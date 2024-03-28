1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Гидроциклы в Паттайе: захватывающее путешествие по островам
Впечатляющее приключение на гидроциклах ждет вас в Паттайе! Откройте мир водных развлечений и уединенных пляжей
Начало: На пляже Джомтьен
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 335$252 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
30 минут
Полёт на мотопараплане в Паттайе: адреналин и великолепные виды
Взлетите над Паттайей на мотопараплане, наслаждаясь свободой полёта и неповторимыми пейзажами Таиланда
Начало: Недалеко от восточного аэропорта Паттайи
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
260$182 за человека
Групповая
13 часов
Паттайя: Поиски сапфиров с экскурсией - Самоцвет в подарок каждому участнику
Возьмите уникальный шанс добыть сапфиры своими руками и исследовать сокровища Паттайи в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу в 06:30 и 20:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
$120 за человека
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20%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур в Паттайе: Магия тайских специй
Погрузитесь в мир тайской кухни и культуры! Индивидуальная экскурсия с посещением сада специй, дегустацией блюд и экскурсией на шоколадную фабрику
Начало: В лобби вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 120$96 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прыжок с парашютом в Паттайе
Получить одно из самых мощных впечатлений в жизни в сопровождении опытного инструктора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$330 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
30 минут
На винтажном самолёте - над Паттайей
Атмосферно. Незабываемо. Стильно
Начало: В районе Eastern Airport
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
538$431 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья28 марта 2024Хочу выразить огромную благодарность Аркадию и всей команде, которая организовала для нас экскурсию на гидроциклах в Паттайе. Это было незабываемое
- OOksana19 марта 2024Рекомендую 100%. Всё прошло отлично. Возникла одна проблема из-за погодных условий, но всё решилось.
- ООксана16 февраля 2024Классно покатались. Отлично провели время. Острова очень красивые. На протяжении всего времени от брони до катания, Вас будет курировать русскоговорящий сотрудник.
- ННикита10 февраля 2024Было в троем, все прошло замечательно, гидроциклы новые, очень резвые, легкие в управлении. Отличный маршрут, посетили 2 острова, были очень впечатлены. Рекомендую всем, тем кто находится в Паттайе 👍
- ААлександр25 ноября 2023Потрясающий полёт! Безумно красиво в вечернее время, на закате 😍 Андрею отдельное спасибо за организацию, всё четко, рекомендую 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Уникальный опыт»
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