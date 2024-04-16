1 чел.
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Мини-группа
11 часов
Путешествие в мир дикой природы: Кхао Вонг и Кхао Ча Мао
Откройте для себя удивительные национальные парки Кхао Вонг и Кхао Ча Мао в Паттайе. Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом и обедом в джунглях
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$75 за человека
Индивидуальная
6 часов
Паттайя - Ко Сак: эксклюзивная прогулка на катамаране
Откройте для себя чарующий остров Ко Сак в индивидуальной морской прогулке на катамаране с рыбалкой и снорклингом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия на остров Принцессы: погружение в райские красоты
Проведите незабываемый день на закрытом острове Принцессы с белоснежными пляжами и чистейшим морем. Все развлечения уже включены в стоимость
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
$72 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия «Один день на Бамбуковом острове» из Паттайи
Приглашаем на уникальную экскурсию на Бамбуковый остров из Паттайи. Невероятные пейзажи и чистейшее море ждут вас
Начало: на ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$75 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия на остров Ко Кхам: уединение и природа
Проведите незабываемый день на тихом и живописном острове Ко Кхам, наслаждаясь морем и солнцем
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
$72 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей16 апреля 2024Всем огромная благодарность за экскурсию на острове, все на высшем уровне, накупались, подпалились терпимо, Вся команда сработала на отлично. Иван, Эм, Капитан, Фотограф все супер, молодцы так держать. Большое-пребольшое спасибо за отдых!!!
- ААнна15 апреля 2024Экскурсия была интересной, динамичной и составила прекрасную альтернативу пляжному отдыху. Рекомендую к посещению!
- ССергей4 апреля 2024Морские прогулки очень любим и во всех странах пытаемся такую экскурсию себе устроить. Все было неплохо, солнце, море, довезли хорошо,
- ИИрина10 марта 2024Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с учётом наших пожеланий! Обед вкусный! Спасибо!
- ВВалерия11 февраля 2024Очень интересная экскурсия. Обезьян посмотрели, в скале побывали, в джунглях погуляли, храм посетили, рыб покормили, в озере поплавали. Фёдор - отличный экскурсовод, с ним приятно завести разговор и рассказывает информацию он очень интересно.
- ААлександра3 января 2024Очень неоднозначные ощущение после экскурсии. Остров, действительно, замечательный и стоит посещения, но есть несколько моментов, о которых сказать организатору в
- ООльга28 ноября 2023Экскурсия интересная и места потрясающе красивые! Приготовьтесь поберечь свои силы к концу - забираться на водопады придётся высоко:) Запаситесь удобной
- ССветлана14 ноября 2023Очень весело провела время. Все было организовано на высшем уровне: развлечения, еда, напитки. Остальные приезжающие на остров нам только завидовали))
- ЛЛеонид4 ноября 2023К сожалению, в самой Паттае (как и в большинстве крупных городов) пляжи в черте города совершенно не купательные. Поэтому, поездка
- ААнастасия7 апреля 2023Очень понравилось, особенно организация. Все четко, по времени, без всякого хаоса, который бывает даже в небольших группах. Парни молодцы веселые
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Романтические»
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