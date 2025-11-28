Рыбалка на озёрах близ Паттайи с двумя вариантами программы: ловля сомов для опытных рыбаков или комбинированный тур с отдыхом на пляже Нанг Рам.
Описание водной прогулкиРыбалка в окрестностях Паттайи Экскурсия подойдёт как опытным рыболовам, так и тем, кто хочет совместить ловлю рыбы с отдыхом на природе. Все программы проходят при сопровождении русскоязычного гида. Вариант для заядлых рыболовов Гостей привезут на одно из озёр неподалёку от Паттайи. Здесь вас ждёт ловля разных пород сомов, среди которых встречаются многокилограммовые экземпляры. Снасти и наживка выдаются на месте. После фотографии с трофеем рыба отпускается обратно в озеро. Перекусить можно в кафе рядом с местом рыбалки. Комбинированная программа Во второй программе утро начинается с выезда на живописное озеро, расположенное в 20 минутах езды. Для гостей приготовлены бамбуковые беседки, снасти, наживка и всё необходимое для барбекю. В улове могут оказаться сиамский карп, рыба-зеркало, сом или зубатка. После рыбалки подадут обед: шашлык, уху из свежей рыбы, плов и овощи. Отдых на пляже Вторая часть программы пройдёт на пляже Нанг Рам. Это место известно прозрачной водой и удобным расположением недалеко от Паттайи. Здесь можно загорать, купаться или исследовать подводный мир Сиамского залива. Для гостей подготовлены циновки и вода.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сиамский залив
- Пляж Нанг Рам
Что включено
- Трансфер из отеля в Паттайе и обратно
- Русский инструктор
- Снасти и наживка
- Мангал
- Пикник
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
