Это путешествие в национальный парк Таиланда Кхао Яй, где после тропических ливней водопады набирают свою мощь.
Вас ждут пышные джунгли, обед на берегу реки, купание в водных каскадах и храм тысячи Золотых Будд в закатных лучах.
Вас ждут пышные джунгли, обед на берегу реки, купание в водных каскадах и храм тысячи Золотых Будд в закатных лучах.
Описание экскурсии
6:00 — отправление из Паттайи
8:30 — остановка на смотровой площадке парка Кхао Яй
9:00 — водопад Хэу Нэрок (водопад адского пламени), один из самых мощных в Таиланде. Лестницы к водопаду достаточно крутые — рассчитывайте свои силы
11:00 — водопад Хэу Суат, где снимали фильм «Пляж»
12:00 — смотровая площадка озера Кхао Яй
12:30 — обед в джунглях на берегу реки. На водопой приходят дикие животные, за которыми можно понаблюдать во время обеда
14:00 — смотровая площадка дамбы Кхун Дан Пракан Чон и вид на долину Накхон Найок
16:00 — отдых и купание у водопада Сарика (возможно только при безопасном уровне воды)
18:00 — освещённый предзакатным солнцем храм тысячи Золотых Будд
21:30 — возвращение в Паттайю
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и обед
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$101
|Дети до 12 лет
|$79
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 119 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.
Входит в следующие категории Паттайи
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