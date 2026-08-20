Узнайте настоящий Тайланд через его главную религию — буддизм, который помогает жителям страны жить счастливо и достигать просветления. Мы покажем вам три особенных храма провинции Краби, куда не водят массовые группы. Индивидуальная экскурсия на автомобиле подарит спокойное погружение в культуру «страны улыбок».
Описание экскурсииДуховная жизнь «страны улыбок» Нас часто просят показать Тайланд «изнутри». Главное богатство страны — буддизм, к которому жители относятся с трепетом. В отличие от других религий, здесь не просят у Будды прощения или защиты — он обычный человек, как и мы. Буддизм даёт простые правила для счастливой жизни: добрые дела, отказ от насилия, лжи, воровства, прелюбодействия и одурманивающих веществ. Три храма провинции Краби В авторской экскурсии мы покажем вам три особенных храма: Bang Thong с 109-метровой золотой ступой, Bang Riang, где хранится зуб Будды, и современный Белый Храм. Это места, где чувствуется настоящая атмосфера Тайланда — без суеты и толп. Экскурсия проходит на индивидуальном автомобиле, без спешки туристических групп. Такой маршрут не найти в уличных агентствах — знакомство с культурой должно быть спокойным и размеренным, чтобы вы смогли почувствовать душу «страны улыбок».
Каждый день, в 08:00
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ▪ Храм Bang Riang (где хранится зуб Будды)
- ▪ Храм Bang Thong (малоизвестный храм с 109 метровой золотой ступой)
- ▪ Белый Храм (самый новый Храм в Краби)
Что включено
- Индивидуальный автомобиль
- Страховка от несчастных случаев
- Русскоговорящий гид
- Питьевая вода
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель в провинции Краби
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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