Мы приглашаем вас в удивительный храм, куда редко добираются туристы. Мы долго разведывали особенные места — и теперь можем организовать это уникальное путешествие. Монахи проведут для вас свадебный обряд, ритуал на удачу или дадут благословение. Всё, что вы испытаете, будет непохоже на привычные впечатления от Таиланда, даже если вы бывали в Королевстве десятки раз.

Описание экскурсии

Вы посетите храм в виде коленопреклоненного слона. Монахи храма проведут для вас церемонию на выбор: это будет свадебный обряд, ритуал на удачу и благополучие, благословение от монахов перед важным событием или новосельем.

Например, вы можете:

пройти свадебную церемонию Сангкатан: пара садится перед старшим монахом, который читает пожелания. Затем молодые выливают воду из кувшинчика в чашу, избавляясь от страданий. Монах благословляет обручальные кольца (или иное) и дарит подарки

улучшить карму для счастливой жизни. Это возможно разными способами — выпустив рыбу в реку или птиц из клеток, раздав деньги детям или оставив вклад на развитие храма

получить благословение через священную нить сай син, утренние молитвы и подношения

Завершим церемонию фото- и видеосъёмкой — при желании в традиционных тайских праздничных костюмах. После мы предложим кафе или ресторан, где вы отметите это особенное событие.

Организационные детали

Трансфер из отеля и обратно входит в стоимость экскурсии. Возможен выезд с острова Пхукет, провинций Пханг Нга, Као Лака — подробности уточняйте в переписке

Нужную вам церемонию мы обговорим заранее

В стоимость входят тайские костюмы для взрослых и детей для использования на церемонии

Обратите внимание: в случае форс-мажора (например, строительных работ) мы оставляем за собой право предложить другой храмовый комплекс, согласовав изменения с вами

Вас будет сопровождать русскоговорящий гид из нашей команды

