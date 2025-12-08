Кто-то называет это походами за сталактитами и сталагмитами, кто-то — минералогическими экспедициями.
В сопровождении профессиональных гидов и тайских проводников вы пройдёте по редким тропам, что доступны лишь немногим, побываете в пещерах с кварцем, полюбуетесь подземным озером и откроете для себя природное богатство провинции Краби.
Описание экскурсии
В программе нашей экспедиции:
- территория национального парка Тан Боккарани
- треккинг в малую пещеру, где добывают кварц
- необычный комплекс в виде коленопреклонённого слона — здесь живут монахи, добывающие и обрабатывающие кварц
- прогулка по большой пещере с подземным озером и множеством залов
- тропа в мангровом лесу
- купание в лагунах с кристально чистой водой
- монастырь, где кельи монахов расположены в скалах
Как это будет
Будем перемещаться между локациями на комфортабельном автомобиле, делать остановки и уходить на экспедиционные маршруты. Самый продолжительный треккинг займёт около 50 минут, два других — короче и легче по нагрузке.
Кому подойдёт
Интересно будет взрослым и детям от 7 лет. Специальная подготовка не нужна, но вы должны быть способны подниматься и спускаться на высоту примерно второго и третьего этажей.
Организационные детали
- В стоимость включено: удобный трансфер, входные билеты в храмовый комплекс и сборы, снаряжение — каски и фонарики
- Дополнительные расходы: билеты в пещеру — по 200 бат ($6) за третьего и четвёртого путешественника; обед и личные покупки — по желанию
- Приключение можно дополнить купанием в минеральном озере в диких джунглях и прогулкой на каноэ по лагунам мангрового леса — детали уточняйте в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов на Краби
Провели экскурсии для 186 туристов
Руководители собственной компании: Ростислав — журналист, инструктор по дайвингу и фридайвингу, Елена — доцент, кандидат наук. Много лет живём и работаем на Пхукете. В нашем профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете, Германии, Таиланде. Мы предлагаем десятки авторских маршрутов, экскурсий, сафари, дайвинг, продолжая совершенствовать содержательность и уникальность маршрутов.
Входит в следующие категории Краби
