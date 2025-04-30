Водная прогулка
Тур на Симиланские острова из Као Лака
Путешествие на Симиланские острова подарит вам незабываемые впечатления: от снорклинга до отдыха на белоснежных пляжах и знакомства с морскими обитателями
Начало: Возле вашего отеля
«На морской прогулке вы полюбуетесь красотой природного заповедника и разнообразием красок подводного мира»
Расписание: ежедневно в 08:00
20 сен в 08:00
21 сен в 08:00
$150 за человека
Водная прогулка
Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
Забраться в дикую пещеру, побывать на острове Джеймса Бонда и заглянуть в гости к морским цыганам
Начало: У вашего отеля
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
$385 за всё до 6 чел.
10%
Водная прогулка
Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)
Исследовать слоновью пещеру, подняться к Золотой пагоде, покормить обезьян и прокатиться на каноэ
Начало: На ресепшене вашего отеля
$540
$600 за всё до 2 чел.
- ППолина30 апреля 2025Спасибо большое за эту экскурсию! Нам очень повезло с гидом! Мы приплывали на все острова одними из первых, и была возможность все сфотографировать без толпы туристов! Во время снорклинга нам даже черепаху смогли показать
- ААнастасия2 апреля 2025Все прошло отлично. Сабри очень внимательный и ответственный гид. Организовано все хорошо и четко. Можно смело рекомендовать.
- ННаталья17 марта 2025Симиланские острова (белый песок, лазурная вода, маленькие острова с дикими зарослями, кораллы с разноцветными рыбками) - это посещение мест, которые
- AAndrey16 марта 202515 марта 2025 съездили на экскурсию Семиланские острова. Все очень понравилось, от организации экскурсии до ее проведения. Тимуру спасибо большое
- ННаталья25 февраля 2025Прекрасно организованная экскурсия. Все четко по времени, без заминок. Ожидания оправданы. Прекрасные Семиланские острова. Достаточно свободного времени, поездка не затянута,
- ООльга12 февраля 2025Спасибо организаторам за прекрасную экскурсию! Все максимально комфортно, интересно и весело. Отличный трансфер! Комфортабельный автомобиль прибыл в отель в указанное
- ООксана14 января 2025Одна из самых лучших и запоминающихся экскурсий на Пхукете! Посетили много красивых мест, самая красивая смотровая площадка, мангровая роща, остров
- ООльга8 января 2025Вчера вернулась из увлекательного путешествия, организованного Тимуром. Хочу поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность за прекрасно проведённое время.
Поездка оказалась просто
- ДДмитрий21 ноября 2024После экскурсии, гид в добровольно-принудительной форме сказал что нужно всем скинуться по 100-120 бат на чаевые. С учётом того, что гид ничего не рассказывал, лично мне это очень не понравилось!
- РРоман6 ноября 2024Отлично организованная поездка. Не ждите долгих рассказов гида - либо вы едете на катамаране и моторы гудят так, что ничего
