Речные прогулки в Паттайе

Найдено 4 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Паттайе, цены от $55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
Групповая
7 часов
8 отзывов
Популярное предложение
Активный день на островах Паттайи: полный отдых и приключения
Проведите незабываемый день в компании новых друзей, исследуя уникальные острова и погружаясь в мир тропического рая
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
$55 за человека
Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Эксклюзивная морская рыбалка в мини-группе из Паттайи с обедом
Проведите целый день на рыбацкой лодке в Таиланде, наслаждаясь солнцем, морем и увлекательной рыбалкой. Вкусный обед из улова гарантирован
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник в 08:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$98 за человека
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Паттайя - Ко Сак: эксклюзивная прогулка на катамаране
Откройте для себя чарующий остров Ко Сак в индивидуальной морской прогулке на катамаране с рыбалкой и снорклингом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
🚣 Прогулки на каяках
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия на остров Принцессы: погружение в райские красоты
Проведите незабываемый день на закрытом острове Принцессы с белоснежными пляжами и чистейшим морем. Все развлечения уже включены в стоимость
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
$72 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    12 апреля 2024
    Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
    Добрый день! Да, я был на Вашей экскурсии «Морская рыбалка». Вы также называете эту экскурсию — «Большая рыбалка». Хочу стразу уточнить, что
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    это, конечно, туристическая, экскурсионная морская рыбалка, а не реальнвя рыбалка на БОЛЬШУЮ рыбу. Тем не менее, Ваша морская рыбалка отличается в лучшую сторону от других морских рыбалок представленных для туристов в Паттайе. Вы ставите несколько снастей на большую рыбу, на живца (Но не троллинг). В нашем случае удача улыбнулась и мы поймали достаточно крупную рыбу! Это была желтая королева весом около 5-6 кг. И конечно этот результат очень понравился! Общая организация была на отличном уровне! Трансфер, гид, обед — все было хорошо. Команда на корабле была внимательна и доброжелательна к туристам- рыбакам. Моя общая оценка — пять! Но все-таки есть небольшой минус. Это ожидание Большой рыбалки троллингом на Бльшую рыбу! Но это видимо издержки не совсем правильно понятой рекламы Вашего экскурсионного тура «Морская рыбалка».

  • С
    Сергей
    4 апреля 2024
    Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
    Морские прогулки очень любим и во всех странах пытаемся такую экскурсию себе устроить. Все было неплохо, солнце, море, довезли хорошо,
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    плавали и на острове и просто в море с рыбками, кормили рыбок. Была рыбалка, правда, неудачная, но тут уж судьба. Обед понравился, уха блеск. Жилеты есть в большом количестве. Нам немного не хватило комфорта. Да, катамаран старенький. Тараканы на нем… мы уж в России лет 20 их не видели… полотенец нет, брали свои. Газировка теплая, из больших бутылок, т. е. без газа уже) и так то в Азии в газировку его меньше добавляют) на острове шезлонги - креслица старенькие в тени деревьев. Высаживали на технический пирс, среди тюков с техническим мусором, т. к. уже был отлив и с обыкновенного пирса по жаре полчаса тащится бы пришлось. Обьяснили это, правда, после) лучше бы до) В общем, прогулка понравилась, но считаю, что цена дороговата. Привыкшие к комфорту путешественники будут несколько разочарованы. Нам кажется, либо цену надо несколько снизить, либо оборудование поновее закупить и будет класс. Сопровождение экскурсии - очень хорошо, вежливо, быстро, и лично и по вацап.

  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
    Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с учётом наших пожеланий! Обед вкусный! Спасибо!
    Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с
  • А
    Александра
    3 января 2024
    Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
    Очень неоднозначные ощущение после экскурсии. Остров, действительно, замечательный и стоит посещения, но есть несколько моментов, о которых сказать организатору в
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    описании экскурсии. 1. Прогулка на кораблике - это 40 минут до пирса из Паттайи, военное судно времен вьетнамской войны и 10 минут до острова на умирающем двигателе (со слов гида, в состоянии флота виновата коррупция) 2. Группа до 10 человек - это в автобусе, который вас забирает. Потом группа становится человек 30, в нашем случае - это было 3 автобуса 3. Посещение храма - это 15 минут, практически бегом группой из 30 человек. Желания загадывали по очереди, толком ничего не посмотрели. 4. Музей военной техники на обратной дороге. По факту больше похоже на блошиный рынок и ухоженную свалку из старой военной техники. Ощущение, что надо было что-то запихнуть под конец экскурсии, и выбрали полигон по дороге. Абсолютно не вяжется с концепцией всей поездки, и на наш взгляд оказался совершенно ни к чему. Все были довольно уставшие и просто ходили пили кофе. Как итог: ощущение завышенной цены за экскурсию в связи с совокупностью факторов. Написала максимально подробно для того, чтобы организатор возможно скорректировал маршрут для будущих туристов 😉

    Очень неоднозначные ощущение после экскурсии. Остров, действительно, замечательный и стоит посещения, но есть несколько моментов, о
  • А
    Анастасия
    7 апреля 2023
    Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
    Очень понравилось, особенно организация. Все четко, по времени, без всякого хаоса, который бывает даже в небольших группах. Парни молодцы веселые
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    и коммуникабельные. Сергей в начале поездки очень интересно историю Тайланда рассказывал, но шумно в дороге, не все слышно было(поэтому единственное, что добавить можно было так это микрофон для гида)

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
  2. Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
  3. Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
  4. Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Речные прогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 55 до 750. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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