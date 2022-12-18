Что вас ожидает:

Буддистский монастырь — место силы.

Первое место остановки — буддистский монастырь, расположивийся у скал, а часть монастыря находится в пещерах среди этих скал. В одной из пещер монастыря, находится уникальное чудо — сталагмит в виде плачущей Бодхисаттвы Гуань Инь, созданный самой природой. Гуань Инь, как известно, Бодхисаттва милосердия и сострадания, она всех живых существ любит и вечно сопереживает и стремится помочь.

Что интересно, прямо ей на голову со сводов пещеры постоянно падают капли воды и скатываются по щекам как слёзы, в подтверждение её сострадательной сущности. В монастыре есть ещё и статуя Лежащего Будды, расположенная она в гроте скалы на берегу реки вытекающей из пещеры. Нереально красиво! С живописных скал на лианах свисают обезьяны, которые придают этому месту первозданный сказочный вид. Здесь также находится гигантская статуя монаха, который достиг просветления и прожил более ста лет, он очень почитаем в Таиланде.

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Путешествие по лабиринту карстовых пещер

Затем, переобувшись в резиновые сапоги и взяв с собой фонарики, мы отправимся изучать карстовые пещеры. Пройдя сквозь систему из девяти пещер, мы оказываемся в месте, в которое можно попасть, только пройдя сквозь пещеры. Здесь сохранилась нетронутая деятельностью человека природа. Перед нами откроются удивительный явления природы: сталактиты, сталагмиты и сталагнаты, которые образовывались здесь на протяжении миллионов лет.

Нас встретят хозяева этих пещер, тысячи летучих мышей. Они делают это место еще более впечатляющим и загадочным. Всего в парке насчитывается 86 уникальных карстовых пещер, но мы посетим только 9, самых интересных из них. Обычно нас сопровождает местный гид-проводник, невероятно умная собака, которая показывает верный путь и следит за тем чтобы гости парка не заблудились.

Первобытные джунгли, нетронутые человеком

После путешествия по пещерам нас ждёт короткий переезд в другую часть национального парка — Кхао Чи Мао, которая знаменита своим многоуровневым каскадным водопадом, его называют ещё Изумрудным. Пообедав в традиционном тайском ресторане в джунглях национального парка (здесь очень вкусно готовят тайские блюда), мы отправимся купаться под струями водопада. Нас ожидает идеально чистая, практически питьевая, горная прохладная вода.

На пятом уровне находится ещё одно чудо природы — уникальный изумрудный бассейн, в котором мы и искупаемся под водопадом. Вероятность встречи с другими туристами в этом месте — минимальна. Как правило, мы отдыхаем там совершенно одни. На нижних уровнях водопада мы покормим больших рыб, которых здесь великое множество. Желающие могут посетить музей природы парка. После купания и чаепития усталые, но довольные, мы возвращаемся в Паттайю, находясь под впечатлением от этих потрясающих мест.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.