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Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Посмотреть на 3000-летние наскальные рисунки в пещерах национального парка Танбоке Хорани можно только во время сплава по реке Кхлонг Тапрунг.

Вы встретитесь с гидом в рыбацкой деревне Бан Бор Тор, он поможет вам подобрать снаряжение.

Вы отправитесь в путешествие по реке между скалами и зарослями мангровых лесов на каяках.

Каждая остановка — пещера с первобытными рисунками и свисающими со сводов сталактитами и сталагмитами.

В финале поездки вы пообедаете в ресторане национальной кухни 🥧.
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Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)

Что вы увидите

  • Деревня Бан Бор Тор
  • Пещера с наскальными рисунками Там Пи Хуа То
  • Пещера Там Лот
  • Мангровые заросли
Экскурсия начинается от причала Бор Тор, откуда на каноэ туристы отправляются в путь, пролегающий через живописные мангровые заросли.
Ban Bor Thor - небольшая рыбацкая деревушка, расположенная в национальном парке 🌳 Than Bok Khorani National Park, в котором есть сложная система рек, заливов и известняковых пещер. Деревня является одним из самых ранних мест человеческой оккупации в Таиланде и богата археологическими сокровищами, артефактами и пещерными рисунками. Во многие из этих пещер можно попасть только на каяке.
В маршруте Вас ждет захватывающая дух пещера, Tham Lot, сквозь которую нужно будет проплыть. С потолка свисают тысячелетние сталактиты и сталагмиты, так и наровя коснуться Вас за голову. Не бойтесь, уровень воды в пещере не пребывает - поэтому путешествие гарантируется безопасным!
Пещера Pee Hua Toh, ходит легенда, что эта пещера возникла около 2000 - 3000 лет назад. В ней есть доисторические настенные росписи, что свидетельствует о проживании здесь древних людей, не имеющих письменности и алфавита. Всего в пещере более 200 изображений, но самым "популярным" из них является рисунок мифического животного, похожего на сочетание зебры и прямоходячего барашка. Именно такой символ взяла себе провинция Ао Люк и изготовила множество скульптур, встречающихся на территории всей провинции. Также, сообщалось, что здесь были найдены черепа людей, поэтому пещеру прозвали «Pee Hua Toh», что дословно означает «Призрачная пещера».
Лодская пещера Север (Tam Lod Nuea) - единственная пещера под открытым небом. Попасть в нее можно исключительно на каяке и в сопровождении опытного гида т. к. путь настолько запутан, что можно легко заблудиться.
После насыщенно путешествия Вас будет ждать обед на причале, в Тайском ресторане.

Программа:

    08:30 Трансфер из отеля
    10:00 Прибытие в деревню Бан Бор Тор
    10:30 Знакомство с гидом; подбор снаряжения
    10:40 Каякинг по живописным мангровым зарослям
    12:00 Обед в Тайском ресторане
    12:30 Трансфер в отель
    Что входит
    • Трансфер из / до отеля
    • Аренда оборудования (каяк)
    • Питьевая вода
    • Обед (тайская кухня)
    • Страховка от несчастных случаев
    • Услуги англоговорящего гида
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель в провинции Краби
    Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
    Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
    Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
    Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
    Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
    Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Krabi S.
    Krabi S.
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