Каякинг — это самостоятельное путешествие на пластмассовой, двухместной лодке ⚓ между островов и деревьев, растущих прямо из воды.

Прекрасная возможность освоить новый вид транспорта – каяк. Простой маршрут проходит по затопленному лесу 🌲 и кристально чистой воде. В конце пути Вас ждет удивительное зрелище – магический бассейн с расщелиной, из которой поднимаются множество пузырьков. Большой плюс этой экскурсии 🧭 в том, что до места проведения ехать всего 15 минут!

Управлять каяком совершенно не сложно, но спустя несколько часов гребли и постоянного нахождения в одном и том же положении, устает спина, руки и пресс. Каякинг в Краби — это очень полезно. В данном виде приключения одни плюсы.

Программа:

08:30 09:00– Трансфер из отеля

09:15 – Прибытие на пирс

09:30 – Краткий инструктаж; выдача оборудования

10:00 – каякинг по затопленному лесу в сопровождении гида; купание в кристально чистой лагуне

11:30 Трансфер в отель