Водная прогулка
Сказочная провинция Пханг Нга
Погрузитесь в мир тропических лесов и морских приключений в Пханг Нга. Остров Джеймса Бонда и виды с Самет Нанг Ши ждут вас
Начало: Возле вашего отеля
«Провинция Пханг Нга на машине, лодке и пешком»
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
$468 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Из Као Лака - к озеру Чео Лан
Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: утёсы, фруктовые сады и озеро Чео Лан. Уникальные тайские ритуалы и отдых в ресторане с видом на джунгли
Начало: От вашего отеля
«Небольшая подготовка к водной части маршрута на длиннохвостой лодке»
30 ноя в 07:00
1 дек в 07:00
$448 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
В стиле агента 007: к острову Джеймса Бонда
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Као Лака к знаменитому острову Джеймса Бонда. Узнайте больше о Таиланде и насладитесь природными красотами
1 дек в 08:30
2 дек в 08:30
$700 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «На лодке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Као Лаке
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Као Лаку в ноябре 2025
Сейчас в Као Лаке в категории "На лодке" можно забронировать 3 экскурсии от 448 до 700. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Као Лаке на 2025 год на лодке, 5 ⭐ отзывов, цены от $448. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь