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Каякинг по затопленному лесу

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Во время получасовой прогулки на каяках вы увидите затопленный лес 🌳, деревья в котором растут прямо из воды.

Программа подходит даже для новичков: опытный инструктор научит вас управлять каяком.

После экскурсии 🧭 вы сможете искупаться.

Аренда оборудования и услуги инструктора входят в стоимость экскурсии.
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Каякинг по затопленному лесу
Каякинг по затопленному лесу

Что вы увидите

  • Затопленный лес
Каякинг — это самостоятельное путешествие на пластмассовой, двухместной лодке ⚓ между островов и деревьев, растущих прямо из воды.
Прекрасная возможность освоить новый вид транспорта – каяк. Простой маршрут проходит по затопленному лесу 🌲 и кристально чистой воде. В конце пути Вас ждет удивительное зрелище – магический бассейн с расщелиной, из которой поднимаются множество пузырьков. Большой плюс этой экскурсии 🧭 в том, что до места проведения ехать всего 15 минут!
Управлять каяком совершенно не сложно, но спустя несколько часов гребли и постоянного нахождения в одном и том же положении, устает спина, руки и пресс. Каякинг в Краби — это очень полезно. В данном виде приключения одни плюсы.

Программа:

    08:30 09:00– Трансфер из отеля
    09:15 – Прибытие на пирс
    09:30 – Краткий инструктаж; выдача оборудования
    10:00 – каякинг по затопленному лесу в сопровождении гида; купание в кристально чистой лагуне
    11:30 Трансфер в отель
    Что входит
    • Трансфер из / до отеля
    • Аренда оборудования (каяк)
    • Питьевая вода
    • Страховка от несчастных случаев
    • Услуги гида
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель в провинции Краби
    Каякинг по затопленному лесу
    Каякинг по затопленному лесу
    Каякинг по затопленному лесу
    Каякинг по затопленному лесу
    Каякинг по затопленному лесу
    Каякинг по затопленному лесу

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Krabi S.
    Krabi S.
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