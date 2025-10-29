Мои заказы

Прогулки на катере в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» в Паттайе, цены от $55. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
На катере
10 часов
15 отзывов
Водная прогулка
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Побывать в сказочном уголке природы с ослепительным пляжем
Начало: На ресепшен вашего отеля
«09:00 — выход из яхт клуба Ocean Marina на скоростном катере повышенной комфортности (2019 года выпуска)»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
25 ноя в 08:00
27 ноя в 08:00
$87 за человека
Морское дискавери в Паттайе: Ко Талу и заповедник «7 островов»
На катере
8 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Морское дискавери в Паттайе: Ко Талу и заповедник «7 островов»
Отдохнуть для пляжах с белоснежным песком, поснорклить среди коралловых рифов и пообедать на берегу
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Мы отправимся в морской национальный парк Таиланда и на комфортном катере посетим несколько островов»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
26 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$133 за человека
Из Паттайи - на остров с белоснежным песком Самет
На катере
10 часов
Водная прогулка
Из Паттайи - на остров с белоснежным песком Самет
На 6 часов забыть обо всём на свете - плавать с маской, загорать, гулять и мечтать (с обедом)
Начало: В холле отеля
«На скоростном катере вы домчите до берегов Самета»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
23 ноя в 07:30
$55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    29 октября 2025
    1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Спасибо Ивану и Олегу за потрясающую прогулку. Это было незабываемо, все организовано на высоком уровне, все оборудование хорошего качества, а
    сами ребята заряжают позитивом, так же как и Тай! Это был день релакса. И немаловажная деталь: все предлагают, всем обеспечивают, но никого не заставляют делать то, что не хочется. Отдельное спасибо фотографу Магдалине - профессионал своего дела и милый, добрый человек.

  • Л
    Лилия
    15 августа 2025
    1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Всем рекомендую данную экскурсию, всё очень круто организовано, ребята все молодцы. Очень интересная локация😍А как же кормят вкусно 😍Спасибо за этот прекрасный день ❤️
    Всем рекомендую данную экскурсию, всё очень круто организовано, ребята все молодцы. Очень интересная локация😍А как же кормят вкусно 😍Спасибо за этот прекрасный день ❤️
  • Н
    Наталья
    25 июля 2025
    1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Отличный был день!
    Отличный был день!
  • Ю
    Юлия
    29 июня 2025
    1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Если вы хотите отдохнуть от суеты, беготни по Паттайе и достопримечательностям… короче тюленем поваляться на белом песке, вам стоит поехать
    на бамбуковый остров. Я бы назвала поездку «все включено на острове». У ребят продуман максимально ваш отдых: от развлечений (катание на сапах, маски для плаванья, катание на таблетке) и еды с напитками (напитки без ограничений 😌👌🏻) до фотографа, которая сделает классные фотки. Это поездка для души и для релакса. Команда веселая, общительная, помогали с любыми вопросами. Вам не надо брать практически ничего с собой! Только купальники (переоденьтесь лучше сразу, у нас был отлив и до катера пришлось пройти по воде немного), коралловые тапочки (ежей там правда много), средства от солнца (хотя даже его можно купить у ребят, причем спф 90+). Я бы наверно рекомендовала данную поездку на конец отпуска, чтобы не сгореть. Отдельное спасибо Магдалине за фото. Она с каждым, кто записался, ходила не меньше 30-40 минут. Самое главное, мы были вообще одни на пляже. Подплывал катамаран, высаживал пару человек, но основная часть группы у них не сходила на берег. 19 человек+команда 4 человека и пляж в полном распоряжении. Мы очень хотели поехать снова через день, но мест уже не было, а далее отпуск закончился. Я очень рекомендую поездку всем!!!

    Если вы хотите отдохнуть от суеты, беготни по Паттайе и достопримечательностям… короче тюленем поваляться на беломЕсли вы хотите отдохнуть от суеты, беготни по Паттайе и достопримечательностям… короче тюленем поваляться на беломЕсли вы хотите отдохнуть от суеты, беготни по Паттайе и достопримечательностям… короче тюленем поваляться на белом
  • Н
    Наталия
    12 мая 2025
    1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Очень достойно сделанная и организованная развлекательная поездка. Иван и его команда- большие молодцы. Отвезли, активный досуг обеспечили, накормили, без фанатизма напоили:)
    Все очень приятно, добротно, продуманно
    Очень достойно сделанная и организованная развлекательная поездка. Иван и его команда- большие молодцы. Отвезли, активный досуг обеспечили, накормили, без фанатизма напоили:)
Все очень приятно, добротно, продуманно
  • И
    Ирина
    9 мая 2025
    1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Все прошло прекрасно, не смотря на утренний ливень в Паттайе, и то, что водителю дали маршрут в другой отель, чтобы нас забирать. В итоге нам организаторы вызвали такси.
    Огромное спасибо всей команде за отлично организованный отдых. Пляж офигенный 🏖️ море чистейшее.
    Все прошло прекрасно, не смотря на утренний ливень в Паттайе, и то, что водителю дали маршрут
  • О
    Ольга
    28 апреля 2025
    1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Отдых организован на супер уровне. Все продумано до мелочей. Даже такие мелочи как крем от загара, тапочки для моря у
    ребят есть, если забыли можно купить там, по адекватной цене.
    Рекомендуем к посещению.
    Были с дитенышем 12 лет, ей очень понравилось. И рыбу наловила и накупалась и назагоралась.
    А фотограф вообще выше всех похвал!

