Мои заказы

Из Паттайи - в зоопарк Кхао Кхео

Понаблюдать за носорогами и львами, увидеть парад пингвинов и купание слонов
Почувствуйте себя в джунглях, саванне или на побережье! В зоопарке Кхао Кхео животные живут без клеток в условиях, максимально приближённых к естественным. Вы рассмотрите вблизи жирафов и бинтуронгов, кенгуру и саймири. А попутно узнаете интересные факты об этих и других обитателях комплекса.
5
1 отзыв
Из Паттайи - в зоопарк Кхао Кхео
Из Паттайи - в зоопарк Кхао Кхео
Из Паттайи - в зоопарк Кхао Кхео

Описание экскурсии

Кхао Кхео — крупнейший зоопарк Таиланда, раскинувшийся на территории заповедника площадью 800 гектаров. Здесь собрано более 8 тысяч животных из Африки и Азии, включая редкие виды. Парк разделён на тематические зоны с открытыми вольерами. Вы прогуляетесь по самым интересным из них. А также посмотрите шоу без участия человека, от шествия пингвинов и купания слонов до кормления хищников.

Вы увидите:

  • олений парк: олени и косули в естественной среде
  • остров обезьян и гору шимпанзе: гиббоны, орангутаны, капуцины и другие приматы
  • африканскую саванну: жирафы, страусы, зебры, носороги, антилопы, бегемоты, а в отдельном секторе — львы и гиены
  • детскую зону: черепахи, кролики, пингвины, миниатюрные косули и бинтуронги
  • поляну слонов: величественные гиганты вблизи
  • Wildlife Wonderland и австралийскую зону: саймири, кенгуру, муравьеды, гавиалы и другие животные со всего мира

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на микроавтобусе Toyota или аналогичном
  • Экскурсия оплачивается наличными тайскими батами до начала программы
  • Ограничения: маршрут не подойдёт беременным и пожилым из-за интенсивности прогулки
  • Желающие смогут включить в экскурсию обед: тогда экскурсии продлится на 1,5 — 2 часа
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Входные билеты — 350 батов (взрослый), 120 батов (дети ниже 130 см)
  • Остров лемуров (опционально) — 50 батов. Работает по вторникам, средам, субботам и воскресеньям

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Без обеда$18
С обедом$24
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшне вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — ваша команда гидов в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1843 туристов
Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые наши гиды прожили в стране более 15 лет и свободно говорят на тайском и английском
читать дальшеуменьшить

языках, знают и могут рассказать о Таиланде на уровне местных жителей. Также мы организовываем индивидуальные экскурсии по вашему запросу и интересу и предоставляем услуги сопровождающего-переводчика для посещения различных мест и уголков Таиланда.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Всё понравилось. Арина замечательный гид!
Экскурсия была интересная и хорошо технически организована.

Большое Вам спасибо
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Паттайи

Похожие экскурсии на «Из Паттайи - в зоопарк Кхао Кхео»

Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
На машине
5 часов
37 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Покормить жирафов, поздороваться с ленивцем и потрогать носорогов
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
27 июн в 08:00
$35 за человека
Открытый зоопарк Кхао Кхео из Паттайи
6.5 часов
-
40%
48 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Открытый зоопарк Кхао Кхео из Паттайи
Начало: Гид заберёт вас из места вашего проживания
Расписание: Ежедневно 07:00-08:40
Завтра в 08:00
27 июн в 08:00
600 ฿1000 ฿ за человека
Лучшие места вокруг Северной Паттайи
На машине
8 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Лучшие места вокруг Северной Паттайи
Стеклянный мост, храм Ада и Рая, зоопарк Кхао Кхео - за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
27 июн в 08:00
$37 за человека
Открытый зоопарк Кхао-Кхео: проведите день с животными
На автобусе
6 часов
21 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Открытый зоопарк Кхао-Кхео: проведите день с животными
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
27 июн в 07:00
28 июн в 07:00
1000 ฿ за человека
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Паттайе
$18 за человека