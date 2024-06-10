Аркадий — Организатор в Паттайе

Провёл экскурсии для 16 туристов

Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям экстремального и активного отдыха в Таиланде. Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны!