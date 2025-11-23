Релакс на безлюдном острове возле Паттайи (всё включено)
Заняться снорклингом и сапбордингом, расслабиться на пляже и устроить барбекю из морепродуктов
Зовём вас на прогулку к одному из уединённых островов возле Паттайи! По пути вы увидите военный корабль, исследуете подводный мир, искупаетесь на песчаной косе посреди моря. На острове попробуете себя в рыбалке и сапбординге, отдохнёте в тени пышных деревьев.
День будет полон ярких впечатлений и завершится обедом из свежих морепродуктов с бокалом белого вина.
Сбор по отелям и выезд из Паттайи: утренний — в 7:00–8:00, дневной — в 12:00–13:00.
Трансфер на пирс Саттахип, где мы пересядем на скоростной катер. Перед прогулкой проведём инструктаж по технике безопасности, всем пассажирам выдадим спасательные жилеты.
Остановка для фото около военного корабля (обходим судно на лодке по кругу).
Остановка с купанием на морской косе посреди моря.
Самый крутой спот для снорклинга в окрестностях Паттайи: подводные гроты и пещеры, кораллы, рыбки — красота!
Прибытие на остров. Располагаемся под тенью деревьев (их достаточно), отдыхаем, купаемся, плаваем на сапбордах. Желающие отправляются на лодке на рыбалку.
Обед (порционный): барбекю из морских морепродуктов — креветок, кальмаров, рыбы — и сашими. На десерт — фрукты и белое вино.
Отправление на пирс. Там можно принять пресный душ и переодеться.
Возвращение в Паттайю: в 15:00–16:00 при утреннем выезде, в 19:00–20:00 — при дневном.
Организационные детали
Доплата осуществляется рублёвым переводом за день до программы или ранее
В стоимость всё включено: полное трансферное обслуживание, услуги профессионального русскоговорящего гида, страховка, все сборы и платежи, снаряжение для снорклинга и рыбалки, прокат сапборда, обед на острове, вода и безалкогольные напитки в течение дня
В программе не могут участвовать женщины на поздних сроках беременности
Из соображений безопасности дети во время движения катера должны быть на руках у родителей
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 2726 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.