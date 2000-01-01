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Заезд на квадрациклах и каякинг сквозь пещеру

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Наскучило лежать на пляже? Хотите немного экстрима? Мы знаем способ разнообразить Ваш отпуск! Предлагаем Вашему вниманию программу с путешествием на каяке сквозь пещеру в деревне Бан Бортор и заезд на квадроциклах по джунглям.
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Заезд на квадрациклах и каякинг сквозь пещеру
Заезд на квадрациклах и каякинг сквозь пещеру

Что вы увидите

  • джунгли
  • деревня Бан Бор Тор
  • пещера с наскальными рисунками
Наскучило лежать на пляже? Хотите немного экстрима? Мы знаем способ разнообразить Ваш отпуск!
Предлагаем Вашему вниманию программу с путешествием на каяке сквозь пещеру в деревне Бан Бортор и заезд на квадроциклах по джунглям.
Никогда не пробовали эти виды передвижения? Не волнуйтесь! Опытные инструктора научат Вас ими пользоваться.
Ban Bor Thor - небольшая рыбацкая деревушка, расположенная в национальном парке 🌳 Than Bok Khorani National Park, в котором есть сложная система рек, заливов и известняковых пещер. Деревня является одним из самых ранних мест человеческой оккупации в Таиланде и богата археологическими сокровищами, артефактами и пещерными рисунками. Во многие из этих пещер можно попасть только на каяке.
В маршруте Вас ждет захватывающая дух пещера, Tham Lot, сквозь которую нужно будет проплыть. С потолка свисают тысячелетние сталактиты и сталагмиты, так и наровя коснуться Вас за голову. Не бойтесь, уровень воды в пещере не пребывает - поэтому путешествие гарантируется безопасным!
Пещера Pee Hua Toh, ходит легенда, что эта пещера возникла около 2000 - 3000 лет назад. В ней есть доисторические настенные росписи, что свидетельствует о проживании здесь древних людей, не имеющих письменности и алфавита. Всего в пещере более 200 изображений, но самым "популярным" из них является рисунок мифического животного, похожего на сочетание зебры и прямоходячего барашка. Именно такой символ взяла себе провинция Ао Люк и изготовила множество скульптур, встречающихся на территории всей провинции. Также, сообщалось, что здесь были найдены черепа людей, поэтому пещеру прозвали «Pee Hua Toh», что дословно означает «Призрачная пещера».
Лодская пещера Север (Tam Lod Nuea) - единственная пещера под открытым небом. Попасть в нее можно исключительно на каяке и в сопровождении опытного гида т. к. путь настолько запутан, что можно легко заблудиться.
Затем мы приезжаем на стоянку ATV, которая находится в небольшой деревушке. Каждому участнику путешествия предоставляется в аренду квадроцикл и защитный шлем, а личные вещи сдаются в камеру хранения. Гид проводит краткий инструктаж о том, как будет проходить поездка, объясняет особенности маршрута и правила пользования квадрациклом.
Заезд ATV - это не только способ весло провести время, но и замечательная возможность познакомиться поближе с красивой природой Краби. В поездке вас ждут удивительные пейзажи и самые разнообразные рельефы местности: джунгли, заболоченные места, карстовые горы ⛰️, холмы, небольшие ручьи, каучуковые плантации, мангровые леса и местные поселения. Путешествие на квадроциклах предоставляет уникальную возможность попасть в самые отдаленные места Краби, куда невозможно добраться никаким другим способом

Программа:

    08:30 Трансфер из отеля
    10:00 Прибытие в деревню Бан Бор Тор; подбор и выдача оборудования
    12:30 Обед в Тайском ресторане
    14:30 Прибытие на парковку ATV; экстримальный заезд по джунглям
    15:30 Возвращение в отель
    Что входит
    • трансфер из / до отеля
    • питьевая вода
    • обед ( тайская кухня)
    • страховка от несчастных случаев
    • англоговорящий гид
    • аренда оборудования (шлем, квадроцикл, каяк)
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель в провинции Краби
    Заезд на квадрациклах и каякинг сквозь пещеру
    Заезд на квадрациклах и каякинг сквозь пещеру
    Заезд на квадрациклах и каякинг сквозь пещеру
    Заезд на квадрациклах и каякинг сквозь пещеру
    Заезд на квадрациклах и каякинг сквозь пещеру
    Заезд на квадрациклах и каякинг сквозь пещеру
    Заезд на квадрациклах и каякинг сквозь пещеру
    Заезд на квадрациклах и каякинг сквозь пещеру
    Заезд на квадрациклах и каякинг сквозь пещеру
    Заезд на квадрациклах и каякинг сквозь пещеру
    Заезд на квадрациклах и каякинг сквозь пещеру
    Заезд на квадрациклах и каякинг сквозь пещеру
    Заезд на квадрациклах и каякинг сквозь пещеру

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Krabi S.
    Krabi S.
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