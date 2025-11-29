Проведите время на пляже с ослепительно белым и нежным песком, окунитесь в теплую и лазурную воду моря.
Сделайте памятные снимки в самых красивых уголках и насладитесь легким морским ветром и атмосферой абсолютного расслабления.
Программа доступна в 2-х вариантах: Классическая (день на острове) и Вечерняя (день и вечер на острове).
Сделайте памятные снимки в самых красивых уголках и насладитесь легким морским ветром и атмосферой абсолютного расслабления.
Программа доступна в 2-х вариантах: Классическая (день на острове) и Вечерняя (день и вечер на острове).
Описание экскурсии
Тур из Паттайи на остров Самет: Райский отдых ждет вас! Представьте себе лазурные воды, белоснежные пляжи и шелест пальм… Все это ждет вас в незабываемом путешествии на остров Самет! Мы предлагаем вам эксклюзивный тур, который сделает ваш отдых максимально комфортным и насыщенным. Что включено в тур? Мы позаботились о каждой детали, чтобы ваше путешествие было идеальным:
- Русскоговорящий гид: профессиональный гид сопроводит вас на протяжении всей поездки, расскажет об истории и культуре острова, а также ответит на все ваши вопросы.
- Страхование от несчастных случаев: ваша безопасность – наш приоритет. Мы предоставляем полную страховку на время тура.
- Билет в национальный морской парк: откройте для себя уникальную природу острова Самет, охраняемую государством.
- Скоростной катер: насладитесь быстрой и комфортной переправой на остров на современном скоростном катере.
- Комфортные лежаки и зонтики на пляже Ао Пай: расслабьтесь на одном из самых красивых пляжей острова, где вас ждут удобные лежаки и зонтики.
- Вкусный сытный обед: подкрепитесь вкусным и сытным обедом в местном ресторане.
- Свободное время на лучших пляжах острова: исследуйте различные пляжи острова, купайтесь в кристально чистой воде и наслаждайтесь солнцем.
- Трансфер от отеля в Паттайе с гидом: мы заберем вас прямо из вашего отеля в Паттайе и доставим обратно после окончания тура.
- Высокоскоростной Wi.
Fi:
оставайтесь на связи с друзьями и семьей, используя бесплатный высокоскоростной Wi
Fi на протяжении всего тура.
Маски для снорклинга: откройте для себя подводный мир острова Самет, ныряя с маской и любуясь красочными кораллами и рыбами.
Спортивный инвентарь для игр в воде и на берегу: развлекитесь, играя в волейбол, фрисби и другие пляжные игры. Почему выбирают нас? Мы гарантируем вам незабываемый отдых на острове Самет! Мы предлагаем:.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту;
- Высокий уровень сервиса;
- Опытных и внимательных гидов;
• Лучшее соотношение цены и качества. Важная информация:
Спортивный инвентарь для игр в воде и на берегу: развлекитесь, играя в волейбол, фрисби и другие пляжные игры. Почему выбирают нас? Мы гарантируем вам незабываемый отдых на острове Самет! Мы предлагаем:.
Возьмите с собой: купальные принадлежности, коралловые тапочки, сменную одежду, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, фотоаппарат и деньги на сувениры и личные расходы.
Ежедневно в 09:00-10:30. Время выезда зависит от наличия обеда — уточняйте у менеджера.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Страхование от несчастных случаев
- Вход на пляж
- Шезлонг и зонт на пляже
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00-10:30. Время выезда зависит от наличия обеда — уточняйте у менеджера.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: купальные принадлежности
- Коралловые тапочки
- Сменную одежду
- Полотенце
- Солнцезащитный крем
- Головной убор
- Фотоаппарат и деньги на сувениры и личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии из Паттайи
Водная прогулка
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Ваш личный luxury-путешествие по лазурному мору к белоснежным пляжам и дикой природе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Из Паттайи - на остров Самет в небольшой группе
Провести день на тихом уединённом пляже Ао Пхай с мелким белоснежным песком
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
1 дек в 07:30
$57 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Отдых на Военном пляже с трансфером туда и обратно
Белый песок и прозрачное море всего в получасе от Паттайи
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
$9 за человека