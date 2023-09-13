Мои заказы

Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы

Погрузитесь в уникальную атмосферу, пропитанную историческими событиями, красотой природы и духом приключений. Вы сможете ощутить себя частью магической страны.

Присоединяйтесь к нам в увлекательном путешествии, которое охватывает все аспекты Таиланда: прекрасные острова, святое место, военную историю и местную культуру.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Безмятежный отдых на лазурном море Остров Принцессы — закрытый военный остров в пограничной зоне. Попасть на остров можно только в составе экскурсионной группы. Пусть вас не пугает его серьезный статус! На деле это идиллический остров с чистейшим морем и белоснежным песком. Вы проведёте на нем целый день: вдоволь накупаетесь, поплаваете с маской, прокатитесь на каяке и лодке с прозрачным дном. Всё это уже включено в стоимость. Встретившись на пирсе, мы отправимся в путешествие на остров Принцессы на уникальном тайском пограничном пароме в компании военных. Это плавание само по себе станет настоящим приключением, мы насладимся панорамными видами бирюзовых вод и окружающих островов. Прибыв на безлюдный остров, мы окунемся в мир спокойствия и красоты. Вас ждет белоснежный песок, приглашающий к прогулкам и расслаблению. Прозрачная вода бирюзового моря притягивает взгляд и искушает нас погрузиться в нее. Вы сможете искупаться, окунуться в прозрачные воды, исследовать подводный мир и даже отправиться в увлекательное путешествие на каяках или лодке с прозрачным дном, чтобы увидеть разнообразную морскую жизнь. После активного времяпрепровождения на острове, мы будем рады пригласить вас на вкусный обед в тайском стиле. Насладитесь изысканными блюдами, приготовленными из свежих местных продуктов. Тайская кухня порадует вас своим разнообразием вкусов и ароматов. Покинув остров, мы отправимся обратно на пирс и продолжим наше путешествие к храму Лыанг По Дам. Это святое место, где считается, что если загадать в нем материальное желание, оно обязательно сбудется. Почувствуйте мощь и духовное величие этого храма, и позвольте своим мечтам осуществиться в этом древнем месте. Важная информация:
  • При бронировании обязательно указывайте действующий номер Whats.
  • App или ID Telegram, по которому с вами можно оперативно связаться. Без корректных контактных данных подтверждение тура может быть затруднено.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер туда и обратно
  • Входные билеты
  • Шезлонг
  • Русский гид
  • Наша программа на острова является именно ОСТРОВНОЙ, а не морской. Большую часть времени от 5, 5 часов мы проводим на острове. Дорога на корабле занимает всего 8 - 20 минут. Соответственно мы не боимся волн и нам не требуются таблетки от укачивания
  • Сам остров Ко Самаесан являются национальным заповедником. Посещение островов ограничено и разрешено только в составе организованной группы. Поэтому на островах не будет толп туристов.
  • 13:00 - свободное время: прозрачные каяки, футбол, волейбол, снорклинг, набор пикника для фотосессии, обзорная площадка, вольеры с зелёными черепахами
  • Наши программы это не просто купание на острове. Программа включает хорошую информационную часть, разнообразные активити на островах в течение всего дня и посещение интересных мест после острова.
  • 06.30-07.30 - сбор туристов из отелей Паттайи
  • 08:30 - прибытие на пирс
  • 09:00 - прибытие на остров
  • 10:00 - снорклинг к рыбкам и прогулка на лодке со стеклянным дном
  • 12:00 - обед
  • 15:00 - отплываем с острова
  • 15:30 - посещение храма Лыанг По Дам (храм исполнения материальных желаний)
  • 16:00 - остановка у кафе «Станция 311» (смотрим на военную технику, фотографируемся)
  • 17:20 - прибытие в Паттайю
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • При бронировании обязательно указывайте действующий номер WhatsApp или ID Telegram
  • По которому с вами можно оперативно связаться. Без корректных контактных данных подтверждение тура может быть затруднено
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Мне очень понравилось. Организатор отработал на 5, спасибо, поеду ещё с вами👍

Входит в следующие категории Паттайи

2400 ฿ за человека