Откройте для себя чудотворный храмовый комплекс Ват Янасанг Варарам (сокращенно Ват Ян), расположенный в живописной горной долине Таиланда.
Этот впечатляющий комплекс считается одним из крупнейших в стране и находится под патронажем королевской семьи.
Одна из главных святынь Ват Яна — ступа с захороненной частицей Будды, привлекающая паломников и туристов.
Описание экскурсииПогрузитесь в атмосферу мистики и буддизма с уникальным туром по храмовому комплексу Ват Ян в живописной горной долине Таиланда. Что вас ждёт:• Белый Храм - архитектурное чудо Паттайи. Полюбуйтесь изящными формами и символикой этого удивительного сооружения.
- Ритуал "Похороны Неудач" в действующем буддистском храме. Испытайте на себе мощный обряд очищения и благословения монахов.
- Деревня длинношеих женщин - уникальная возможность познакомиться с культурой племен и их традициями.
- Катание на слонах 15 минут - незабываемые впечатления от общения с этими удивительными животными.
- Ловля крокодила - экстремальное приключение для любителей острых ощущений.
- Тарелка фруктов в подарок.
- Монастырь Ват Ян и Гора Золотого Будды.
- Китайский Дворец Музей и терракотовые воины. Исследуйте величественное изображение медитирующего Будды, участвуйте в ритуале Похороны Неудач для очищения и благословения, познакомьтесь с культурой племени Карен и насладитесь незабываемым катанием на слонах. Этот день наполнен духовными открытиями и яркими впечатлениями, которые останутся с вами навсегда!
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Входные билеты
- Русскоязычный гид
- Тарелка фруктов
- Ритуал / «Похороны Неудач/»
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Влада
28 авг 2025
