Посмотреть на 3000-летние наскальные рисунки в пещерах национального парка Танбоке Хорани можно только во время сплава по реке Кхлонг Тапрунг. Вы встретитесь с гидом в рыбацкой деревне Бан Бор Тор,
Описание экскурсииЭкскурсия начинается от причала Бор Тор, откуда на каноэ туристы отправляются в путь, пролегающий через живописные мангровые заросли. Ban Bor Thor - небольшая рыбацкая деревушка, расположенная в национальном парке Than Bok Khorani National Park, в котором есть сложная система рек, заливов и известняковых пещер. Деревня является одним из самых ранних мест человеческой оккупации в Таиланде и богата археологическими сокровищами, артефактами и пещерными рисунками. Во многие из этих пещер можно попасть только на каяке. В маршруте Вас ждет захватывающая дух пещера, Tham Lot, сквозь которую нужно будет проплыть. С потолка свисают тысячелетние сталактиты и сталагмиты, так и наровя коснуться Вас за голову. Не бойтесь, уровень воды в пещере не пребывает - поэтому путешествие гарантируется безопасным! Пещера Pee Hua Toh, ходит легенда, что эта пещера возникла около 2000 - 3000 лет назад. В ней есть доисторические настенные росписи, что свидетельствует о проживании здесь древних людей, не имеющих письменности и алфавита. Всего в пещере более 200 изображений, но самым "популярным" из них является рисунок мифического животного, похожего на сочетание зебры и прямоходячего барашка. Именно такой символ взяла себе провинция Ао Люк и изготовила множество скульптур, встречающихся на территории всей провинции. Также, сообщалось, что здесь были найдены черепа людей, поэтому пещеру прозвали «Pee Hua Toh», что дословно означает «Призрачная пещера». Лодская пещера Север (Tam Lod Nuea) - единственная пещера под открытым небом. Попасть в нее можно исключительно на каяке и в сопровождении опытного гида т. к. путь настолько запутан, что можно легко заблудиться. После насыщенно путешествия Вас будет ждать обед на причале, в Тайском ресторане. Программа: 08:30 Трансфер из отеля 10:00 Прибытие в деревню Бан Бор Тор 10:30 Знакомство с гидом; подбор снаряжения 10:40 Каякинг по живописным мангровым зарослям 12:00 Обед в Тайском ресторане 12:30 Трансфер в отель
Каждый день, в 08:30
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Бан Бор Тор
- Пещера с наскальными рисунками Там Пи Хуа То
- Пещера Там Лот
- Мангровые заросли
Что включено
- Трансфер из / до отеля
- Услуги англоговорящего гида
- Аренда оборудования (каяк)
- Страховка от несчастных случаев
- Обед (тайская кухня)
- Питьевая вода
Место начала и завершения?
Ваш отель в провинции Краби
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, в 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Были в начале апреля 2026.
Потрясающая экскурсия!
1) комфортабельный трансфер от отеля 10/10 2) отличный, дружелюбный англоговорящий гид, причем для Тая хорошо говорит по-английски 3) 2 части экскурсии с перерывом на вкусный
Потрясающая экскурсия!
1) комфортабельный трансфер от отеля 10/10 2) отличный, дружелюбный англоговорящий гид, причем для Тая хорошо говорит по-английски 3) 2 части экскурсии с перерывом на вкусный
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С
Понравилась чёткая организация: трансфер, проведение каякинга, обед.
Спасибо большое!!!
Спасибо большое!!!
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Л
Лучшая экскурсия которая возможна га Краби. Ни один пляж не сравнится с этими скалами и первобытной красотой.
На каяках каталась в первый раз,но гид доходчиво все обьяснил и могла лицезреть все красоты данной экскурсии.
На каяках каталась в первый раз,но гид доходчиво все обьяснил и могла лицезреть все красоты данной экскурсии.
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Л
Лучшая экскурсия которая возможна га Краби. Ни один пляж не сравнится с этими скалами и первобытной красотой.
На каяках каталась в первый раз,но гид доходчиво все обьяснил и могла лицезреть все красоты данной экскурсии.
На каяках каталась в первый раз,но гид доходчиво все обьяснил и могла лицезреть все красоты данной экскурсии.
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В
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