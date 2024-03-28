Уникальный опыт – экскурсии в Паттайе

Найдено 6 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Паттайе, цены от $96, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На гидроциклах - по островам
На гидроцикле
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Гидроциклы в Паттайе: захватывающее путешествие по островам
Впечатляющее приключение на гидроциклах ждет вас в Паттайе! Откройте мир водных развлечений и уединенных пляжей
Начало: На пляже Джомтьен
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 335$252 за всё до 10 чел.
Полёт на мотопараплане над Паттайей
скидка
30%
Индивидуальная
30 минут
2 отзыва
Полёт на мотопараплане в Паттайе: адреналин и великолепные виды
Взлетите над Паттайей на мотопараплане, наслаждаясь свободой полёта и неповторимыми пейзажами Таиланда
Начало: Недалеко от восточного аэропорта Паттайи
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
260$182 за человека
Из Паттайи - на поиски сапфиров. Самоцвет в подарок
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Паттайя: Поиски сапфиров с экскурсией - Самоцвет в подарок каждому участнику
Возьмите уникальный шанс добыть сапфиры своими руками и исследовать сокровища Паттайи в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу в 06:30 и 20:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
$120 за человека
Магия тайских специй: гастротур в Паттайе (всё включено)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур в Паттайе: Магия тайских специй
Погрузитесь в мир тайской кухни и культуры! Индивидуальная экскурсия с посещением сада специй, дегустацией блюд и экскурсией на шоколадную фабрику
Начало: В лобби вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 120$96 за всё до 12 чел.
Прыжок с парашютом в Паттайе
Индивидуальная
2 часа
Прыжок с парашютом в Паттайе
Получить одно из самых мощных впечатлений в жизни в сопровождении опытного инструктора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$330 за человека
На винтажном самолёте - над Паттайей
🛫 Полеты на самолетах
скидка
20%
Индивидуальная
30 минут
На винтажном самолёте - над Паттайей
Атмосферно. Незабываемо. Стильно
Начало: В районе Eastern Airport
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
538$431 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    28 марта 2024
    На гидроциклах - по островам
    Хочу выразить огромную благодарность Аркадию и всей команде, которая организовала для нас экскурсию на гидроциклах в Паттайе. Это было незабываемое
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    приключение! Особенно хочу отметить профессионализм и дружелюбие нашего гида. Он был очень внимателен, помогал нам освоиться с управлением гидроцикла и создавал позитивную атмосферу на протяжении всего тура. Мы посетили потрясающий остров, где нас ждал вкуснейший обед и возможность расслабиться на пляже. Кухня была просто великолепной, а виды вокруг - захватывающими дух. Но самое главное, что хочется отметить, - это качество предоставляемых услуг. Гидроциклы были новыми, безопасными и прекрасно работали. Мы чувствовали себя уверенно и комфортно во время поездки. Я очень Рада, что выбрала именно эту компанию для проведения экскурсии. Большое спасибо за прекрасный отдых и массу положительных эмоций!

  • O
    Oksana
    19 марта 2024
    Полёт на мотопараплане над Паттайей
    Рекомендую 100%. Всё прошло отлично. Возникла одна проблема из-за погодных условий, но всё решилось.
    Рекомендую 100%. Всё прошло отлично. Возникла одна проблема из-за погодных условий, но всё решилось
  • О
    Оксана
    16 февраля 2024
    На гидроциклах - по островам
    Классно покатались. Отлично провели время. Острова очень красивые. На протяжении всего времени от брони до катания, Вас будет курировать русскоговорящий сотрудник.
    Классно покатались. Отлично провели время. Острова очень красивые. На протяжении всего времени от брони до катания
  • Н
    Никита
    10 февраля 2024
    На гидроциклах - по островам
    Было в троем, все прошло замечательно, гидроциклы новые, очень резвые, легкие в управлении. Отличный маршрут, посетили 2 острова, были очень впечатлены. Рекомендую всем, тем кто находится в Паттайе 👍
  • А
    Александр
    25 ноября 2023
    Полёт на мотопараплане над Паттайей
    Потрясающий полёт! Безумно красиво в вечернее время, на закате 😍 Андрею отдельное спасибо за организацию, всё четко, рекомендую 👍
    Потрясающий полёт! Безумно красиво в вечернее время, на закате 😍

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Уникальный опыт»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. На гидроциклах - по островам
  2. Полёт на мотопараплане над Паттайей
  3. Из Паттайи - на поиски сапфиров. Самоцвет в подарок
  4. Магия тайских специй: гастротур в Паттайе (всё включено)
  5. Прыжок с парашютом в Паттайе
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Муанг Боран
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 96 до 431 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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