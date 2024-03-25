Представьте себе место, где нет места суете и шуму города, где прозрачная вода омывает берега, а легкий бриз шепчет о приключениях. Экскурсия на Изумрудный остров из Паттайи предлагает именно такой опыт. Это путешествие начинается с утреннего сбора и трансфера к пирсу, откуда группа отправляется на лодке к живописному острову. Прибыв на место, участников ждет не только купание в кристально чистой воде, но и увлекательный снорклинг с рыбками немо. После активного утра предусмотрен обед в традиционном тайском стиле, где даже алкоголь включен в стоимость. Далее гостей ожидает свободное время для самостоятельного исследования острова: можно прокатиться на каяке, прогуляться по джунглям к обзорной площадке или просто насладиться покоем на берегу. Возвращение в Паттайю также будет насыщенным: по пути предусмотрены остановки на черепашьей ферме и в уникальном музее военной техники под открытым небом. Эта экскурсия - идеальный способ ощутить единение с природой, познакомиться с культурой Таиланда и просто хорошо провести время. Всё это делает её не просто путешествием, а настоящим приключением, которое останется в памяти на долгие годы

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

06:30 Сбор по отелям

08:30 Отправление с пирса на лодке

09:00 Прибытие на Изумрудный остров

10:00 Снорклинг с рыбками немо с гидом

12:00 Обед в тайском стиле (алкоголь включён)

13:00 Свободное время на острове. Отдых, снорклинг, каякинг, прогулка по джунглям к смотровой площадке.

15:00 Отплытие с острова

15:30 Обратный путь в Паттайю. По дороге остановки на черепашьей ферме и в музее военной техники под открытым небом «Станция 311».

17:00 Трансфер по отелям

Организационные детали

В стоимость всё включено: полное транспортное обслуживание, работа русскоговорящего гида, обед с алкоголем, каяки, спасательные жилеты, снаряжение для снорклинга.