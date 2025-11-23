Зовём вас на прогулку к одному из уединённых островов возле Паттайи! По пути вы увидите военный корабль, исследуете подводный мир, искупаетесь на песчаной косе посреди моря. На острове попробуете себя в рыбалке и сапбординге, отдохнёте в тени пышных деревьев. День будет полон ярких впечатлений и завершится обедом из свежих морепродуктов с бокалом белого вина.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Время начала: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

Описание водной прогулки

Сбор по отелям и выезд из Паттайи: утренний — в 7:00–8:00, дневной — в 12:00–13:00.

Трансфер на пирс Саттахип, где мы пересядем на скоростной катер. Перед прогулкой проведём инструктаж по технике безопасности, всем пассажирам выдадим спасательные жилеты.

Остановка для фото около военного корабля (обходим судно на лодке по кругу).

Остановка с купанием на морской косе посреди моря.

Самый крутой спот для снорклинга в окрестностях Паттайи: подводные гроты и пещеры, кораллы, рыбки — красота!

Прибытие на остров. Располагаемся под тенью деревьев (их достаточно), отдыхаем, купаемся, плаваем на сапбордах. Желающие отправляются на лодке на рыбалку.

Обед (порционный): барбекю из морских морепродуктов — креветок, кальмаров, рыбы — и сашими. На десерт — фрукты и белое вино.

Отправление на пирс. Там можно принять пресный душ и переодеться.

Возвращение в Паттайю: в 15:00–16:00 при утреннем выезде, в 19:00–20:00 — при дневном.

Организационные детали