Почувствуйте настоящий драйв в окрестностях Паттайи и проедьте на багги по грязевым трассам, джунглям и природным маршрутам, куда не добраться обычному туристу! Это активная программа для тех, кто хочет не просто посмотреть Таиланд, а получить яркие эмоции, адреналин и ощущение настоящего приключения.
Описание экскурсии
Перед стартом проводится инструктаж по управлению багги, после чего участники выезжают на трассу в сопровождении инструктора. Маршрут проходит по бездорожью в окрестностях Паттайи: будут грунтовые дороги, участки через джунгли, грязевые трассы, лужи. По пути будут остановки для отдыха и фотографий. В зависимости от выбранной программы маршрут составляет 27 или 34 км.
После заезда гости возвращаются на базу, где можно принять душ, получить полотенце и отдохнуть после активной поездки.
Организационные детали
- Перед поездкой проводится инструктаж по управлению багги и правилам безопасности. Участникам выдают необходимое снаряжение, чистую футболку для заезда и полотенце
- Поездка проходит в сопровождении англоговорящего инструктора. Управление багги автоматическое, поэтому опыт вождения по бездорожью не обязателен
- В стоимость включено: трансфер туда-обратно, багги и снаряжение, напитки, обед с фруктами, полотенце, фото и видео
- Важно: на маршруте есть грязевые участки и лужи, поэтому одежда и обувь могут сильно промокнуть и испачкаться. Рекомендуем взять сменную одежду, обувь, которую легко помыть, или приехать в тапках. Лучше надеть купальник или взять запасное нижнее бельё
- Ограничения: водители багги — от 15 лет, пассажиры — от 5 лет. Бронирование производится по 100% предоплате минимум за сутки
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|2-х местный багги 27 км (пассажир)
|$40
|2-х местный багги 34 км (водитель)
|$151
|4-х местный багги 34 км (водитель)
|$219
|4-х местный багги 27 км (водитель)
|$191
|2-х местный багги 27 км (водитель)
|$131
|4-х местный багги 34 км (пассажир)
|$40
|2-х местный багги 34 км (пассажир)
|$40
|4-х местный багги 27 км (пассажир)
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 150 туристов
Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям необычного отдыха в Таиланде. Мы приготовили для вас самые интересные и уникальные развлечения, которые есть только здесь. Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны! Мы занимаемся организацией подобных развлечений с 2017 года и точно знаем, как вас впечатлить.
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