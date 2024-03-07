1 чел.
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Мини-группа
13 часов
Королевский Бангкок: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Погрузитесь в величие Бангкока с экскурсией в мини-группе. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$110 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Паттайи в Бангкок: Храмы, Чайнатаун и жизнь на воде
Вас ждет увлекательное путешествие: от храмов Бангкока до плавучих рынков и живописных каналов Тхонбури
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 12 чел.
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Паттайи в Бангкок: культура и шопинг
Вас ждет захватывающее путешествие из Паттайи в Бангкок с обзорной экскурсией и уникальным шопингом в лучших торговых центрах
Начало: По месту проживания в Паттайе
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$69 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 марта 2024Отличная экскурсия, четкая организация, замечательные гиды Людмила и тайский гид. Посмотрели основные достопримечательности, получили много информации об истории города, все в очень четкой и доступной форме. Замечательная экскурсия для первого знакомства с городом.
- ААлександра22 февраля 2024Отличная экскурсия, отличные гиды (отдельное спасибо Людмиле: с ней, мне кажется, невозможно потеряться, потому что она даже максимально чëткие инструкции
- ВВалентин8 февраля 2024По дороге в Бангкок, гид Тимур интересно расскывал о Тайланде и его истории, на месте тайский гид, по сути, больше
- ССергей31 октября 2023Мы с супругой заказали в конце октября индивидуальную экскурсию «из Паттайи в контрастный Бангкок», гидом у нас был Дмитрий. Хочется отметить
- ИИван13 ноября 2022Всё очень понравилось. Неординарные маршруты. Дмитрию огромное спасибо 😊👍🤝🤝
- ЮЮлия10 августа 2022Спасибо Дмитрию за все пройденные километры 😀 за все использованные виды транспорта 🛥 за все необычные улочки и храмы старого
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Бангкок»
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