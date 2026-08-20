Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Узнайте настоящий Тайланд через его главную религию — буддизм, который помогает жителям страны жить счастливо и достигать просветления. Мы покажем вам три особенных храма провинции Краби, куда не водят массовые группы. Индивидуальная экскурсия на автомобиле подарит спокойное погружение в культуру «страны улыбок».

Krabi Ваш гид на Краби Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 11 000 ฿ за человека 🇷🇺 русский 8 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Духовная жизнь «страны улыбок» Нас часто просят показать Тайланд «изнутри». Главное богатство страны — буддизм, к которому жители относятся с трепетом. В отличие от других религий, здесь не просят у Будды прощения или защиты — он обычный человек, как и мы. Буддизм даёт простые правила для счастливой жизни: добрые дела, отказ от насилия, лжи, воровства, прелюбодействия и одурманивающих веществ. Три храма провинции Краби В авторской экскурсии мы покажем вам три особенных храма: Bang Thong с 109-метровой золотой ступой, Bang Riang, где хранится зуб Будды, и современный Белый Храм. Это места, где чувствуется настоящая атмосфера Тайланда — без суеты и толп. Экскурсия проходит на индивидуальном автомобиле, без спешки туристических групп. Такой маршрут не найти в уличных агентствах — знакомство с культурой должно быть спокойным и размеренным, чтобы вы смогли почувствовать душу «страны улыбок».

Каждый день, в 08:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик