Экспедиция в недра Краби без рюкзаков и палаток

Открыть геолого-минералогические чудеса Таиланда - и увидеть места, куда редко заходят туристы
Кто-то называет это походами за сталактитами и сталагмитами, кто-то — минералогическими экспедициями.

В сопровождении профессиональных гидов и тайских проводников вы пройдёте по редким тропам, что доступны лишь немногим, побываете в пещерах с кварцем, полюбуетесь подземным озером и откроете для себя природное богатство провинции Краби.
Экспедиция в недра Краби без рюкзаков и палаток© Елена
Экспедиция в недра Краби без рюкзаков и палаток© Елена
Экспедиция в недра Краби без рюкзаков и палаток© Елена

Описание экскурсии

В программе нашей экспедиции:

  • территория национального парка Тан Боккарани
  • треккинг в малую пещеру, где добывают кварц
  • необычный комплекс в виде коленопреклонённого слона — здесь живут монахи, добывающие и обрабатывающие кварц
  • прогулка по большой пещере с подземным озером и множеством залов
  • тропа в мангровом лесу
  • купание в лагунах с кристально чистой водой
  • монастырь, где кельи монахов расположены в скалах

Как это будет

Будем перемещаться между локациями на комфортабельном автомобиле, делать остановки и уходить на экспедиционные маршруты. Самый продолжительный треккинг займёт около 50 минут, два других — короче и легче по нагрузке.

Кому подойдёт

Интересно будет взрослым и детям от 7 лет. Специальная подготовка не нужна, но вы должны быть способны подниматься и спускаться на высоту примерно второго и третьего этажей.

Организационные детали

  • В стоимость включено: удобный трансфер, входные билеты в храмовый комплекс и сборы, снаряжение — каски и фонарики
  • Дополнительные расходы: билеты в пещеру — по 200 бат ($6) за третьего и четвёртого путешественника; обед и личные покупки — по желанию
  • Приключение можно дополнить купанием в минеральном озере в диких джунглях и прогулкой на каноэ по лагунам мангрового леса — детали уточняйте в переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов на Краби
Провели экскурсии для 186 туристов
Руководители собственной компании: Ростислав — журналист, инструктор по дайвингу и фридайвингу, Елена — доцент, кандидат наук. Много лет живём и работаем на Пхукете. В нашем профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете, Германии, Таиланде. Мы предлагаем десятки авторских маршрутов, экскурсий, сафари, дайвинг, продолжая совершенствовать содержательность и уникальность маршрутов.

