий сезон. Половина дороги лил ливень, были переживания что экскурсия не состоится. Но наш гид
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    Игорь был спокоен. Сказал, что погода переменчива и можем заехать в кафе - а пока мы едим и дождь пройдёт!!! Так и случилось 🤣 Но тут не о волшебстве конечно, а о профессионализме. Экскурсия с детьми прошла идеально. Очень красивое место. Потрясающая природа. Лагуна посреди озера окруженная горами - это что-то невероятное. Как на другой планете. Огромное спасибо за впечатления. Снизу прикреплю фото. Фото сделал гид на свою камеру. Спросите чем они отличаются от профессиональных? Ничем! И скинул нам отдельным файлом совершенно бесплатно! Огромное спасибо!!!

    Экскурсия шикарная получилась!!! Ездили в низкий сезон. Половина дороги лил ливень, были переживания что экскурсия неЭкскурсия шикарная получилась!!! Ездили в низкий сезон. Половина дороги лил ливень, были переживания что экскурсия неЭкскурсия шикарная получилась!!! Ездили в низкий сезон. Половина дороги лил ливень, были переживания что экскурсия неЭкскурсия шикарная получилась!!! Ездили в низкий сезон. Половина дороги лил ливень, были переживания что экскурсия не
  • М
    Марина
    14 января 2025
    Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)
    Очень насыщенная и интересная экскурсия: и пещеры, и купание в водопаде, и подъем к пещерам по почти диким джунглям - такое остается в памяти навсегда! Сабри - отличный рассказчик и организатор!
  • Е
    Евгений
    28 декабря 2024
    Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)
    Спасибо огромное за прекрасно проведенное путешествие по провинции Пханг Нга и ее удивительным пещерам, паркам, храмам и водопадам! Мы получили
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    все: занимательные истории, факты, легенды о локациях и жизни в Тайланде в целом, прекрасно распланированный маршрут с вдумчиво выбранными остановками, без толп с туристами и длительными ожиданиями, внимательное отношение ко всем участникам нашей семьи со стороны организаторов и всех встречающих нас на маршруте, рекомендации по отдыху и другим интересным местам. Причудливые дикие пейзажи национального парка, дикие обезьянки, водопады и чарующая красотой бесконечная подземная пещера в горе, а с каким радушием встретили нас на обед в домашнем селении тайца!!! Нет слов! Было все очень вкусно и атмосферно по тайски! День пролетел незаметно и познавательно! Обязательно будем рекомендовать экскурсию и нашего гида всем нашим друзьям! Спасибо Сабри, и до новых встреч! 🤝

    Спасибо огромное за прекрасно проведенное путешествие по провинции Пханг Нга и ее удивительным пещерам, паркам, храмамСпасибо огромное за прекрасно проведенное путешествие по провинции Пханг Нга и ее удивительным пещерам, паркам, храмамСпасибо огромное за прекрасно проведенное путешествие по провинции Пханг Нга и ее удивительным пещерам, паркам, храмамСпасибо огромное за прекрасно проведенное путешествие по провинции Пханг Нга и ее удивительным пещерам, паркам, храмамСпасибо огромное за прекрасно проведенное путешествие по провинции Пханг Нга и ее удивительным пещерам, паркам, храмамСпасибо огромное за прекрасно проведенное путешествие по провинции Пханг Нга и ее удивительным пещерам, паркам, храмам
  • П
    Попов
    21 ноября 2024
    Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)
    Замечательная экскурсия, любителям нетрадиционных маршрутов - рекомендую! Больше всего впечатлило путешествие по пещерной реке в провинции Пханг Нга. Мы прошли
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    (проехали на плотах) километр или около того. Русло узкое, в некоторых местах не шире метра, высоченные каменные своды, сталактиты/сталагмиты и прочий пещерный интерьер. Поехали всей семьей (детям 12, 10 и 3 года), думал жутковато будет - ан нет, даже маленькая дочь от летучих мышек и персонального фонаря оказалась в восторге)))) + Мега-активные обезьяны на выходе (детей подпускать только в присутствии взрослых, могут агрессивить!!!). Гидом у нас был Дмитрий - отличный парень, очень живо и занимательно все рассказывал. В целом - остались ооочень довольны.

    Замечательная экскурсия, любителям нетрадиционных маршрутов - рекомендую! Больше всего впечатлило путешествие по пещерной реке в провинцииЗамечательная экскурсия, любителям нетрадиционных маршрутов - рекомендую! Больше всего впечатлило путешествие по пещерной реке в провинцииЗамечательная экскурсия, любителям нетрадиционных маршрутов - рекомендую! Больше всего впечатлило путешествие по пещерной реке в провинцииЗамечательная экскурсия, любителям нетрадиционных маршрутов - рекомендую! Больше всего впечатлило путешествие по пещерной реке в провинции

Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Парки»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Као Лака - к озеру Чео Лан
  2. Пять скал и одно озеро: в нацпарк Као Сок из Као Лака (всё включено)
  3. Озеро Чео Лан - с ночёвкой в плавучей деревне (всё включено)
Сколько стоит экскурсия по Као Лаку в июле 2025
Сейчас в Као Лаке в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 540 до 1190 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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