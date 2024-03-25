Откройте для себя красоту Изумрудного острова с комфортом: транспорт, обед, снорклинг и каякинг включены
Представьте себе место, где нет места суете и шуму города, где прозрачная вода омывает берега, а легкий бриз шепчет о приключениях. Экскурсия на Изумрудный остров из Паттайи предлагает именно такой опыт.
Это путешествие начинается с утреннего сбора и трансфера к пирсу, откуда группа отправляется на лодке к живописному острову.
Прибыв на место, участников ждет не только купание в кристально чистой воде, но и увлекательный снорклинг с рыбками немо.
После активного утра предусмотрен обед в традиционном тайском стиле, где даже алкоголь включен в стоимость.
Далее гостей ожидает свободное время для самостоятельного исследования острова: можно прокатиться на каяке, прогуляться по джунглям к обзорной площадке или просто насладиться покоем на берегу.
Возвращение в Паттайю также будет насыщенным: по пути предусмотрены остановки на черепашьей ферме и в уникальном музее военной техники под открытым небом.
Эта экскурсия - идеальный способ ощутить единение с природой, познакомиться с культурой Таиланда и просто хорошо провести время.
Всё это делает её не просто путешествием, а настоящим приключением, которое останется в памяти на долгие годы
Это путешествие начинается с утреннего сбора и трансфера к пирсу, откуда группа отправляется на лодке к живописному острову.
Прибыв на место, участников ждет не только купание в кристально чистой воде, но и увлекательный снорклинг с рыбками немо.
После активного утра предусмотрен обед в традиционном тайском стиле, где даже алкоголь включен в стоимость.
Далее гостей ожидает свободное время для самостоятельного исследования острова: можно прокатиться на каяке, прогуляться по джунглям к обзорной площадке или просто насладиться покоем на берегу.
Возвращение в Паттайю также будет насыщенным: по пути предусмотрены остановки на черепашьей ферме и в уникальном музее военной техники под открытым небом.
Эта экскурсия - идеальный способ ощутить единение с природой, познакомиться с культурой Таиланда и просто хорошо провести время.
Всё это делает её не просто путешествием, а настоящим приключением, которое останется в памяти на долгие годы
Ближайшие даты:
25
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$66
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
06:30 Сбор по отелям
08:30 Отправление с пирса на лодке
09:00 Прибытие на Изумрудный остров
10:00 Снорклинг с рыбками немо с гидом
12:00 Обед в тайском стиле (алкоголь включён)
13:00 Свободное время на острове. Отдых, снорклинг, каякинг, прогулка по джунглям к смотровой площадке.
15:00 Отплытие с острова
15:30 Обратный путь в Паттайю. По дороге остановки на черепашьей ферме и в музее военной техники под открытым небом «Станция 311».
17:00 Трансфер по отелям
Организационные детали
В стоимость всё включено: полное транспортное обслуживание, работа русскоговорящего гида, обед с алкоголем, каяки, спасательные жилеты, снаряжение для снорклинга.
ежедневно в 07:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Паттайе
Меня зовут Тамара, я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме более 15 лет. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт, удовольствие.
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