В этой поездке собраны must-see-места Бангока — всего за один день вы успеете побывать в нескольких величественных храмах, прокатитесь на лодке по каналу. Заглянете в Большой дворец, пообедаете в панорамном ресторане, откуда открывается прекрасный вид.
А ещё — узнаете о богатом наследии Таиланда, королевской семье и особенностях жизни в этой удивительной стране.
Описание экскурсии
6:00–7:20 — сбор по отелям
10:00–10:45 — экскурсия по Бангкоку
- Храм лежащего Будды. Здесь вы погрузитесь в атмосферу спокойствия и умиротворения
- Храм изумрудного Будды. Вы полюбуетесь уникальной статуей из жадеита и поймёте значение этой святыни
- Большой Королевский дворец. Вы оцените великолепную архитектуру и больше узнаете об истории страны
- Круиз на кораблике по каналу Саен Сап
- Обед в Baiyoke Sky. Вы насладитесь блюдами тайской кухне в панорамном ресторане
18:00 — возвращение в Паттайю
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе
- Включены все входные билеты и обед
- С вами будет один из русскоязычных гидов из нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$110
|Дети до 10 лет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.
Входит в следующие категории Паттайи
