Нас часто просят показать Тайланд «изнутри»…

Что же особенного в стране улыбок?

Конечно же религия! Большая часть жителей страны — буддисты и очень трепетно к ней относятся.

Жители Тайланда не ходят в храмы для того, чтобы покаяться перед Буддой, попросить его защиты или избавления от болезней. Кому каятся — Бога не существует, а Будда обычный человек, такой же как они и не может даровать земные или духовные блага. Всё это только в наших руках.

Религия Тайланда для обычных мирян предоставляет несколько правил. Они должны помочь счастливо прожить жизнь и в будущем достичь просветления посредством медитаций и других эзотерических техник (которые практикуют монахи, живущие в монастырях):

-делание добрых дел;

-отказ от насилия, воровства, лжи, прелюбодействия и одурманивающих веществ (в первую очередь — наркотиков и алкоголя).

В нашей авторской экскурсии 🧭 мы предлагаем посетить 3 главных Храма провинции Краби:

▪ Храм Bang Thong (малоизвестный храм с 109 метровой золотой ступой)

▪ Храм Bang Riang (где хранится зуб Будды)

▪ Белый Храм (самый новый Храм в Краби)

Экскурсия проводится на индивидуальном автомобиле 🚘, без спешки и толп туристических групп. Этот маршрут не купить в уличном бюро и не посетить в составе группе т. к. знакомство с культурой Таиланда должно быть спокойным, размеренным и постепенным.

Программа:

08:00 Отправление из отеля

09:30 Прибытие в Храм Bang Thong. История 📖 храма; чем примечателен.

12:00 Прибытие в Храм Bang Riang. История Храма; посещение статуи принцессы Гуанинь

15:30 Прибытие в Белый Храм

16:30 Отправление в отель