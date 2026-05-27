«Голубая лагуна» — это пляж Сай Кео на территории военной базы в районе Саттахипа, в 20–25 км к югу от Паттайи. Попасть сюда можно только организованной группой. Здесь белый мягкий песок, чистая бирюзовая вода и малолюдное побережье. Вы проведёте день, купаясь, отдыхая в тени деревьев, гуляя вдоль бухты. По желанию арендуете каяк или сапборд и перекусите в кафе у моря.
Описание трансфер
- 8:00 — сбор группы по отелям и выезд из Паттайи.
- Проезд через КПП военной базы, организованный вход на пляж.
- Свободное время. Вы понежитесь на пляже, поплаваете, погуляете вдоль кромки воды. Сможете воспользоваться лежаками и навесами, покататься на каяках и сапах, понырять у берега. На территории также есть кафе, где можно пообедать.
- 17:00 — возвращение в Паттайю.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер туда и обратно, входной билет.
- Дополнительно оплачиваются лежаки и навесы, аренда каяков и сапбордов, обед.
- С собой возьмите купальные принадлежности, солнцезащитный крем, деньги на обед и сувениры.
- Обратите внимание: с вами не будет гида.
ежедневно в 08:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$21
|Дети 90-120 см
|$15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии на «Из Паттайи на пляж Сай Кео: отдых в уединённой бухте»
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - на остров Самет
Провести день на тихом уединённом пляже Ао Пхай с мелким белоснежным песком
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
29 мая в 07:30
$65 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Пляж танцующей девушки: уголок спокойствия в шумной Паттайе
Насладитесь спокойствием на пляже Хат Нанг Рам в Паттайе. Идеальное место для отдыха с белоснежным песком и чистой водой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$92 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Релакс на безлюдном острове возле Паттайи (всё включено)
Заняться снорклингом и сапбордингом, расслабиться на пляже и устроить барбекю из морепродуктов
Начало: Возле вашего отеля
29 мая в 07:30
30 мая в 07:30
$840 за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Голубая лагуна - уединённый пляж
Начало: Холл Вашего отеля
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
600 ฿ за человека
$21 за человека