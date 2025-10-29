читать дальше

на острова - это единственное решение если хочется насладиться тёплой бирюзовой морской водой и провести день на красивейшем пляже. Нам настолько понравилась наша поездка, что мы повторили её ещё и наследующий день с этой же компанией. Поездка замечательно организованна - от трансфера из отеля и обратно, до развлечений и еды. Ребята, которые сопровождали нас оба раза, очень приятные, вежливые и стараются из всех сил чтобы ваш отдых был приятным и незабываемым. Саша, Андрей, Вася и Олег - огромное спасибо за прекрасный отдых! . Отдельно хочу отметить повара, который за кулисами готовит горячую еду для ланча на острове - пять баллов! А теперь, немного дёгтя в эту бочку мёда: (и это совершенно не вина организаторов). К сожалению, нам пришлось столкнуться с откровенным хамством некоторых туристов в группе. За 37 лет жизни за рубежом мы успели от этого отвыкнуть. Как пел Трофим -"Наверно, зря жалел Деникин хамов - Их надо было розгой да плетьми". Остаётся только надеяться, что это было скорее исключение чем правило, ведь не реально же сделать фейс-контроль при посадке на катер. В целом, поездка супер, с удовольствием повторим в следующий раз в Таиланде. Спасибо организаторам за прекрасные впечатления!