  • Е
    Елена
    16 апреля 2025
    1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Экскурсия очень понравилась! Остров красивый,море чистое, программа насыщенная, рекомендую!
    Экскурсия очень понравилась! Остров красивый,море чистое, программа насыщенная, рекомендую!
  • Е
    Елена
    14 апреля 2025
    1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Экскурсия очень понравилась. Неоднократно ездили на морские экскурсии на острова, и часто это превращается просто в поездку, когда тебя высаживают
    на остров и там ты предоставлен сам себе. В этой же экскурсии, ты с первом минуты вовлечен с общение и действие. Гид Иван очень грамотно и понятно все объясняет, его приятно слушать. И во время всей экскурсии ты чем-то занят, время пролетает незаметно. Тут и фотосессия, и завтрак с печеньем и фруктами, и катание на ватрушке всех желающих, и выезд на рыбалку, и постоянно работающий бар, и обед на острове и еще много- много всего. Экскурсию рекомендую.

  • К
    Кристина
    10 марта 2025
    1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Красота этого острова и отличная компания гидов оставляет в памяти только положительные эмоции, огромное спасибо ребятам за эту экскурсию!)
    Красота этого острова и отличная компания гидов оставляет в памяти только положительные эмоции, огромное спасибо ребятам за эту экскурсию!)
  • А
    Алексей
    9 марта 2025
    1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Экскурсия отличная, отдых хороший пляж 🏖️ отличный, команда на все 100%отработала. Эм умница, прекрасные коктейли делает, обед отличный 👍👍👍, ну а про море нет слов что бы описать, всё было на отлично. Советую съездить отдохнуть, не пожалеете 🌊🌊🌊
    Экскурсия отличная, отдых хороший пляж 🏖️ отличный, команда на все 100%отработала. Эм умница, прекрасные коктейли делает, обед отличный 👍👍👍, ну а про море нет слов что бы описать, всё было на отлично. Советую съездить отдохнуть, не пожалеете 🌊🌊🌊
  • Z
    Zarina
    6 ноября 2024
    1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Отличная экскурсия💯, вкусная еда🍍, фотосессия🔥!! Райское местечко🫶🌴
    Отличная экскурсия💯, вкусная еда🍍, фотосессия🔥!! Райское местечко🫶🌴
  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Всем огромная благодарность за экскурсию на острове, все на высшем уровне, накупались, подпалились терпимо, Вся команда сработала на отлично. Иван, Эм, Капитан, Фотограф все супер, молодцы так держать. Большое-пребольшое спасибо за отдых!!!
    Всем огромная благодарность за экскурсию на острове, все на высшем уровне, накупались, подпалились терпимо, Вся команда сработала на отлично. Иван, Эм, Капитан, Фотограф все супер, молодцы так держать. Большое-пребольшое спасибо за отдых!!!
  • С
    Светлана
    14 ноября 2023
    1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Очень весело провела время.
    Все было организовано на высшем уровне: развлечения, еда, напитки.
    Остальные приезжающие на остров нам только завидовали))
  • Л
    Леонид
    4 ноября 2023
    1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    К сожалению, в самой Паттае (как и в большинстве крупных городов) пляжи в черте города совершенно не купательные. Поэтому, поездка
    на острова - это единственное решение если хочется насладиться тёплой бирюзовой морской водой и провести день на красивейшем пляже. Нам настолько понравилась наша поездка, что мы повторили её ещё и наследующий день с этой же компанией. Поездка замечательно организованна - от трансфера из отеля и обратно, до развлечений и еды. Ребята, которые сопровождали нас оба раза, очень приятные, вежливые и стараются из всех сил чтобы ваш отдых был приятным и незабываемым. Саша, Андрей, Вася и Олег - огромное спасибо за прекрасный отдых! . Отдельно хочу отметить повара, который за кулисами готовит горячую еду для ланча на острове - пять баллов! А теперь, немного дёгтя в эту бочку мёда: (и это совершенно не вина организаторов). К сожалению, нам пришлось столкнуться с откровенным хамством некоторых туристов в группе. За 37 лет жизни за рубежом мы успели от этого отвыкнуть. Как пел Трофим -"Наверно, зря жалел Деникин хамов - Их надо было розгой да плетьми". Остаётся только надеяться, что это было скорее исключение чем правило, ведь не реально же сделать фейс-контроль при посадке на катер. В целом, поездка супер, с удовольствием повторим в следующий раз в Таиланде. Спасибо организаторам за прекрасные впечатления!

