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Храмы провинции Краби

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Экскурсия ⛳ проводится на индивидуальном автомобиле 🚘, без спешки и толп туристических групп.

Этот маршрут не купить в уличном бюро и не посетить в составе группе т.

к.

знакомство с культурой Таиланда должно быть спокойным, размеренным и постепенным.
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Храмы провинции Краби
Храмы провинции Краби

Что вы увидите

  • ▪ Храм Bang Riang (где хранится зуб Будды)
  • ▪ Храм Bang Thong (малоизвестный храм с 109 метровой золотой ступой)
  • ▪ Белый Храм (самый новый Храм в Краби)
Нас часто просят показать Тайланд «изнутри»…
Что же особенного в стране улыбок?
Конечно же религия! Большая часть жителей страны — буддисты и очень трепетно к ней относятся.
Жители Тайланда не ходят в храмы для того, чтобы покаяться перед Буддой, попросить его защиты или избавления от болезней. Кому каятся — Бога не существует, а Будда обычный человек, такой же как они и не может даровать земные или духовные блага. Всё это только в наших руках.

Религия Тайланда для обычных мирян предоставляет несколько правил. Они должны помочь счастливо прожить жизнь и в будущем достичь просветления посредством медитаций и других эзотерических техник (которые практикуют монахи, живущие в монастырях):

  • -делание добрых дел;
  • -отказ от насилия, воровства, лжи, прелюбодействия и одурманивающих веществ (в первую очередь — наркотиков и алкоголя).

В нашей авторской экскурсии 🧭 мы предлагаем посетить 3 главных Храма провинции Краби:

    ▪ Храм Bang Thong (малоизвестный храм с 109 метровой золотой ступой)
    ▪ Храм Bang Riang (где хранится зуб Будды)
    ▪ Белый Храм (самый новый Храм в Краби)
    Экскурсия проводится на индивидуальном автомобиле 🚘, без спешки и толп туристических групп. Этот маршрут не купить в уличном бюро и не посетить в составе группе т. к. знакомство с культурой Таиланда должно быть спокойным, размеренным и постепенным.

    Программа:

      08:00 Отправление из отеля
      09:30 Прибытие в Храм Bang Thong. История 📖 храма; чем примечателен.
      12:00 Прибытие в Храм Bang Riang. История Храма; посещение статуи принцессы Гуанинь
      15:30 Прибытие в Белый Храм
      16:30 Отправление в отель
      Что входит
      • индивидуальный автомобиль
      • страховка от несчастных случаев
      • русскоговорящий гид
      • питьевая вода
      • входные билеты
      Что не входит
      • питание
      Начало и место завершения
      🚩 Ваш отель в провинции Краби
      Храмы провинции Краби
      Храмы провинции Краби
      Храмы провинции Краби
      Храмы провинции Краби
      Храмы провинции Краби
      Храмы провинции Краби
      Храмы провинции Краби
      Храмы провинции Краби

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Krabi S.
      Krabi S.
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