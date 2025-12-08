Кто-то называет это походами за сталактитами и сталагмитами, кто-то — минералогическими экспедициями. В сопровождении профессиональных гидов и тайских проводников вы пройдёте по редким тропам, что доступны лишь немногим, побываете в пещерах с кварцем, полюбуетесь подземным озером и откроете для себя природное богатство провинции Краби.

Описание экскурсии

В программе нашей экспедиции:

территория национального парка Тан Боккарани

треккинг в малую пещеру, где добывают кварц

необычный комплекс в виде коленопреклонённого слона — здесь живут монахи, добывающие и обрабатывающие кварц

прогулка по большой пещере с подземным озером и множеством залов

тропа в мангровом лесу

купание в лагунах с кристально чистой водой

монастырь, где кельи монахов расположены в скалах

Как это будет

Будем перемещаться между локациями на комфортабельном автомобиле, делать остановки и уходить на экспедиционные маршруты. Самый продолжительный треккинг займёт около 50 минут, два других — короче и легче по нагрузке.

Кому подойдёт

Интересно будет взрослым и детям от 7 лет. Специальная подготовка не нужна, но вы должны быть способны подниматься и спускаться на высоту примерно второго и третьего этажей.

Организационные детали