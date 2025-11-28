Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Рыбалка на озёрах близ Паттайи с двумя вариантами программы: ловля сомов для опытных рыбаков или комбинированный тур с отдыхом на пляже Нанг Рам.

Описание водной прогулки Рыбалка в окрестностях Паттайи Экскурсия подойдёт как опытным рыболовам, так и тем, кто хочет совместить ловлю рыбы с отдыхом на природе. Все программы проходят при сопровождении русскоязычного гида. Вариант для заядлых рыболовов Гостей привезут на одно из озёр неподалёку от Паттайи. Здесь вас ждёт ловля разных пород сомов, среди которых встречаются многокилограммовые экземпляры. Снасти и наживка выдаются на месте. После фотографии с трофеем рыба отпускается обратно в озеро. Перекусить можно в кафе рядом с местом рыбалки. Комбинированная программа Во второй программе утро начинается с выезда на живописное озеро, расположенное в 20 минутах езды. Для гостей приготовлены бамбуковые беседки, снасти, наживка и всё необходимое для барбекю. В улове могут оказаться сиамский карп, рыба-зеркало, сом или зубатка. После рыбалки подадут обед: шашлык, уху из свежей рыбы, плов и овощи. Отдых на пляже Вторая часть программы пройдёт на пляже Нанг Рам. Это место известно прозрачной водой и удобным расположением недалеко от Паттайи. Здесь можно загорать, купаться или исследовать подводный мир Сиамского залива. Для гостей подготовлены циновки и вода.

