Экскурсии в Бангкок из Паттайи

Найдено 3 экскурсии в категории «Бангкок» в Паттайе, цены от $69. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Королевский Бангкок: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Погрузитесь в величие Бангкока с экскурсией в мини-группе. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$110 за человека
Из Паттайи в контрастный Бангкок
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Паттайи в Бангкок: Храмы, Чайнатаун и жизнь на воде
Вас ждет увлекательное путешествие: от храмов Бангкока до плавучих рынков и живописных каналов Тхонбури
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 12 чел.
Из Паттайи - в Бангкок: обзорная экскурсия + шопинг в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Паттайи в Бангкок: культура и шопинг
Вас ждет захватывающее путешествие из Паттайи в Бангкок с обзорной экскурсией и уникальным шопингом в лучших торговых центрах
Начало: По месту проживания в Паттайе
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$69 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 марта 2024
    Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
    Отличная экскурсия, четкая организация, замечательные гиды Людмила и тайский гид. Посмотрели основные достопримечательности, получили много информации об истории города, все в очень четкой и доступной форме. Замечательная экскурсия для первого знакомства с городом.
  • А
    Александра
    22 февраля 2024
    Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
    Отличная экскурсия, отличные гиды (отдельное спасибо Людмиле: с ней, мне кажется, невозможно потеряться, потому что она даже максимально чëткие инструкции
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    и ориентиры). Программа довольно насыщенная и включает в себя стандартный набор основных достопримечательностей, которые советуют в статьях, при этом к концу экскурсии не чувствуешь себя как выжатый лемон (у меня даже потом нашлись силы погулять по вечерней Паттайе). Ездили в комфортных прохладных минивэнах. Рекомендую!

    Отличная экскурсия, отличные гиды (отдельное спасибо Людмиле: с ней, мне кажется, невозможно потеряться, потому что онаОтличная экскурсия, отличные гиды (отдельное спасибо Людмиле: с ней, мне кажется, невозможно потеряться, потому что онаОтличная экскурсия, отличные гиды (отдельное спасибо Людмиле: с ней, мне кажется, невозможно потеряться, потому что онаОтличная экскурсия, отличные гиды (отдельное спасибо Людмиле: с ней, мне кажется, невозможно потеряться, потому что онаОтличная экскурсия, отличные гиды (отдельное спасибо Людмиле: с ней, мне кажется, невозможно потеряться, потому что онаОтличная экскурсия, отличные гиды (отдельное спасибо Людмиле: с ней, мне кажется, невозможно потеряться, потому что онаОтличная экскурсия, отличные гиды (отдельное спасибо Людмиле: с ней, мне кажется, невозможно потеряться, потому что она
  • В
    Валентин
    8 февраля 2024
    Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
    По дороге в Бангкок, гид Тимур интересно расскывал о Тайланде и его истории, на месте тайский гид, по сути, больше
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    показыва и объяснял, что мы видим. Катание по реке и виды с небоскреба, ничего сверх выдающегося, но, в целом, понравилось. Океанариум за доп. плату, гиганские аквариумы в конце впечатляющие. .

  • С
    Сергей
    31 октября 2023
    Из Паттайи в контрастный Бангкок
    Мы с супругой заказали в конце октября индивидуальную экскурсию «из Паттайи в контрастный Бангкок», гидом у нас был Дмитрий. Хочется отметить
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    очень качественную организацию экскурсии. И трансфер в Бангкок и обратно был хорошим и сама экскурсия проведена на очень высоком уровне. Мы остались довольны, увидели и испытали много интересного и познавательного. Спасибо гиду Дмитрию за качественную и профессиональную работу!

  • И
    Иван
    13 ноября 2022
    Из Паттайи в контрастный Бангкок
    Всё очень понравилось. Неординарные маршруты. Дмитрию огромное спасибо 😊👍🤝🤝
  • Ю
    Юлия
    10 августа 2022
    Из Паттайи в контрастный Бангкок
    Спасибо Дмитрию за все пройденные километры 😀 за все использованные виды транспорта 🛥 за все необычные улочки и храмы старого
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    Бангкока 🪷 Экскурсия будет интересна тем людям, кто готов увидеть изнанку этого города, выпить коктейль и искупаться в бассейне дорогого отеля сразу после посещения старого цветочного и рыбного рынка 🍸🍹 Эта экскурсия - не про академическую историю буддизма - а про эмоции и энергию как она есть ⚡️ Потому что с Дмитрием можно совершить ритуал в буддистком храме, принести подношение из цветов и обязательно обрести потерянное 🤳☎️ Желаем Дмитрию новых интересных туристов и процветания 🙏

    Спасибо Дмитрию за все пройденные километры 😀 за все использованные виды транспорта 🛥 за все необычные улочки и храмы старого Бангкока 🪷Спасибо Дмитрию за все пройденные километры 😀 за все использованные виды транспорта 🛥 за все необычные улочки и храмы старого Бангкока 🪷Спасибо Дмитрию за все пройденные километры 😀 за все использованные виды транспорта 🛥 за все необычные улочки и храмы старого Бангкока 🪷

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Бангкок»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
  2. Из Паттайи в контрастный Бангкок
  3. Из Паттайи - в Бангкок: обзорная экскурсия + шопинг в мини-группе
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  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Бангкок" можно забронировать 3 экскурсии от 69 до 400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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