Затерянный мир - Кхао Вонг и Кхао Чи Мао

Кхао Вонг и Кхао Чи Мао расположены рядом друг с другом и всего

Кхао Вонг и Кхао Чи Мао расположены рядом друг с другом и всего в 120 км от Паттайи. До парка ведёт недавно отремонтированная широкая автострада.

Полтора часа пути от Паттайи и мы оказываемся в волшебно-удивительном и невероятно прекрасном месте — настоящем «Затерянном мире».
Затерянный мир - Кхао Вонг и Кхао Чи Мао
Затерянный мир - Кхао Вонг и Кхао Чи Мао
Затерянный мир - Кхао Вонг и Кхао Чи Мао
Затерянный мир - Кхао Вонг и Кхао Чи Мао
Затерянный мир - Кхао Вонг и Кхао Чи Мао
Затерянный мир - Кхао Вонг и Кхао Чи Мао
Ближайшие даты:
18
дек
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22
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Что вас ожидает 🤩

  • Кхао Вонг и Кхао Чи Мао
  • Буддистский монастырь
  • Лабиринт карстовых пещер
  • Водопад
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Описание

Что вас ожидает:

  • Буддистский монастырь — место силы.
  • Первое место остановки — буддистский монастырь, расположивийся у скал, а часть монастыря находится в пещерах среди этих скал. В одной из пещер монастыря, находится уникальное чудо — сталагмит в виде плачущей Бодхисаттвы Гуань Инь, созданный самой природой. Гуань Инь, как известно, Бодхисаттва милосердия и сострадания, она всех живых существ любит и вечно сопереживает и стремится помочь.
  • Что интересно, прямо ей на голову со сводов пещеры постоянно падают капли воды и скатываются по щекам как слёзы, в подтверждение её сострадательной сущности. В монастыре есть ещё и статуя Лежащего Будды, расположенная она в гроте скалы на берегу реки вытекающей из пещеры. Нереально красиво! С живописных скал на лианах свисают обезьяны, которые придают этому месту первозданный сказочный вид. Здесь также находится гигантская статуя монаха, который достиг просветления и прожил более ста лет, он очень почитаем в Таиланде.

Приятный бонус:

Организатор дарит поездку на пляж Голубая лагуна туристам, оплатившим минимум 4 любых тура от Дельфин-тур

Путешествие по лабиринту карстовых пещер

Затем, переобувшись в резиновые сапоги и взяв с собой фонарики, мы отправимся изучать карстовые пещеры. Пройдя сквозь систему из девяти пещер, мы оказываемся в месте, в которое можно попасть, только пройдя сквозь пещеры. Здесь сохранилась нетронутая деятельностью человека природа. Перед нами откроются удивительный явления природы: сталактиты, сталагмиты и сталагнаты, которые образовывались здесь на протяжении миллионов лет.
Нас встретят хозяева этих пещер, тысячи летучих мышей. Они делают это место еще более впечатляющим и загадочным. Всего в парке насчитывается 86 уникальных карстовых пещер, но мы посетим только 9, самых интересных из них. Обычно нас сопровождает местный гид-проводник, невероятно умная собака, которая показывает верный путь и следит за тем чтобы гости парка не заблудились.

Первобытные джунгли, нетронутые человеком

После путешествия по пещерам нас ждёт короткий переезд в другую часть национального парка — Кхао Чи Мао, которая знаменита своим многоуровневым каскадным водопадом, его называют ещё Изумрудным. Пообедав в традиционном тайском ресторане в джунглях национального парка (здесь очень вкусно готовят тайские блюда), мы отправимся купаться под струями водопада. Нас ожидает идеально чистая, практически питьевая, горная прохладная вода.
На пятом уровне находится ещё одно чудо природы — уникальный изумрудный бассейн, в котором мы и искупаемся под водопадом. Вероятность встречи с другими туристами в этом месте — минимальна. Как правило, мы отдыхаем там совершенно одни. На нижних уровнях водопада мы покормим больших рыб, которых здесь великое множество. Желающие могут посетить музей природы парка. После купания и чаепития усталые, но довольные, мы возвращаемся в Паттайю, находясь под впечатлением от этих потрясающих мест.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда и обратно
  • Входные билеты
  • Обед
  • Русскоязычный гид
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Вечером накануне экскурсии в 20:00-21:00 по Мск организатор свяжется с вами – напомнить про экскурсию и уточнить время выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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