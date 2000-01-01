Экскурсия начинается от причала Бор Тор, откуда на каноэ туристы отправляются в путь, пролегающий через живописные мангровые заросли.

Ban Bor Thor - небольшая рыбацкая деревушка, расположенная в национальном парке 🌳 Than Bok Khorani National Park, в котором есть сложная система рек, заливов и известняковых пещер. Деревня является одним из самых ранних мест человеческой оккупации в Таиланде и богата археологическими сокровищами, артефактами и пещерными рисунками. Во многие из этих пещер можно попасть только на каяке.

В маршруте Вас ждет захватывающая дух пещера, Tham Lot, сквозь которую нужно будет проплыть. С потолка свисают тысячелетние сталактиты и сталагмиты, так и наровя коснуться Вас за голову. Не бойтесь, уровень воды в пещере не пребывает - поэтому путешествие гарантируется безопасным!

Пещера Pee Hua Toh, ходит легенда, что эта пещера возникла около 2000 - 3000 лет назад. В ней есть доисторические настенные росписи, что свидетельствует о проживании здесь древних людей, не имеющих письменности и алфавита. Всего в пещере более 200 изображений, но самым "популярным" из них является рисунок мифического животного, похожего на сочетание зебры и прямоходячего барашка. Именно такой символ взяла себе провинция Ао Люк и изготовила множество скульптур, встречающихся на территории всей провинции. Также, сообщалось, что здесь были найдены черепа людей, поэтому пещеру прозвали «Pee Hua Toh», что дословно означает «Призрачная пещера».

Лодская пещера Север (Tam Lod Nuea) - единственная пещера под открытым небом. Попасть в нее можно исключительно на каяке и в сопровождении опытного гида т. к. путь настолько запутан, что можно легко заблудиться.

После насыщенно путешествия Вас будет ждать обед на причале, в Тайском ресторане.

Программа:

08:30 Трансфер из отеля

10:00 Прибытие в деревню Бан Бор Тор

10:30 Знакомство с гидом; подбор снаряжения

10:40 Каякинг по живописным мангровым зарослям

12:00 Обед в Тайском ресторане

12:30 Трансфер в отель