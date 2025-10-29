Водная прогулка
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Побывать в сказочном уголке природы с ослепительным пляжем
Начало: На ресепшен вашего отеля
«09:00 — выход из яхт клуба Ocean Marina на скоростном катере повышенной комфортности (2019 года выпуска)»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
25 ноя в 08:00
27 ноя в 08:00
$87 за человека
Водная прогулка
Морское дискавери в Паттайе: Ко Талу и заповедник «7 островов»
Отдохнуть для пляжах с белоснежным песком, поснорклить среди коралловых рифов и пообедать на берегу
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Мы отправимся в морской национальный парк Таиланда и на комфортном катере посетим несколько островов»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
26 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$133 за человека
Водная прогулка
Из Паттайи - на остров с белоснежным песком Самет
На 6 часов забыть обо всём на свете - плавать с маской, загорать, гулять и мечтать (с обедом)
Начало: В холле отеля
«На скоростном катере вы домчите до берегов Самета»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
23 ноя в 07:30
$55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника29 октября 2025Спасибо Ивану и Олегу за потрясающую прогулку. Это было незабываемо, все организовано на высоком уровне, все оборудование хорошего качества, а
- ЛЛилия15 августа 2025Всем рекомендую данную экскурсию, всё очень круто организовано, ребята все молодцы. Очень интересная локация😍А как же кормят вкусно 😍Спасибо за этот прекрасный день ❤️
- ННаталья25 июля 2025Отличный был день!
- ЮЮлия29 июня 2025Если вы хотите отдохнуть от суеты, беготни по Паттайе и достопримечательностям… короче тюленем поваляться на белом песке, вам стоит поехать
- ННаталия12 мая 2025Очень достойно сделанная и организованная развлекательная поездка. Иван и его команда- большие молодцы. Отвезли, активный досуг обеспечили, накормили, без фанатизма напоили:)
Все очень приятно, добротно, продуманно
- ИИрина9 мая 2025Все прошло прекрасно, не смотря на утренний ливень в Паттайе, и то, что водителю дали маршрут в другой отель, чтобы нас забирать. В итоге нам организаторы вызвали такси.
Огромное спасибо всей команде за отлично организованный отдых. Пляж офигенный 🏖️ море чистейшее.
- ООльга28 апреля 2025Отдых организован на супер уровне. Все продумано до мелочей. Даже такие мелочи как крем от загара, тапочки для моря у
- ЕЕлена16 апреля 2025Экскурсия очень понравилась! Остров красивый,море чистое, программа насыщенная, рекомендую!
- ЕЕлена14 апреля 2025Экскурсия очень понравилась. Неоднократно ездили на морские экскурсии на острова, и часто это превращается просто в поездку, когда тебя высаживают
- ККристина10 марта 2025Красота этого острова и отличная компания гидов оставляет в памяти только положительные эмоции, огромное спасибо ребятам за эту экскурсию!)
- ААлексей9 марта 2025Экскурсия отличная, отдых хороший пляж 🏖️ отличный, команда на все 100%отработала. Эм умница, прекрасные коктейли делает, обед отличный 👍👍👍, ну а про море нет слов что бы описать, всё было на отлично. Советую съездить отдохнуть, не пожалеете 🌊🌊🌊
- ZZarina6 ноября 2024Отличная экскурсия💯, вкусная еда🍍, фотосессия🔥!! Райское местечко🫶🌴
- ААлексей16 апреля 2024Всем огромная благодарность за экскурсию на острове, все на высшем уровне, накупались, подпалились терпимо, Вся команда сработала на отлично. Иван, Эм, Капитан, Фотограф все супер, молодцы так держать. Большое-пребольшое спасибо за отдых!!!
- ССветлана14 ноября 2023Очень весело провела время.
Все было организовано на высшем уровне: развлечения, еда, напитки.
Остальные приезжающие на остров нам только завидовали))
- ЛЛеонид4 ноября 2023К сожалению, в самой Паттае (как и в большинстве крупных городов) пляжи в черте города совершенно не купательные. Поэтому, поездка
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На катере»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в ноябре 2025
Сейчас в Паттайе в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 133. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2025 год на катере, 17 ⭐ отзывов, цены от $55. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь