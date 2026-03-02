Почувствуйте себя в джунглях, саванне или на побережье! В зоопарке Кхао Кхео животные живут без клеток в условиях, максимально приближённых к естественным. Вы рассмотрите вблизи жирафов и бинтуронгов, кенгуру и саймири. А попутно узнаете интересные факты об этих и других обитателях комплекса.
Описание экскурсии
Кхао Кхео — крупнейший зоопарк Таиланда, раскинувшийся на территории заповедника площадью 800 гектаров. Здесь собрано более 8 тысяч животных из Африки и Азии, включая редкие виды. Парк разделён на тематические зоны с открытыми вольерами. Вы прогуляетесь по самым интересным из них. А также посмотрите шоу без участия человека, от шествия пингвинов и купания слонов до кормления хищников.
Вы увидите:
- олений парк: олени и косули в естественной среде
- остров обезьян и гору шимпанзе: гиббоны, орангутаны, капуцины и другие приматы
- африканскую саванну: жирафы, страусы, зебры, носороги, антилопы, бегемоты, а в отдельном секторе — львы и гиены
- детскую зону: черепахи, кролики, пингвины, миниатюрные косули и бинтуронги
- поляну слонов: величественные гиганты вблизи
- Wildlife Wonderland и австралийскую зону: саймири, кенгуру, муравьеды, гавиалы и другие животные со всего мира
Организационные детали
- Поездка пройдёт на микроавтобусе Toyota или аналогичном
- Экскурсия оплачивается наличными тайскими батами до начала программы
- Ограничения: маршрут не подойдёт беременным и пожилым из-за интенсивности прогулки
- Желающие смогут включить в экскурсию обед: тогда экскурсии продлится на 1,5 — 2 часа
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Входные билеты — 350 батов (взрослый), 120 батов (дети ниже 130 см)
- Остров лемуров (опционально) — 50 батов. Работает по вторникам, средам, субботам и воскресеньям
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Без обеда
|$18
|С обедом
|$24
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшне вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1843 туристов
Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые наши гиды прожили в стране более 15 лет и свободно говорят на тайском и английском
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Всё понравилось. Арина замечательный гид!
Экскурсия была интересная и хорошо технически организована.
Большое Вам спасибо
Экскурсия была интересная и хорошо технически организована.
Большое Вам спасибо
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