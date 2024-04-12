1 чел.
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Групповая
7 часов
Популярное предложение
Активный день на островах Паттайи: полный отдых и приключения
Проведите незабываемый день в компании новых друзей, исследуя уникальные острова и погружаясь в мир тропического рая
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
$55 за человека
Мини-группа
10 часов
Эксклюзивная морская рыбалка в мини-группе из Паттайи с обедом
Проведите целый день на рыбацкой лодке в Таиланде, наслаждаясь солнцем, морем и увлекательной рыбалкой. Вкусный обед из улова гарантирован
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник в 08:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$98 за человека
Индивидуальная
6 часов
Паттайя - Ко Сак: эксклюзивная прогулка на катамаране
Откройте для себя чарующий остров Ко Сак в индивидуальной морской прогулке на катамаране с рыбалкой и снорклингом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия на остров Принцессы: погружение в райские красоты
Проведите незабываемый день на закрытом острове Принцессы с белоснежными пляжами и чистейшим морем. Все развлечения уже включены в стоимость
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
$72 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел12 апреля 2024Добрый день! Да, я был на Вашей экскурсии «Морская рыбалка». Вы также называете эту экскурсию — «Большая рыбалка». Хочу стразу уточнить, что
- ССергей4 апреля 2024Морские прогулки очень любим и во всех странах пытаемся такую экскурсию себе устроить. Все было неплохо, солнце, море, довезли хорошо,
- ИИрина10 марта 2024Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с учётом наших пожеланий! Обед вкусный! Спасибо!
- ААлександра3 января 2024Очень неоднозначные ощущение после экскурсии. Остров, действительно, замечательный и стоит посещения, но есть несколько моментов, о которых сказать организатору в
- ААнастасия7 апреля 2023Очень понравилось, особенно организация. Все четко, по времени, без всякого хаоса, который бывает даже в небольших группах. Парни молодцы веселые
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Речные прогулки»
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