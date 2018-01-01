Самые знаменитые острова провинции Краби – острова Пхи – Пхи (Phi Phi Islands). Экскурсия ⛳ на острова Пхи –Пхи входит в топ 5 самых любимых экскурсий среди гостей. Откуда же такой интерес?

Во первых, здесь снимался знаменитый американский фильм 🎥 «Пляж», где в главной роли был красавчик Леонардо Ди Каприо. Все считают своим долгом посетить ту самую бухту Майю Бей, где жил и прятался от социума Лео. Интересный факт: белоснежный песочек, напоминающий муку, здесь был не всегда. Его завезли специально для съемки этого фильма, тем самым погубив редкий вид моллюсков, а вместе с ним и редкий вид птиц. За такую потерю власти Королевства Таиланд отсудили у голливудской кинокомпании шесть миллионов долларов 💵 на восстановление острова.

1 июня 2018 года бухта Maya Bay, по решению Правительства Таиланда, была закрыта для восстановления природы. Предположительно, что снова высадиться на пляж 🏖️ можно будет в июне 2021 года. Однако, наслаждаться видом на залив никто не запрещал. Во время экскурсии 🧭 мы максимально близко подплывем к "местной достопримечательности" и сделаем потрясающие фото на память!

Во вторых, острова Пхи – Пхи состоят из шести островов, которые действительно могут похвалиться своей неповторимой красотой.

Во время нашей экскурсии на острова Phi Phi мы посетим остров 🏝️ Bamboo, знаменитую бухту Maya Bay, остров Пхи Пхи Дон (единственный остров с цивилизацией и инфраструктурой), "Пещеру Викингов" и лагуну Пхи Пхи Лей.

После посещения бухты перед нами откроется потрясающая скала с пещерой, местные называют ее “Viking Cave” (Пещера Викингов). Тайцы сочинили интересную, но малоправдивую историю 📖 о жизни викингов здесь много много лет назад. Сейчас эта пещера – дом для ласточек, чьи гнезда собирают для использования в китайской медицине.

Остановка на снорклинг вблизи острова Пхи Пхи Дон. По праву считается самым лучшим местом для знакомства с подводным миром: чистейшая вода и разнообразие морских обитателей, а иногда даже есть возможность увидеть черепаху!

Единственный остров в цивилизацией - Пхи Пхи Дон. Жизнь здесь просто бурлит и днем и ночью: большое количество ресторанов, кафе, ночных баров; отелей; хостелов и всевозможных мест с развлечениями. В одном из ресторанов с тайской кухней нас ждет сытный обед из риса, курицы и овощей.

Плывем дальше и попадаем на необитаемый остров Бамбу (Bamboo Island). Гости из России упорно называют его остров Баунти. Не будем спорить, ведь он действительно похож на остров из рекламы, на который многие мечтают попасть хоть на минутку. У нас будет целый час времени для принятие солнечных ванн и купания в лазурной воде. На катере гид предложит Вам свежие фрукты: арбузы, манго и ананасы.

Немного уставшие, но наполненные эмоциями и впечатлениями мы отправляемся в Краби.