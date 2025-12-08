Мы приглашаем вас в удивительный храм, куда редко добираются туристы. Мы долго разведывали особенные места — и теперь можем организовать это уникальное путешествие. Монахи проведут для вас свадебный обряд, ритуал на удачу или дадут благословение.
Всё, что вы испытаете, будет непохоже на привычные впечатления от Таиланда, даже если вы бывали в Королевстве десятки раз.
Всё, что вы испытаете, будет непохоже на привычные впечатления от Таиланда, даже если вы бывали в Королевстве десятки раз.
Описание экскурсии
Вы посетите храм в виде коленопреклоненного слона. Монахи храма проведут для вас церемонию на выбор: это будет свадебный обряд, ритуал на удачу и благополучие, благословение от монахов перед важным событием или новосельем.
Например, вы можете:
- пройти свадебную церемонию Сангкатан: пара садится перед старшим монахом, который читает пожелания. Затем молодые выливают воду из кувшинчика в чашу, избавляясь от страданий. Монах благословляет обручальные кольца (или иное) и дарит подарки
- улучшить карму для счастливой жизни. Это возможно разными способами — выпустив рыбу в реку или птиц из клеток, раздав деньги детям или оставив вклад на развитие храма
- получить благословение через священную нить сай син, утренние молитвы и подношения
Завершим церемонию фото- и видеосъёмкой — при желании в традиционных тайских праздничных костюмах. После мы предложим кафе или ресторан, где вы отметите это особенное событие.
Организационные детали
- Трансфер из отеля и обратно входит в стоимость экскурсии. Возможен выезд с острова Пхукет, провинций Пханг Нга, Као Лака — подробности уточняйте в переписке
- Нужную вам церемонию мы обговорим заранее
- В стоимость входят тайские костюмы для взрослых и детей для использования на церемонии
- Обратите внимание: в случае форс-мажора (например, строительных работ) мы оставляем за собой право предложить другой храмовый комплекс, согласовав изменения с вами
- Вас будет сопровождать русскоговорящий гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Фото- и видеосъёмка по желанию (стоимость обсуждается дополнительно)
- Депозит за использование костюмов на церемонии. Вы также можете взять костюмы в аренду самостоятельно на рынках, рядом с которыми расположен ваш отель
- Личные расходы (питание, подаяние монахам, пожертвование храму)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов на Краби
Провели экскурсии для 186 туристов
Руководители собственной компании: Ростислав — журналист, инструктор по дайвингу и фридайвингу, Елена — доцент, кандидат наук. Много лет живём и работаем на Пхукете. В нашем профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете, Германии, Таиланде. Мы предлагаем десятки авторских маршрутов, экскурсий, сафари, дайвинг, продолжая совершенствовать содержательность и уникальность маршрутов.
Входит в следующие категории Краби
Похожие экскурсии из Краби
Мини-группа
до 9 чел.
Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
Познакомиться с добродушными животными и подняться на вершину красивейшего водопада Краби
Начало: У вашего отеля в Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 дек в 08:30
$73 за человека
Водная прогулка
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Отправляйтесь на увлекательное приключение к островам Краби. Вас ждут песчаные пляжи, уникальные скалы и незабываемый снорклинг среди морских обитателей
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 дек в 08:30
$40 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Краби в отель или обратно
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 16:00
Завтра в 00:00
$35 за всё до 3 чел.