Романтические экскурсии по Паттайе

Найдено 5 экскурсий в категории «Романтические» в Паттайе, цены от $72. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в мир дикой природы
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
5 отзывов
Путешествие в мир дикой природы: Кхао Вонг и Кхао Ча Мао
Откройте для себя удивительные национальные парки Кхао Вонг и Кхао Ча Мао в Паттайе. Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом и обедом в джунглях
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$75 за человека
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Паттайя - Ко Сак: эксклюзивная прогулка на катамаране
Откройте для себя чарующий остров Ко Сак в индивидуальной морской прогулке на катамаране с рыбалкой и снорклингом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
🚣 Прогулки на каяках
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия на остров Принцессы: погружение в райские красоты
Проведите незабываемый день на закрытом острове Принцессы с белоснежными пляжами и чистейшим морем. Все развлечения уже включены в стоимость
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
$72 за человека
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Групповая
10 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия «Один день на Бамбуковом острове» из Паттайи
Приглашаем на уникальную экскурсию на Бамбуковый остров из Паттайи. Невероятные пейзажи и чистейшее море ждут вас
Начало: на ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$75 за человека
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам
🚗 На машине
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия на остров Ко Кхам: уединение и природа
Проведите незабываемый день на тихом и живописном острове Ко Кхам, наслаждаясь морем и солнцем
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
$72 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Всем огромная благодарность за экскурсию на острове, все на высшем уровне, накупались, подпалились терпимо, Вся команда сработала на отлично. Иван, Эм, Капитан, Фотограф все супер, молодцы так держать. Большое-пребольшое спасибо за отдых!!!
  • А
    Анна
    15 апреля 2024
    Путешествие в мир дикой природы
    Экскурсия была интересной, динамичной и составила прекрасную альтернативу пляжному отдыху. Рекомендую к посещению!
  • С
    Сергей
    4 апреля 2024
    Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
    Морские прогулки очень любим и во всех странах пытаемся такую экскурсию себе устроить. Все было неплохо, солнце, море, довезли хорошо,
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    плавали и на острове и просто в море с рыбками, кормили рыбок. Была рыбалка, правда, неудачная, но тут уж судьба. Обед понравился, уха блеск. Жилеты есть в большом количестве. Нам немного не хватило комфорта. Да, катамаран старенький. Тараканы на нем… мы уж в России лет 20 их не видели… полотенец нет, брали свои. Газировка теплая, из больших бутылок, т. е. без газа уже) и так то в Азии в газировку его меньше добавляют) на острове шезлонги - креслица старенькие в тени деревьев. Высаживали на технический пирс, среди тюков с техническим мусором, т. к. уже был отлив и с обыкновенного пирса по жаре полчаса тащится бы пришлось. Обьяснили это, правда, после) лучше бы до) В общем, прогулка понравилась, но считаю, что цена дороговата. Привыкшие к комфорту путешественники будут несколько разочарованы. Нам кажется, либо цену надо несколько снизить, либо оборудование поновее закупить и будет класс. Сопровождение экскурсии - очень хорошо, вежливо, быстро, и лично и по вацап.

  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
    Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с учётом наших пожеланий! Обед вкусный! Спасибо!
    Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с
  • В
    Валерия
    11 февраля 2024
    Путешествие в мир дикой природы
    Очень интересная экскурсия. Обезьян посмотрели, в скале побывали, в джунглях погуляли, храм посетили, рыб покормили, в озере поплавали. Фёдор - отличный экскурсовод, с ним приятно завести разговор и рассказывает информацию он очень интересно.
  • А
    Александра
    3 января 2024
    Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
    Очень неоднозначные ощущение после экскурсии. Остров, действительно, замечательный и стоит посещения, но есть несколько моментов, о которых сказать организатору в
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    описании экскурсии. 1. Прогулка на кораблике - это 40 минут до пирса из Паттайи, военное судно времен вьетнамской войны и 10 минут до острова на умирающем двигателе (со слов гида, в состоянии флота виновата коррупция) 2. Группа до 10 человек - это в автобусе, который вас забирает. Потом группа становится человек 30, в нашем случае - это было 3 автобуса 3. Посещение храма - это 15 минут, практически бегом группой из 30 человек. Желания загадывали по очереди, толком ничего не посмотрели. 4. Музей военной техники на обратной дороге. По факту больше похоже на блошиный рынок и ухоженную свалку из старой военной техники. Ощущение, что надо было что-то запихнуть под конец экскурсии, и выбрали полигон по дороге. Абсолютно не вяжется с концепцией всей поездки, и на наш взгляд оказался совершенно ни к чему. Все были довольно уставшие и просто ходили пили кофе. Как итог: ощущение завышенной цены за экскурсию в связи с совокупностью факторов. Написала максимально подробно для того, чтобы организатор возможно скорректировал маршрут для будущих туристов 😉

    Очень неоднозначные ощущение после экскурсии. Остров, действительно, замечательный и стоит посещения, но есть несколько моментов, о
  • О
    Ольга
    28 ноября 2023
    Путешествие в мир дикой природы
    Экскурсия интересная и места потрясающе красивые! Приготовьтесь поберечь свои силы к концу - забираться на водопады придётся высоко:) Запаситесь удобной
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    обувью, поскольку далеко не везде в парке лесенки и дорожки, часто это просто каменистые тропки со скользкими камнями, но в этом есть своё очарование. Спасибо гиду за впечатления)

  • С
    Светлана
    14 ноября 2023
    Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Очень весело провела время. Все было организовано на высшем уровне: развлечения, еда, напитки. Остальные приезжающие на остров нам только завидовали))
  • Л
    Леонид
    4 ноября 2023
    Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    К сожалению, в самой Паттае (как и в большинстве крупных городов) пляжи в черте города совершенно не купательные. Поэтому, поездка
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    на острова - это единственное решение если хочется насладиться тёплой бирюзовой морской водой и провести день на красивейшем пляже. Нам настолько понравилась наша поездка, что мы повторили её ещё и наследующий день с этой же компанией. Поездка замечательно организованна - от трансфера из отеля и обратно, до развлечений и еды. Ребята, которые сопровождали нас оба раза, очень приятные, вежливые и стараются из всех сил чтобы ваш отдых был приятным и незабываемым. Саша, Андрей, Вася и Олег - огромное спасибо за прекрасный отдых! . Отдельно хочу отметить повара, который за кулисами готовит горячую еду для ланча на острове - пять баллов! А теперь, немного дёгтя в эту бочку мёда: (и это совершенно не вина организаторов). К сожалению, нам пришлось столкнуться с откровенным хамством некоторых туристов в группе. За 37 лет жизни за рубежом мы успели от этого отвыкнуть. Как пел Трофим -"Наверно, зря жалел Деникин хамов - Их надо было розгой да плетьми". Остаётся только надеяться, что это было скорее исключение чем правило, ведь не реально же сделать фейс-контроль при посадке на катер. В целом, поездка супер, с удовольствием повторим в следующий раз в Таиланде. Спасибо организаторам за прекрасные впечатления!

  • А
    Анастасия
    7 апреля 2023
    Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
    Очень понравилось, особенно организация. Все четко, по времени, без всякого хаоса, который бывает даже в небольших группах. Парни молодцы веселые
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    и коммуникабельные. Сергей в начале поездки очень интересно историю Тайланда рассказывал, но шумно в дороге, не все слышно было(поэтому единственное, что добавить можно было так это микрофон для гида)

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Романтические»

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  4. Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
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