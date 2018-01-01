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Экскурсия на райские острова Пхи Пхи

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Райские острова Пхи Пхи неизменно привлекают туристов кристально чистой водой и белоснежными пляжами.

На восьмичасовой экскурсии 🧭 вы увидите известную по фильму «Пляж» бухту Майа Бей, изумрудную лагуну Пиле, которая по легенде омолаживает тело, а также райский остров 🏝️ Бамбу и пещеру Викингов.

Если захотите, сможете поплавать или заняться снорклингом у одного из островов.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $55 за человека

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Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи

Что вы увидите

  • Архипелаг островов Пхи - Пхи
  • Пещера викингов
  • Изумрудная лагуна Пи Лей
  • Знаменитая бухта Майа Бей
  • Райский остров "Бамбу"
  • Пляж с обезьянами
Самые знаменитые острова провинции Краби – острова Пхи – Пхи (Phi Phi Islands). Экскурсия ⛳ на острова Пхи –Пхи входит в топ 5 самых любимых экскурсий среди гостей. Откуда же такой интерес?
Во первых, здесь снимался знаменитый американский фильм 🎥 «Пляж», где в главной роли был красавчик Леонардо Ди Каприо. Все считают своим долгом посетить ту самую бухту Майю Бей, где жил и прятался от социума Лео. Интересный факт: белоснежный песочек, напоминающий муку, здесь был не всегда. Его завезли специально для съемки этого фильма, тем самым погубив редкий вид моллюсков, а вместе с ним и редкий вид птиц. За такую потерю власти Королевства Таиланд отсудили у голливудской кинокомпании шесть миллионов долларов 💵 на восстановление острова.
1 июня 2018 года бухта Maya Bay, по решению Правительства Таиланда, была закрыта для восстановления природы. Предположительно, что снова высадиться на пляж 🏖️ можно будет в июне 2021 года. Однако, наслаждаться видом на залив никто не запрещал. Во время экскурсии 🧭 мы максимально близко подплывем к "местной достопримечательности" и сделаем потрясающие фото на память!
Во вторых, острова Пхи – Пхи состоят из шести островов, которые действительно могут похвалиться своей неповторимой красотой.
Во время нашей экскурсии на острова Phi Phi мы посетим остров 🏝️ Bamboo, знаменитую бухту Maya Bay, остров Пхи Пхи Дон (единственный остров с цивилизацией и инфраструктурой), "Пещеру Викингов" и лагуну Пхи Пхи Лей.
После посещения бухты перед нами откроется потрясающая скала с пещерой, местные называют ее “Viking Cave” (Пещера Викингов). Тайцы сочинили интересную, но малоправдивую историю 📖 о жизни викингов здесь много много лет назад. Сейчас эта пещера – дом для ласточек, чьи гнезда собирают для использования в китайской медицине.
Остановка на снорклинг вблизи острова Пхи Пхи Дон. По праву считается самым лучшим местом для знакомства с подводным миром: чистейшая вода и разнообразие морских обитателей, а иногда даже есть возможность увидеть черепаху!
Единственный остров в цивилизацией - Пхи Пхи Дон. Жизнь здесь просто бурлит и днем и ночью: большое количество ресторанов, кафе, ночных баров; отелей; хостелов и всевозможных мест с развлечениями. В одном из ресторанов с тайской кухней нас ждет сытный обед из риса, курицы и овощей.
Плывем дальше и попадаем на необитаемый остров Бамбу (Bamboo Island). Гости из России упорно называют его остров Баунти. Не будем спорить, ведь он действительно похож на остров из рекламы, на который многие мечтают попасть хоть на минутку. У нас будет целый час времени для принятие солнечных ванн и купания в лазурной воде. На катере гид предложит Вам свежие фрукты: арбузы, манго и ананасы.
Немного уставшие, но наполненные эмоциями и впечатлениями мы отправляемся в Краби.
Что входит
  • Трансфер из / до отеля
  • Путешествие на скоростном катере
  • Оборудование для снорклинга спасательные жилеты
  • Питьевая вода
  • Свежие фрукты
  • Обед ( Тайская кухня)
  • Услуги англоговорящего гида
  • Страховка от несчастных случаев
Что не входит
  • Вход в национальный парк (400 бат - взрослый 200 бат - детский)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в провинции Краби
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Krabi S.
Krabi S.
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