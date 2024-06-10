Прыгнуть с парашютом — ваша давняя заветная мечта? Мы исполним её! Сделав шаг в «пустоту», вы получите мощный заряд адреналина, а с высоты 4000 метров вам откроются прекрасные виды на Паттайю, Сиамский залив и острова.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Утром вас заберут на автомобиле из отеля в пределах Паттайи.
- Довезут до дропзоны, где будет регистрация в порядке живой очереди.
- Вам присвоят номер и группу, следить за ними нужно на специальном табло.
- Когда подойдёт ваша очередь, вам проведут инструктаж. Если вкратце — нужно просто не мешать инструктору, он профессионал своего дела и всё сделает за вас. Ваша задача — наслаждаться моментом и прекрасными видами.
- Посадка на самолёт — взлёт — прыжок!
Интересные факты и детали
- Высота прыжка — 4000 метров.
- Длительность свободного падения — 1 минута.
- Общая продолжительность — 10 минут.
Организационные детали
- Прыжок проводится только в тандеме с инструктором.
- Программа подойдёт для участников от 12 до 60 лет. Максимальный вес — 115 кг. Нельзя с серьёзными проблемами с сердцем, спиной, а также беременным женщинам.
- Подойдёт любая удобная одежда, но не разрешены платья, юбки, тапочки. Обувь должна быть устойчивой.
- В стоимость входит трансфер от вашего отеля в Паттайе и обратно на комфортабельном минивэне Toyota (для участника и одного сопровождающего), страховка, услуги профессионального инструктора.
- Самостоятельное фото и видеосъёмка во время прыжка запрещена.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Фото или видеосъёмка — 3500 батов.
- Доплата за вес, если он больше 95 кг:
— 96-100 кг (+ 500 батов)
— 101-110 кг (+1000 батов)
— 110-111 кг (+1200 батов)
— 111-112 кг (+1400 батов)
— 112-113 кг (+1600 батов)
— 113-114 кг (+1800 батов)
— 114-115 кг (+2000 батов).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$330
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 16 туристов
Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям экстремального и активного отдыха в Таиланде. Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны!Задать вопрос
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