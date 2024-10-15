Во время получасовой прогулки на каяках вы увидите затопленный лес, деревья в котором растут прямо из воды. Программа подходит даже для новичков: опытный инструктор научит вас управлять каяком. После экскурсии вы сможете искупаться. Аренда оборудования и услуги инструктора входят в стоимость экскурсии.
Описание экскурсииКаякинг — это самостоятельное путешествие на пластмассовой, двухместной лодке между островов и деревьев, растущих прямо из воды. Прекрасная возможность освоить новый вид транспорта – каяк. Простой маршрут проходит по затопленному лесу и кристально чистой воде. В конце пути Вас ждет удивительное зрелище – магический бассейн с расщелиной, из которой поднимаются множество пузырьков. Большой плюс этой экскурсии в том, что до места проведения ехать всего 15 минут! Управлять каяком совершенно не сложно, но спустя несколько часов гребли и постоянного нахождения в одном и том же положении, устает спина, руки и пресс. Каякинг в Краби — это очень полезно. В данном виде приключения одни плюсы. Программа: 08:30 09:00– Трансфер из отеля 09:15 – Прибытие на пирс 09:30 – Краткий инструктаж; выдача оборудования 10:00 – каякинг по затопленному лесу в сопровождении гида; купание в кристально чистой лагуне 11:30 Трансфер в отель
Каждый день, в 08:30 и в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из / до отеля
- Аренда оборудования (каяк)
- Питьевая вода
- Страховка от несчастных случаев
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Ваш отель в провинции Краби
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, в 08:30 и в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Все организовано четко. Про экскурсию написано, что справятся даже новички. Это верно. Но девушкам надо обязательно в паре с мужчиной отправляться на каяке. Чтобы грести, нужна мужская сила. В озере покупались. Действительно, вода бодрит. Ну, если честно, то прям холодная. Природа поражает своей красотой. В отель доставили оперативно. Локация находитмя в 10 мин от нашего отеля, Krabi La Playa.
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