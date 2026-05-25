Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить он поможет вам подобрать снаряжение. Вы отправитесь в путешествие по реке между скалами и зарослями мангровых лесов на каяках.



Каждая остановка — пещера с первобытными рисунками и свисающими со сводов сталактитами и сталагмитами. В финале поездки вы пообедаете в ресторане национальной кухни. Посмотреть на 3000-летние наскальные рисунки в пещерах национального парка Танбоке Хорани можно только во время сплава по реке Кхлонг Тапрунг. Вы встретитесь с гидом в рыбацкой деревне Бан Бор Тор, 4.8 5 отзывов

Krabi Ваш гид на Краби Задать вопрос Групповая экскурсия 2000 ฿ за человека 4.8 5 отзывов 🇷🇺 русский 5 часов 1-9 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Экскурсия начинается от причала Бор Тор, откуда на каноэ туристы отправляются в путь, пролегающий через живописные мангровые заросли. Ban Bor Thor - небольшая рыбацкая деревушка, расположенная в национальном парке Than Bok Khorani National Park, в котором есть сложная система рек, заливов и известняковых пещер. Деревня является одним из самых ранних мест человеческой оккупации в Таиланде и богата археологическими сокровищами, артефактами и пещерными рисунками. Во многие из этих пещер можно попасть только на каяке. В маршруте Вас ждет захватывающая дух пещера, Tham Lot, сквозь которую нужно будет проплыть. С потолка свисают тысячелетние сталактиты и сталагмиты, так и наровя коснуться Вас за голову. Не бойтесь, уровень воды в пещере не пребывает - поэтому путешествие гарантируется безопасным! Пещера Pee Hua Toh, ходит легенда, что эта пещера возникла около 2000 - 3000 лет назад. В ней есть доисторические настенные росписи, что свидетельствует о проживании здесь древних людей, не имеющих письменности и алфавита. Всего в пещере более 200 изображений, но самым "популярным" из них является рисунок мифического животного, похожего на сочетание зебры и прямоходячего барашка. Именно такой символ взяла себе провинция Ао Люк и изготовила множество скульптур, встречающихся на территории всей провинции. Также, сообщалось, что здесь были найдены черепа людей, поэтому пещеру прозвали «Pee Hua Toh», что дословно означает «Призрачная пещера». Лодская пещера Север (Tam Lod Nuea) - единственная пещера под открытым небом. Попасть в нее можно исключительно на каяке и в сопровождении опытного гида т. к. путь настолько запутан, что можно легко заблудиться. После насыщенно путешествия Вас будет ждать обед на причале, в Тайском ресторане. Программа: 08:30 Трансфер из отеля 10:00 Прибытие в деревню Бан Бор Тор 10:30 Знакомство с гидом; подбор снаряжения 10:40 Каякинг по живописным мангровым зарослям 12:00 Обед в Тайском ресторане 12:30 Трансфер в отель

Каждый день, в 08:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Деревня Бан Бор Тор

Пещера с наскальными рисунками Там Пи Хуа То

Пещера Там Лот

Мангровые заросли Что включено Трансфер из / до отеля

Услуги англоговорящего гида

Аренда оборудования (каяк)

Страховка от несчастных случаев

Обед (тайская кухня)

Питьевая вода Место начала и завершения? Ваш отель в провинции Краби Когда и сколько длится? Когда: Каждый день, в 08:30 Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.