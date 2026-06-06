Почувствуйте настоящий драйв в окрестностях Паттайи и проедьте на багги по грязевым трассам, джунглям и природным маршрутам, куда не добраться обычному туристу! Это активная программа для тех, кто хочет не просто посмотреть Таиланд, а получить яркие эмоции, адреналин и ощущение настоящего приключения.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Перед стартом проводится инструктаж по управлению багги, после чего участники выезжают на трассу в сопровождении инструктора. Маршрут проходит по бездорожью в окрестностях Паттайи: будут грунтовые дороги, участки через джунгли, грязевые трассы, лужи. По пути будут остановки для отдыха и фотографий. В зависимости от выбранной программы маршрут составляет 27 или 34 км.

После заезда гости возвращаются на базу, где можно принять душ, получить полотенце и отдохнуть после активной поездки.

Организационные детали